KN Cam Ranh ký kết loạt đối tác triển khai Cara365

18:31 | 23/05/2026
(TBTCO) - Tại Lễ ra quân Tổ hợp căn hộ du lịch all-in-one thế hệ mới Cara365, thuộc dự án CaraWorld ngày 22/5, chủ đầu tư KN Cam Ranh công bố hợp tác cùng nhiều đối tác trong các lĩnh vực tài chính, xây dựng, vận hành và phát triển tiện ích. Hoạt động này góp phần hoàn thiện nền tảng triển khai phân khu cao tầng đầu tiên tại CaraWorld Cam Ranh.
Bà Đoàn Thúy Hằng - Giám đốc Khối Tài chính Kế toán KN Cam Ranh (thứ 2 từ trái qua) cùng ông Trần Văn Bắc – Giám đốc Ngân hàng HD Bank ký kết hợp tác phân khu Cara365

KN Cam Ranh bắt tay loạt đối tác cho Cara365

Trong khuôn khổ sự kiện, chủ đầu tư KN Cam Ranh đã ký kết và công bố hợp tác với nhiều đối tác, gồm HDBank, Savills, Công ty Cổ phần Phát triển Việt Global, Decofi và Delta.

Sự tham gia của các đơn vị trong nhiều lĩnh vực được xem là bước chuẩn bị quan trọng. Qua đó, Cara365 có thêm nguồn lực về tài chính, thi công, vận hành và phát triển tiện ích trong giai đoạn tiếp cận thị trường.

Ở lĩnh vực tài chính, HDBank đồng hành cùng Cara365 thông qua chính sách hỗ trợ khách hàng vay mua sản phẩm. Theo chính sách công bố tại sự kiện, khách hàng có thể được hỗ trợ tỷ lệ vay 45%, hỗ trợ lãi suất kéo dài 24 tháng, ân hạn nợ gốc tối đa 36 tháng.

Đại diện KN Cam Ranh và Việt Global trao hoa sau lễ ký kết hợp tác

Với nhóm đối tác xây dựng, Decofi và Delta tham gia thi công các tháp cao tầng đầu tiên của Cara365. Phạm vi triển khai gồm kết cấu, hoàn thiện cơ bản và hệ thống cơ điện. Sự đồng hành này góp phần tạo nền tảng cho tiến độ và chất lượng hoàn thiện của phân khu.

Ngoài ra, chủ đầu tư cũng ký kết với Công ty Cổ phần Phát triển Việt Global - đơn vị thi công, cung cấp và lắp đặt các hạng mục tại công viên nước, gồm: thiết bị trò chơi đường trượt, hồ tạo sóng, sông lười và hệ thống lọc nước bể đón.

Đại diện KN Cam Ranh và Việt Global trao hoa sau lễ ký kết hợp tác

Ở góc độ vận hành, Savills tham gia tư vấn vận hành Cara365. Đại diện Savills cho rằng, với một đô thị biển, vận hành không chỉ dừng ở quản lý tòa nhà. Đây còn là quá trình tạo dựng trải nghiệm sống và nghỉ dưỡng đồng bộ, kết nối lưu trú, tiện ích, cảnh quan, thương mại và cộng đồng.

Sự tham gia của các đối tác trong lĩnh vực tài chính, xây dựng, tiện ích và vận hành cho thấy Cara365 đang được chuẩn bị theo hướng đồng bộ. Các nền tảng này được kỳ vọng hỗ trợ phân khu cao tầng đầu tiên tại CaraWorld Cam Ranh trong quá trình triển khai, vận hành và khai thác lưu trú.

Đại diện chủ đầu tư thực hiện nghi thức kick-off phân khu Cara365

Cara365: “bản phối” mới trong hệ sinh thái CaraWorld

Theo chủ đầu tư, Cara365 là phân khu cao tầng đầu tiên tại CaraWorld Cam Ranh. Trong giai đoạn đầu, phân khu dự kiến cung cấp 2.104 căn hộ tại 4 block cao 16 tầng, gồm các tòa tháp Disco, Ballad, Rock và Classic.

Cara365 sở hữu lợi thế liền kề Sân bay Quốc tế Cam Ranh, gần cảng du thuyền quốc tế. Phân khu cũng thừa hưởng hệ sinh thái tiện ích quy mô lớn của toàn khu đô thị biển.

Dự án được phát triển theo mô hình căn hộ biển all-in-one. Mô hình này kết hợp lưu trú, nghỉ dưỡng, giải trí và khai thác du lịch trong cùng một hệ sinh thái.

Cách tiếp cận này phù hợp với xu hướng khách hàng tìm kiếm tài sản nghỉ dưỡng có thể sử dụng linh hoạt. Đồng thời, sản phẩm có nền tảng để tham gia khai thác lưu trú trong dài hạn.

Trong đó, hệ tiện ích, chất lượng vận hành và khả năng kết nối với toàn bộ CaraWorld được xem là những yếu tố quan trọng. Các yếu tố này góp phần gia tăng trải nghiệm lưu trú và hỗ trợ sức hút của sản phẩm trên thị trường.

Ông Nguyễn Đức Dũng - Phó Tổng Giám đốc Thường trực KN Cam Ranh phát biểu tại sự kiện

Ông Nguyễn Đức Dũng - Đại diện chủ đầu tư KN Cam Ranh cho biết, Cara365 là một trong những phân khu được chủ đầu tư dành nhiều tâm huyết trong quá trình phát triển đô thị biển tại Cam Ranh.

Đại diện chủ đầu tư cùng các CEO đại lý thể hiện quyết tâm đồng hành đưa Cara365 bứt tốc trên thị trường

“Việc ra mắt Cara365 đánh dấu cột mốc quan trọng của CaraWorld khi giới thiệu phân khu cao tầng đầu tiên – trẻ hơn, linh hoạt hơn và giàu trải nghiệm hơn. Chúng tôi gọi Cara365 là một ‘bản phối’ mới, nơi khách hàng có thể nghỉ dưỡng, làm việc, kết nối, khai thác cho thuê và tận hưởng nhịp sống giải trí suốt 365 ngày trong năm”, ông Dũng chia sẻ.

Cũng trong dịp này, KN Cam Ranh đã ký kết với hàng chục đại lý phân phối. Hoạt động này góp phần mở rộng lực lượng bán hàng, tăng tốc đưa Cara365 ra thị trường và hoàn thiện nền tảng triển khai cho phân khu cao tầng đầu tiên tại CaraWorld Cam Ranh.
P.V
Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

