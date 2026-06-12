Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng trong nước và thế giới bất ngờ tăng lại

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 4.212 USD/ounce, tăng 163 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng hôm trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 134,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước 3,8 triệu đồng.

Giá vàng thế giới bật tăng mạnh trong phiên giao dịch gần nhất khi nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn gia tăng trước những diễn biến liên quan đến căng thẳng Mỹ - Iran. Thị trường cũng chứng kiến những biến động đáng kể của giá dầu khi nhà đầu tư liên tục điều chỉnh kỳ vọng trước các thông tin trái chiều về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng và triển vọng đàm phán giữa các bên.

Giá vàng thế giới tính đến thời điểm 6 giờ 15 phút sáng ngày 12/6 (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Tâm điểm chú ý trong phiên là diễn biến tại eo biển Hormuz. Trong khi phía Iran tuyên bố tuyến hàng hải này đã bị đóng cửa đối với tàu chở dầu và tàu thương mại, quân đội Mỹ cho biết hoạt động lưu thông vẫn diễn ra bình thường và không ghi nhận tàu chiến Mỹ bị tấn công. Giá dầu từng tăng mạnh sau các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các mục tiêu của Iran, song sau đó quay đầu giảm khi xuất hiện tín hiệu cho thấy tiến trình đàm phán có bước tiến mới. Những diễn biến này khiến dòng tiền liên tục dịch chuyển giữa các tài sản rủi ro và tài sản trú ẩn, qua đó hỗ trợ giá vàng phục hồi.

Theo giới phân tích, bên cạnh yếu tố địa chính trị, triển vọng lãi suất vẫn là biến số quan trọng chi phối xu hướng của kim loại quý. Dữ liệu lạm phát tháng 5 của Mỹ cho thấy áp lực giá cả vẫn ở mức cao, trong đó nhóm năng lượng tiếp tục đóng vai trò đáng chú ý. Trong bối cảnh đó, căng thẳng tại Trung Đông không chỉ được nhìn nhận là yếu tố hỗ trợ nhu cầu trú ẩn mà còn làm gia tăng lo ngại về lạm phát, từ đó tác động đến lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng chính sách tiền tệ.

Dù giá vàng trải qua giai đoạn biến động mạnh gần đây, nhiều chuyên gia vẫn giữ quan điểm tích cực về triển vọng dài hạn. Trao đổi với Kitco News, ông Thorsten Polleit - Giáo sư danh dự về Kinh tế tại Đại học Bayreuth và nhà xuất bản Boom and Bust Report - cho rằng các nhịp điều chỉnh hiện nay chủ yếu mang tính kỹ thuật sau giai đoạn tăng giá mạnh trước đó và chưa làm thay đổi xu hướng tăng dài hạn của vàng.

Cùng quan điểm, ông Robert Gottlieb - cố vấn thị trường và cựu nhà giao dịch kim loại quý tại JPMorgan Chase & Co nhận định diễn biến hiện tại phản ánh quá trình giảm đòn bẩy và cơ cấu lại danh mục đầu tư của nhà đầu tư nhiều hơn là sự suy giảm vai trò trú ẩn của vàng. Theo ông, những thông tin trái chiều liên tục xuất hiện đang làm gia tăng bất định trên thị trường, khiến dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản an toàn và gia tăng nắm giữ tiền mặt.

Ở góc nhìn dài hạn hơn, ông Jeff Clark - Nhà xuất bản The Gold Advisor cho rằng xu hướng tăng của vàng vẫn còn dư địa tiếp diễn trong những năm tới nếu so sánh với các chu kỳ trước. Theo chuyên gia này, các yếu tố nền tảng hỗ trợ giá vàng như nhu cầu đa dạng hóa tài sản, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương và vai trò lưu giữ giá trị của kim loại quý vẫn đang được duy trì.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 11/6, giá vàng trong nước đảo chiều tăng nhẹ tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn. Ở phân khúc vàng miếng, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt điều chỉnh tăng 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, đưa giá niêm yết phổ biến lên mức 133,4 - 138,4 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, xu hướng tăng giá cũng diễn ra trên diện rộng. PNJ và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cùng tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, giao dịch ở mức 133,4 - 138,4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu không thay đổi giá ở cả hai chiều, giá vàng nhẫn kết phiên ở mức 132,2 - 137,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, DOJI điều chỉnh giảm 900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 133,4 - 138,4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá giao dịch lên ngưỡng 133,5 - 138,5 triệu đồng/lượng.