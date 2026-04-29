TP. Hồ Chí Minh: Khởi công Khu đô thị Đại học Quốc tế 880 ha

Kỳ Phương

15:24 | 29/04/2026
(TBTCO) - Sáng 29/4, trong không khí kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khởi công Khu đô thị Đại học Quốc tế quy mô 880 ha tại xã Xuân Thới Sơn. Đây là một trong những công trình trọng điểm được triển khai nhân dịp này.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Khu đô thị Đại học Quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh sáng 29/4. Ảnh: Kỳ Phương.

Dự án do Tập đoàn Vingroup phát triển, có quy mô khoảng 880 ha, được định hướng trở thành “thành phố công viên tri thức” hàng đầu khu vực, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho khu Tây Bắc thành phố.

Với vị trí chiến lược, khu đô thị kết nối trực tiếp với Quốc lộ 22, Vành đai 3 và tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài, đồng thời hưởng lợi từ quy hoạch các tuyến metro số 2 và số 3 trong tương lai.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, ông Trần Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho hay, dự án không chỉ mang ý nghĩa chào mừng ngày 30/4 mà còn thể hiện khát vọng phát triển mạnh mẽ của TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới. Thành phố xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng cốt lõi, với mục tiêu đến năm 2026 kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP và đóng góp của lĩnh vực này đạt khoảng 18%.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, những năm qua thành phố đã đẩy mạnh đầu tư hạ tầng khu Tây Bắc với loạt dự án trọng điểm như Vành đai 3 (dự kiến hoàn thành năm 2026), metro số 2 đang triển khai và metro số 3 trong quy hoạch. Khi hạ tầng đồng bộ với các đại đô thị, khu vực này được kỳ vọng sẽ “cất cánh”, trở thành cực tăng trưởng mới của TP. Hồ Chí Minh.

Trong tổng thể chiến lược phát triển đô thị, khu Tây Bắc TP. Hồ Chí Minh được đánh giá còn nhiều dư địa nhờ quỹ đất lớn và khả năng phát triển đồng bộ hạ tầng. Với quy mô ấn tượng, định hướng bài bản cùng lợi thế kết nối ngày càng hoàn thiện, Khu đô thị Đại học Quốc tế không chỉ góp phần tái định hình diện mạo khu vực mà còn mở ra mô hình phát triển mới – nơi đô thị, giáo dục và công nghệ được tích hợp, hướng tới giá trị bền vững dài hạn.

Hiện trạng khu đất xây dựng dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn (TP. Hồ Chí Minh). Ảnh: Kỳ Phương.

Ông Lê Khắc Hiệp - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup chia sẻ, Khu đô thị Đại học Quốc tế được kiến tạo với khát vọng trở thành biểu tượng mới tại khu Tây Bắc TP. Hồ Chí Minh, nơi hội tụ không gian sinh thái quy mô lớn và hệ sinh thái tri thức toàn cầu. Dự án hướng tới mô hình “thành phố công viên tri thức” đẳng cấp hàng đầu châu Á.

Theo quy hoạch, Khu đô thị Đại học Quốc tế được phát triển theo mô hình đô thị đại học tích hợp, với quy mô phục vụ gần 200.000 người. Cơ cấu sử dụng đất gồm khoảng 436 ha đất ở, 117 ha cây xanh - mặt nước và hơn 180 ha dành cho giáo dục - đào tạo và nghiên cứu, khẳng định định hướng phát triển đô thị gắn với tri thức và công nghệ.

Trong đó, khu vực lõi dành cho hệ thống giáo dục - đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao có quy mô hơn 150 ha, đóng vai trò trung tâm của toàn khu. Phần diện tích này được kỳ vọng hình thành hệ sinh thái học thuật và đổi mới sáng tạo quy mô lớn, góp phần thu hút nhân tài, thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức và tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn cho khu vực.

Không chỉ dừng lại ở quy mô, dự án còn gây chú ý với định hướng phát triển không gian xanh. Toàn khu được kiến tạo như một “lá phổi xanh” với hệ thống sông nước, kênh đào và công viên bao quanh, hình thành mô hình “đô thị trong đảo - đảo trong đô thị”. Dự án theo đuổi ba trụ cột phát triển gồm xanh trong quy mô, xanh trong kết nối và xanh trong trải nghiệm.

Khu đô thị được chia thành 5 phân khu chủ đề, lấy cảm hứng từ các “đại công viên” nổi tiếng thế giới, kết hợp hài hòa giữa không gian sinh thái, giáo dục và giải trí. Đồng thời, hệ sinh thái tiện ích được đầu tư đồng bộ với bệnh viện quốc tế, trung tâm thương mại, sân golf 36 hố và chuỗi dịch vụ vui chơi – ẩm thực.

Đặc biệt, hệ thống khoảng 100 công viên được bố trí xuyên suốt toàn khu, trong đó có các công viên quy mô lớn như công viên Bách thảo 27 ha, công viên nước 23 ha, công viên Nhật Bản 10 ha và tổ hợp giải trí VinWonders, tạo nên không gian sống đa trải nghiệm cho cư dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và trò chuyện với công nhân, người lao động TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cù Lao Chàm báo lãi hơn 775 tỷ đồng trong năm 2025

Dòng tiền vận hành quyết định sự thành công của bất động sản nghỉ dưỡng năm 2026

Thị trường dầu mỏ ra sao sau “cú sốc” UAE rút khỏi OPEC?

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, huy động nguồn lực cho tăng trưởng 2 con số

MB báo lãi hơn 9.600 tỷ đồng quý I/2026, thu nhập lãi thuần lập đỉnh

Xây dựng bộ số phong thủy cho từng loại xổ số, nam doanh nhân tại Ninh Bình trúng Jackpot Power 6/55 hơn 91 tỷ đồng

Vietjet khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Shizuoka, dễ dàng bay thẳng đến quê hương núi Phú Sĩ

Hoàn thiện khuôn khổ báo cáo giám sát đầu tư giúp nâng cao hiệu quả quản lý

Giá bất động sản neo cao, thị trường đang “thanh lọc”

(TBTCO) - Thị trường bất động sản năm 2026 đang đứng trước nhiều chuyển động lớn khi các yếu tố vĩ mô, chính sách và chi phí đầu vào đồng thời tác động. Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Lê Dung - Trưởng Bộ phận Tư vấn Đầu tư, Savills Hà Nội đã chia sẻ góc nhìn về diễn biến thị trường và chiến lược thích ứng trong bối cảnh mới.
Thị trường bất động sản khởi sắc sau chính sách phá vây lãi suất của doanh nghiệp

(TBTCO) - Mặc dù lãi suất cho vay đã hạ nhiệt sau thời gian tăng cao, song sự thất thường ấy đã tác động vào tâm lý khách hàng, gây ảnh hưởng mạnh tới thị trường bất động sản và đe dọa trực tiếp nỗ lực tăng trưởng 2 con số. Trong bối cảnh đó, chính sách giữ trần lãi suất cực thấp trong 5 năm của Vinhomes được đánh giá là pha phá vây ngoạn mục cho thị trường bất động sản.
Đặc quyền lãi suất cho khách hàng - Dấu ấn đồng hành thiết thực từ Masterise Homes

(TBTCO) - Masterise Homes vừa công bố chương trình “Đồng hành bền vững - Kiến tạo giá trị” - đặc quyền lãi suất áp dụng cho toàn bộ danh mục dự án trên toàn quốc. Đây là chính sách linh hoạt, giúp khách hàng củng cố nền tảng tài chính và chủ động hơn trong kế hoạch an cư dài hạn, qua đó tiếp tục khẳng định định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm của doanh nghiệp.
Masterise Homes - “Người định chuẩn” cho bất động sản cao cấp

(TBTCO) - Trong bài viết đăng tải trên International Business Times (IBT), thị trường bất động sản cao cấp Việt Nam được nhìn nhận không chỉ qua tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, mà còn qua quá trình hình thành những chuẩn mực mới về chất lượng, trải nghiệm và giá trị tài sản. Đáng chú ý, trong bức tranh ấy, Masterise Homes được nhắc đến như một trong những đơn vị tiên phong và là “người định chuẩn” thực sự cho phân khúc bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam.
Kỳ vọng thu gần 12.000 tỷ từ đấu giá đất, Đà Nẵng đối mặt nhiều thách thức

(TBTCO) - Dù đặt mục tiêu nguồn thu gần 12.000 tỷ đồng từ đấu giá đất trong năm 2026, Đà Nẵng đang đối mặt với hàng loạt khó khăn về giải phóng mặt bằng, định giá khởi điểm và quỹ đất tái định cư.
Hà Nội: Chung cư có giá trung bình 128 triệu đồng/m2

(TBTCO) - Bộ Xây dựng cho biết, quý I/2026, giá căn hộ chung cư mới mở bán tiếp tục duy trì đà tăng ổn định, tại Hà Nội có giá bán trung bình 128 triệu đồng/m2, tại TP Hồ Chí Minh có giá bán trung bình 112 triệu/m2; chung cư tồn kho 10.496 căn.
Bất động sản nhà ở quý II/2026 “bộ lọc” những nhà đầu tư “lướt sóng”

(TBTCO) - Các chuyên gia dự báo, thị trường bất động sản quý II/2026 không còn là sân chơi của số đông hay những nhà đầu tư "lướt sóng". Đây là giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ, nơi những sản phẩm "thực" có pháp lý chuẩn chỉnh, hạ tầng tốt và khả năng tạo dòng tiền sẽ dẫn dắt thị trường.
Đón "cú hích" chính sách cho đầu tư PPP hạ tầng giao thông

(TBTCO) - Việc kích hoạt Nghị định số 122/2026/NĐ-CP không chỉ trực tiếp gỡ khó cho một số dự án BOT giao thông, mà còn tạo niềm tin cho các nhà đầu tư vào các dự án PPP (công - tư) về cơ chế chia sẻ rủi ro rõ ràng, công bằng, minh bạch giữa Nhà nước và doanh nghiệp.
Triển khai báo cáo KPIs dự án đầu tư công: Yêu cầu cập nhật, gửi báo cáo trước ngày 25 hàng tháng

PGBank lãi quý I/2026 tăng gấp 3 lần nhờ thu nhập ngoài lãi bứt phá, dự phòng giảm sâu

Quảng Ngãi xử lý dứt điểm dự án ngoài ngân sách, tránh lãng phí nguồn lực của nhà đầu tư

Đà tăng giá của năng lượng lan sang nhóm đậu tương

Hải quan khu vực IV thu ngân sách hơn 3.300 tỷ đồng, thông quan hàng hoá đạt 25,3 tỷ USD

TP.Hồ Chí Minh đồng loạt khởi công hàng loạt dự án lớn

Bạch Vân - Chuẩn sống ven vịnh mới của châu Á, bến đỗ an cư của cộng đồng toàn cầu

Ngày 27/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu giằng co sau mùa thu hoạch

Tuần quyết định quan trọng của các ngân hàng trung ương

Ngày 28/4: Giá tiêu neo ở mức cao, cà phê tăng 2 tuần liên tiếp

Ngày 28/4: Giá heo hơi tăng tại một địa phương ở miền Trung

Tỷ giá USD hôm nay (28/4): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ, USD tự do tăng mạnh 100 đồng sau chuỗi giảm

Hạ lãi suất, ngân hàng "xoay trục" nguồn vốn

Ngày 29/4: Giá cà phê giảm đồng loạt, hồ tiêu ở mức 142.000 đồng/kg

Gia Lai sẽ có nhà máy thủy điện tích năng đầu tiên tại Vĩnh Thạnh

