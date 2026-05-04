Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Nhà phố Sông Town - mô hình kinh doanh giàu tiềm năng tại Bãi Dài, Cam Ranh

Đón nhịp tăng trưởng của thị trường dịch vụ Cam Ranh

Lực hút của Sông Town trước hết đến từ vị trí nằm trong vùng lõi CaraWorld, liền kề sân bay quốc tế Cam Ranh và kết nối thuận tiện với khu vực cảng biển. Đây là vị trí có khả năng tiếp cận đồng thời nhiều lớp khách có nhu cầu chi tiêu thực, từ khách lưu trú ngắn ngày, khách nghỉ dưỡng, khách chơi golf, khách sử dụng dịch vụ ven biển đến cộng đồng cư dân và lực lượng vận hành trong toàn đại đô thị.

Thay vì phụ thuộc vào một tệp khách đơn lẻ, Sông Town hưởng lợi từ dòng khách đa tầng - yếu tố quan trọng để hình thành nguồn doanh thu thường xuyên cho mô hình nhà phố dịch vụ.

Cùng với lợi thế vị trí, Sông Town còn đón lực đẩy từ đà tăng trưởng của du lịch Khánh Hòa. Riêng năm 2025, doanh thu du lịch toàn tỉnh đã vượt 66.000 tỷ đồng. Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đón khoảng 3,5 triệu lượt khách lưu trú, tổng thu du lịch đạt hơn 27.415 tỷ đồng.

Đông đảo du khách tham quan và trải nghiệm CaraWorld

Theo định hướng đến năm 2030, Khánh Hòa đặt mục tiêu đón 33 triệu lượt khách mỗi năm, doanh thu du lịch đạt 9 tỷ USD (tương đương khoảng 220.000 tỷ đồng), trong đó khách quốc tế chiếm 40–45%.

Trong bối cảnh quy mô du lịch tiếp tục mở rộng, nhu cầu dành cho hệ dịch vụ phục vụ chi tiêu tại chỗ -– từ ẩm thực, mua sắm, chăm sóc sức khỏe đến trải nghiệm lưu trú kết hợp thương mại - cũng được dự báo tăng tương ứng.

Tại Bãi Dài - Cam Ranh, dư địa cho các mô hình kinh doanh phục vụ dòng khách này vẫn còn lớn, đặc biệt ở nhóm sản phẩm có thể đón nhu cầu chi tiêu trực tiếp từ du khách. Với vị trí trong lòng CaraWorld, Sông Town không chỉ đón dòng khách hiện hữu mà còn có cơ hội chuyển hóa lưu lượng khách thành doanh thu từ các hoạt động thương mại, dịch vụ.

Mô hình mặt tiền kép giúp Sông Town hút dòng khách thương mại

Lực đẩy doanh thu và hiệu quả khai thác

Một lợi thế khác của Sông Town là hưởng lợi từ hệ sinh thái tiện ích đã và đang vận hành tại CaraWorld. Với hơn 38 đại tiện ích, từ KN Golf Links 27 hố, Wyndham Grand KN Cam Ranh, CaraBeach đến chuỗi tiện ích bãi biển CaraBeach Bar, CaraBeach Bungalow Retreat, dự án đang từng bước hình thành lưu lượng khách và nhịp tiêu dùng nội khu - yếu tố cốt lõi để nuôi dưỡng mô hình kinh doanh dịch vụ.

Điểm đáng chú ý là các tiện ích này không chỉ tăng sức hút điểm đến, mà còn tạo “traffic” thực cho thương mại. Khi khách lưu trú, vui chơi, sử dụng dịch vụ ngày càng hiện hữu, khả năng chuyển hóa thành nhu cầu ăn uống, mua sắm, trải nghiệm tại các nhà phố thương mại cũng cao hơn.

Không chỉ dựa vào vị trí và lưu lượng khách, Sông Town còn được đánh giá cao nhờ cấu trúc sản phẩm phục vụ khai thác thực tế. Mô hình mặt tiền kép - một mặt hướng đại lộ Hồng Ngọc cho hoạt động kinh doanh, một mặt mở ra cảnh quan và không gian trải nghiệm - giúp sản phẩm mở rộng khả năng vận hành hơn mô hình nhà phố truyền thống.

Cấu trúc này cho phép kết hợp đồng thời công năng thương mại và dịch vụ trải nghiệm, từ nhà hàng, boutique, spa đến mô hình lưu trú kết hợp kinh doanh. Với nhà đầu tư, đây là lợi thế giúp đa dạng nguồn thu, linh hoạt mô hình vận hành và tối ưu hiệu quả khai thác trên cùng một tài sản.

Không gian tạo trải nghiệm hiếm có với hồ bơi riêng tại Sông Town

Đặc biệt, các tiểu khu Hy Lạp, Maroc và Ả Rập với mặt tiền từ 6m trở lên, nhiều căn góc, không gian mở cảnh quan cùng nội thất hoàn thiện, sông lười và hồ bơi riêng giúp sản phẩm không chỉ là mặt bằng kinh doanh, mà có khả năng trở thành không gian tạo trải nghiệm - yếu tố ngày càng quan trọng trong nhóm tài sản hướng đến khai thác dòng tiền.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng thận trọng hơn, nhà đầu tư có xu hướng ưu tiên những tài sản gắn với nhu cầu khai thác thật và dòng tiền có cơ sở hình thành từ hoạt động vận hành. Sông Town đang hội tụ các tiêu chí này: tiếp cận dòng khách đa dạng, hưởng lợi từ hệ tiện ích tạo lưu lượng thương mại và sở hữu thiết kế phù hợp với nhiều mô hình kinh doanh dịch vụ.

Khi dòng khách, nhịp tiêu dùng tại chỗ và hệ tiện ích cùng được kích hoạt đồng bộ, Sông Town có thêm nền tảng để gia tăng giá trị tài sản và mở rộng hiệu quả khai thác trong dài hạn./.