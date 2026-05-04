Bất động sản

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

16:43 | 04/05/2026
(TBTCO) - Trong bối cảnh bất động sản tạo dòng tiền được quan tâm trở lại, các sản phẩm có khả năng khai thác thực tế đang cho thấy ưu thế rõ nét. Tại Cam Ranh, nhà phố Sông Town thuộc CaraWorld thu hút sự chú ý nhờ vị trí hưởng lợi từ lưu lượng khách du lịch, công năng khai thác linh hoạt và hệ tiện ích quy mô lớn.
aa
Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?
Nhà phố Sông Town - mô hình kinh doanh giàu tiềm năng tại Bãi Dài, Cam Ranh

Đón nhịp tăng trưởng của thị trường dịch vụ Cam Ranh

Lực hút của Sông Town trước hết đến từ vị trí nằm trong vùng lõi CaraWorld, liền kề sân bay quốc tế Cam Ranh và kết nối thuận tiện với khu vực cảng biển. Đây là vị trí có khả năng tiếp cận đồng thời nhiều lớp khách có nhu cầu chi tiêu thực, từ khách lưu trú ngắn ngày, khách nghỉ dưỡng, khách chơi golf, khách sử dụng dịch vụ ven biển đến cộng đồng cư dân và lực lượng vận hành trong toàn đại đô thị.

Thay vì phụ thuộc vào một tệp khách đơn lẻ, Sông Town hưởng lợi từ dòng khách đa tầng - yếu tố quan trọng để hình thành nguồn doanh thu thường xuyên cho mô hình nhà phố dịch vụ.

Cùng với lợi thế vị trí, Sông Town còn đón lực đẩy từ đà tăng trưởng của du lịch Khánh Hòa. Riêng năm 2025, doanh thu du lịch toàn tỉnh đã vượt 66.000 tỷ đồng. Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đón khoảng 3,5 triệu lượt khách lưu trú, tổng thu du lịch đạt hơn 27.415 tỷ đồng.

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?
Đông đảo du khách tham quan và trải nghiệm CaraWorld

Theo định hướng đến năm 2030, Khánh Hòa đặt mục tiêu đón 33 triệu lượt khách mỗi năm, doanh thu du lịch đạt 9 tỷ USD (tương đương khoảng 220.000 tỷ đồng), trong đó khách quốc tế chiếm 40–45%.

Trong bối cảnh quy mô du lịch tiếp tục mở rộng, nhu cầu dành cho hệ dịch vụ phục vụ chi tiêu tại chỗ -– từ ẩm thực, mua sắm, chăm sóc sức khỏe đến trải nghiệm lưu trú kết hợp thương mại - cũng được dự báo tăng tương ứng.

Tại Bãi Dài - Cam Ranh, dư địa cho các mô hình kinh doanh phục vụ dòng khách này vẫn còn lớn, đặc biệt ở nhóm sản phẩm có thể đón nhu cầu chi tiêu trực tiếp từ du khách. Với vị trí trong lòng CaraWorld, Sông Town không chỉ đón dòng khách hiện hữu mà còn có cơ hội chuyển hóa lưu lượng khách thành doanh thu từ các hoạt động thương mại, dịch vụ.

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?
Mô hình mặt tiền kép giúp Sông Town hút dòng khách thương mại

Lực đẩy doanh thu và hiệu quả khai thác

Một lợi thế khác của Sông Town là hưởng lợi từ hệ sinh thái tiện ích đã và đang vận hành tại CaraWorld. Với hơn 38 đại tiện ích, từ KN Golf Links 27 hố, Wyndham Grand KN Cam Ranh, CaraBeach đến chuỗi tiện ích bãi biển CaraBeach Bar, CaraBeach Bungalow Retreat, dự án đang từng bước hình thành lưu lượng khách và nhịp tiêu dùng nội khu - yếu tố cốt lõi để nuôi dưỡng mô hình kinh doanh dịch vụ.

Điểm đáng chú ý là các tiện ích này không chỉ tăng sức hút điểm đến, mà còn tạo “traffic” thực cho thương mại. Khi khách lưu trú, vui chơi, sử dụng dịch vụ ngày càng hiện hữu, khả năng chuyển hóa thành nhu cầu ăn uống, mua sắm, trải nghiệm tại các nhà phố thương mại cũng cao hơn.

Không chỉ dựa vào vị trí và lưu lượng khách, Sông Town còn được đánh giá cao nhờ cấu trúc sản phẩm phục vụ khai thác thực tế. Mô hình mặt tiền kép - một mặt hướng đại lộ Hồng Ngọc cho hoạt động kinh doanh, một mặt mở ra cảnh quan và không gian trải nghiệm - giúp sản phẩm mở rộng khả năng vận hành hơn mô hình nhà phố truyền thống.

Cấu trúc này cho phép kết hợp đồng thời công năng thương mại và dịch vụ trải nghiệm, từ nhà hàng, boutique, spa đến mô hình lưu trú kết hợp kinh doanh. Với nhà đầu tư, đây là lợi thế giúp đa dạng nguồn thu, linh hoạt mô hình vận hành và tối ưu hiệu quả khai thác trên cùng một tài sản.

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?
Không gian tạo trải nghiệm hiếm có với hồ bơi riêng tại Sông Town

Đặc biệt, các tiểu khu Hy Lạp, Maroc và Ả Rập với mặt tiền từ 6m trở lên, nhiều căn góc, không gian mở cảnh quan cùng nội thất hoàn thiện, sông lười và hồ bơi riêng giúp sản phẩm không chỉ là mặt bằng kinh doanh, mà có khả năng trở thành không gian tạo trải nghiệm - yếu tố ngày càng quan trọng trong nhóm tài sản hướng đến khai thác dòng tiền.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng thận trọng hơn, nhà đầu tư có xu hướng ưu tiên những tài sản gắn với nhu cầu khai thác thật và dòng tiền có cơ sở hình thành từ hoạt động vận hành. Sông Town đang hội tụ các tiêu chí này: tiếp cận dòng khách đa dạng, hưởng lợi từ hệ tiện ích tạo lưu lượng thương mại và sở hữu thiết kế phù hợp với nhiều mô hình kinh doanh dịch vụ.

Khi dòng khách, nhịp tiêu dùng tại chỗ và hệ tiện ích cùng được kích hoạt đồng bộ, Sông Town có thêm nền tảng để gia tăng giá trị tài sản và mở rộng hiệu quả khai thác trong dài hạn./.

Các sản phẩm Sông Town hiện đang áp dụng CSBH “Sắc Lam” dành cho 30 căn đầu tiên, triển khai đến ngày 31/8/2026. Theo đó, khách hàng sẽ được tặng chuyến du lịch quốc tế tùy theo dòng sản phẩm: trị giá 250 triệu đồng (châu Âu) hoặc 150 triệu đồng (châu Á).
Hương Hương
Từ khóa:
nhà phố Sông Town bất động sản Cam Ranh đầu tư bất động sản KN Cam Ranh du lịch khánh hòa

Bài liên quan

TP. Hồ Chí Minh: Khởi công Khu đô thị Đại học Quốc tế 880 ha

TP. Hồ Chí Minh: Khởi công Khu đô thị Đại học Quốc tế 880 ha

Dòng tiền vận hành quyết định sự thành công của bất động sản nghỉ dưỡng năm 2026

Dòng tiền vận hành quyết định sự thành công của bất động sản nghỉ dưỡng năm 2026

Lãi suất thả nổi chạm mức 14 - 16%, tạo áp lực lớn lên người mua bất động sản

Lãi suất thả nổi chạm mức 14 - 16%, tạo áp lực lớn lên người mua bất động sản

Dành cho bạn

Sắp diễn ra Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch hè 2026 tại Đặc khu Cô Tô

Sắp diễn ra Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch hè 2026 tại Đặc khu Cô Tô

Infographics: Những con số kinh tế trên địa bàn TP. Hà Nội 4 tháng đầu năm 2026

Infographics: Những con số kinh tế trên địa bàn TP. Hà Nội 4 tháng đầu năm 2026

Lợi nhuận quý I/2026 của Masan đạt 1.974 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ

Lợi nhuận quý I/2026 của Masan đạt 1.974 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ

Hải Phòng rà soát đô thị, xây dựng Đề án thành lập các đơn vị hành chính đô thị cấp xã

Hải Phòng rà soát đô thị, xây dựng Đề án thành lập các đơn vị hành chính đô thị cấp xã

Thu ngân sách tăng khá nhưng tốc độ đã chậm hơn cùng kỳ

Thu ngân sách tăng khá nhưng tốc độ đã chậm hơn cùng kỳ

ADB khởi động gói đầu tư 70 tỷ USD kết nối lưới điện và mạng số châu Á - Thái Bình Dương

ADB khởi động gói đầu tư 70 tỷ USD kết nối lưới điện và mạng số châu Á - Thái Bình Dương

Đọc thêm

Lợi nhuận sau thuế của Novaland đạt 860 tỷ đồng trong quý I/2026

Lợi nhuận sau thuế của Novaland đạt 860 tỷ đồng trong quý I/2026

(TBTCO) - Quý I/2026, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã Ck: NVL) ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.587 tỷ đồng chủ yếu đến từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại các dự án Sunrise Riverside, Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của NVL đạt 860 tỷ đồng.
“Báu vật triệu năm” Đảo Ngọc hé lộ chuẩn sống “quiet luxury” giữa vịnh biển biệt lập

“Báu vật triệu năm” Đảo Ngọc hé lộ chuẩn sống “quiet luxury” giữa vịnh biển biệt lập

(TBTCO) - Roadshow ngày 29/4 tại Đà Nẵng, kết hợp chuỗi livestream và hoạt động xuyên lễ tại văn phòng bán hàng đã đưa Đảo Ngọc trở thành tâm điểm thị trường. Phân khu thuộc Vinhomes Hải Vân Bay thu hút sự quan tâm của nhóm khách hàng cao cấp nhờ định vị chuẩn sống “quiet luxury” trong một vịnh biển biệt lập hiếm hoi của Đà Nẵng.
“Giao lộ di sản” Nam Đà Nẵng tăng sức hút nhờ cú hích hạ tầng, tiện ích

“Giao lộ di sản” Nam Đà Nẵng tăng sức hút nhờ cú hích hạ tầng, tiện ích

(TBTCO) - Sự cộng hưởng giữa hạ tầng chiến lược và vị trí giao lộ di sản đang mở ra chu kỳ phát triển mới cho khu trung tâm Nam Đà Nẵng, đón làn sóng cư dân đổ về và gia tăng cơ hội đầu tư địa ốc.
Bạch Vân - Chuẩn sống ven vịnh mới của châu Á, bến đỗ an cư của cộng đồng toàn cầu

Bạch Vân - Chuẩn sống ven vịnh mới của châu Á, bến đỗ an cư của cộng đồng toàn cầu

(TBTCO) - Tây Bắc Đà Nẵng đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ khi hạ tầng chiến lược và dòng vốn quốc tế đồng loạt hội tụ. Trong bối cảnh đó, Bạch Vân (Vinhomes Hải Vân Bay) nổi lên như một bến đỗ lý tưởng dành cho cộng đồng cư dân toàn cầu - những người tìm kiếm không gian sống đẳng cấp khi đổ về Đà Nẵng.
Giá bất động sản neo cao, thị trường đang “thanh lọc”

Giá bất động sản neo cao, thị trường đang “thanh lọc”

(TBTCO) - Thị trường bất động sản năm 2026 đang đứng trước nhiều chuyển động lớn khi các yếu tố vĩ mô, chính sách và chi phí đầu vào đồng thời tác động. Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Lê Dung - Trưởng Bộ phận Tư vấn Đầu tư, Savills Hà Nội đã chia sẻ góc nhìn về diễn biến thị trường và chiến lược thích ứng trong bối cảnh mới.
Thị trường bất động sản khởi sắc sau chính sách phá vây lãi suất của doanh nghiệp

Thị trường bất động sản khởi sắc sau chính sách phá vây lãi suất của doanh nghiệp

(TBTCO) - Mặc dù lãi suất cho vay đã hạ nhiệt sau thời gian tăng cao, song sự thất thường ấy đã tác động vào tâm lý khách hàng, gây ảnh hưởng mạnh tới thị trường bất động sản và đe dọa trực tiếp nỗ lực tăng trưởng 2 con số. Trong bối cảnh đó, chính sách giữ trần lãi suất cực thấp trong 5 năm của Vinhomes được đánh giá là pha phá vây ngoạn mục cho thị trường bất động sản.
Đặc quyền lãi suất cho khách hàng - Dấu ấn đồng hành thiết thực từ Masterise Homes

Đặc quyền lãi suất cho khách hàng - Dấu ấn đồng hành thiết thực từ Masterise Homes

(TBTCO) - Masterise Homes vừa công bố chương trình “Đồng hành bền vững - Kiến tạo giá trị” - đặc quyền lãi suất áp dụng cho toàn bộ danh mục dự án trên toàn quốc. Đây là chính sách linh hoạt, giúp khách hàng củng cố nền tảng tài chính và chủ động hơn trong kế hoạch an cư dài hạn, qua đó tiếp tục khẳng định định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm của doanh nghiệp.
Masterise Homes - “Người định chuẩn” cho bất động sản cao cấp

Masterise Homes - “Người định chuẩn” cho bất động sản cao cấp

(TBTCO) - Trong bài viết đăng tải trên International Business Times (IBT), thị trường bất động sản cao cấp Việt Nam được nhìn nhận không chỉ qua tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, mà còn qua quá trình hình thành những chuẩn mực mới về chất lượng, trải nghiệm và giá trị tài sản. Đáng chú ý, trong bức tranh ấy, Masterise Homes được nhắc đến như một trong những đơn vị tiên phong và là “người định chuẩn” thực sự cho phân khúc bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thu hút FDI trong làn sóng dịch chuyển: Việt Nam giữ “đà”, nâng “chất”

Thu hút FDI trong làn sóng dịch chuyển: Việt Nam giữ “đà”, nâng “chất”

Đảm bảo nguồn lực cho cải cách tiền lương: Nâng cao chất lượng quản trị Quốc gia

Đảm bảo nguồn lực cho cải cách tiền lương: Nâng cao chất lượng quản trị Quốc gia

Giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 4 tháng đạt dưới 10% kế hoạch

Giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 4 tháng đạt dưới 10% kế hoạch

Hai doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Hai doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Chứng khoán ngày 4/5: Dòng tiền thận trọng, VN-Index đi ngang dưới sức ép của cổ phiếu lớn

Chứng khoán ngày 4/5: Dòng tiền thận trọng, VN-Index đi ngang dưới sức ép của cổ phiếu lớn

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Hải quan phát hỏa tốc chặn nguy cơ vi rút lở mồm long móng serotype SAT1 xâm nhập Việt Nam

Hải quan phát hỏa tốc chặn nguy cơ vi rút lở mồm long móng serotype SAT1 xâm nhập Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI

Moody’s nâng Triển vọng HDBank lên “Tích cực”, mở ra khả năng tiếp tục nâng hạng tín nhiệm

Moody’s nâng Triển vọng HDBank lên “Tích cực”, mở ra khả năng tiếp tục nâng hạng tín nhiệm

Giá vàng hôm nay ngày 2/5: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 2/5: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Ngày 3/5: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giữ nhịp ổn định

Ngày 3/5: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giữ nhịp ổn định

Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

Các ngân hàng trung ương tăng mua vàng dự trữ, vì sao?

Các ngân hàng trung ương tăng mua vàng dự trữ, vì sao?

Ngày 2/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 2/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 3/5: Giá vàng trong nước đi ngang quanh vùng 163 - 166 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 3/5: Giá vàng trong nước đi ngang quanh vùng 163 - 166 triệu đồng/lượng

Ngày 2/5: Giá cà phê đồng loạt giảm sâu, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 2/5: Giá cà phê đồng loạt giảm sâu, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 2/5: Giá bạc thế giới tiến sát các mốc cao mới

Ngày 2/5: Giá bạc thế giới tiến sát các mốc cao mới

Ngày 2/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, giao dịch chậm

Ngày 2/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, giao dịch chậm