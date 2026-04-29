TP. Hồ Chí Minh: Khởi công Khu đô thị Đại học Quốc tế 880 ha

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Khu đô thị Đại học Quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh sáng 29/4. Ảnh: Kỳ Phương.

Dự án do Tập đoàn Vingroup phát triển, có quy mô khoảng 880 ha, được định hướng trở thành “thành phố công viên tri thức” hàng đầu khu vực, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho khu Tây Bắc thành phố.

Với vị trí chiến lược, khu đô thị kết nối trực tiếp với Quốc lộ 22, Vành đai 3 và tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài, đồng thời hưởng lợi từ quy hoạch các tuyến metro số 2 và số 3 trong tương lai.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, ông Trần Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho hay, dự án không chỉ mang ý nghĩa chào mừng ngày 30/4 mà còn thể hiện khát vọng phát triển mạnh mẽ của TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới. Thành phố xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng cốt lõi, với mục tiêu đến năm 2026 kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP và đóng góp của lĩnh vực này đạt khoảng 18%.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, những năm qua thành phố đã đẩy mạnh đầu tư hạ tầng khu Tây Bắc với loạt dự án trọng điểm như Vành đai 3 (dự kiến hoàn thành năm 2026), metro số 2 đang triển khai và metro số 3 trong quy hoạch. Khi hạ tầng đồng bộ với các đại đô thị, khu vực này được kỳ vọng sẽ “cất cánh”, trở thành cực tăng trưởng mới của TP. Hồ Chí Minh.

Trong tổng thể chiến lược phát triển đô thị, khu Tây Bắc TP. Hồ Chí Minh được đánh giá còn nhiều dư địa nhờ quỹ đất lớn và khả năng phát triển đồng bộ hạ tầng. Với quy mô ấn tượng, định hướng bài bản cùng lợi thế kết nối ngày càng hoàn thiện, Khu đô thị Đại học Quốc tế không chỉ góp phần tái định hình diện mạo khu vực mà còn mở ra mô hình phát triển mới – nơi đô thị, giáo dục và công nghệ được tích hợp, hướng tới giá trị bền vững dài hạn.

Hiện trạng khu đất xây dựng dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn (TP. Hồ Chí Minh). Ảnh: Kỳ Phương.

Ông Lê Khắc Hiệp - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup chia sẻ, Khu đô thị Đại học Quốc tế được kiến tạo với khát vọng trở thành biểu tượng mới tại khu Tây Bắc TP. Hồ Chí Minh, nơi hội tụ không gian sinh thái quy mô lớn và hệ sinh thái tri thức toàn cầu. Dự án hướng tới mô hình “thành phố công viên tri thức” đẳng cấp hàng đầu châu Á.

Theo quy hoạch, Khu đô thị Đại học Quốc tế được phát triển theo mô hình đô thị đại học tích hợp, với quy mô phục vụ gần 200.000 người. Cơ cấu sử dụng đất gồm khoảng 436 ha đất ở, 117 ha cây xanh - mặt nước và hơn 180 ha dành cho giáo dục - đào tạo và nghiên cứu, khẳng định định hướng phát triển đô thị gắn với tri thức và công nghệ.

Trong đó, khu vực lõi dành cho hệ thống giáo dục - đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao có quy mô hơn 150 ha, đóng vai trò trung tâm của toàn khu. Phần diện tích này được kỳ vọng hình thành hệ sinh thái học thuật và đổi mới sáng tạo quy mô lớn, góp phần thu hút nhân tài, thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức và tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn cho khu vực.

Không chỉ dừng lại ở quy mô, dự án còn gây chú ý với định hướng phát triển không gian xanh. Toàn khu được kiến tạo như một “lá phổi xanh” với hệ thống sông nước, kênh đào và công viên bao quanh, hình thành mô hình “đô thị trong đảo - đảo trong đô thị”. Dự án theo đuổi ba trụ cột phát triển gồm xanh trong quy mô, xanh trong kết nối và xanh trong trải nghiệm.

Khu đô thị được chia thành 5 phân khu chủ đề, lấy cảm hứng từ các “đại công viên” nổi tiếng thế giới, kết hợp hài hòa giữa không gian sinh thái, giáo dục và giải trí. Đồng thời, hệ sinh thái tiện ích được đầu tư đồng bộ với bệnh viện quốc tế, trung tâm thương mại, sân golf 36 hố và chuỗi dịch vụ vui chơi – ẩm thực.