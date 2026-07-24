Giá vàng hôm nay ngày 24/7: Vàng thế giới giảm sâu, vàng trong nước bốc hơi tới 7 triệu đồng

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện giao dịch quanh mức 4.048 USD/ounce, giảm 75 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua và tương đương khoảng 129,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế và các khoản phí). So với giá vàng miếng trong nước, vàng thế giới hiện thấp hơn khoảng 10 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng, đồng USD duy trì ở mức cao và giá dầu thô phục hồi, làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý dù nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn hiện hữu.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Theo đánh giá của các chuyên gia, thị trường vàng vẫn duy trì lực mua nhất định, bất chấp việc giá chịu sức ép từ nhiều yếu tố vĩ mô. Mốc hỗ trợ quanh 4.000 USD/ounce hiện vẫn được giữ vững, cho thấy xu hướng giảm chưa làm thay đổi triển vọng dài hạn của kim loại quý.

Trao đổi với Kitco News, ông Chris Gaffney - Chủ tịch bộ phận Thị trường Thế giới tại EverBank cho biết hoạt động giao dịch gần đây ghi nhận lượng bán ra nhiều hơn mua vào. Tuy nhiên, theo ông, đây chủ yếu là hoạt động chốt lời của các nhà đầu tư sau giai đoạn giá vàng tăng mạnh, thay vì phản ánh sự mất niềm tin vào triển vọng của thị trường.

Ông Gaffney nhấn mạnh thị trường hiện không xuất hiện tình trạng bán tháo để bù đắp thua lỗ ở các tài sản khác như từng xảy ra trong một số giai đoạn biến động của thị trường chứng khoán. Thay vào đó, nhiều nhà đầu tư lựa chọn hiện thực hóa lợi nhuận và chờ đợi cơ hội mua trở lại ở vùng giá hấp dẫn hơn.

Theo vị chuyên gia này, diễn biến trên cho thấy nền tảng của thị trường vàng vẫn tương đối ổn định dù giá đang điều chỉnh. Ông cũng cho rằng phần lớn các tổ chức phân tích hàng hóa vẫn kỳ vọng giá vàng sẽ kết thúc năm ở mức cao hơn hiện nay, phản ánh niềm tin rằng nhà đầu tư cá nhân chưa rời bỏ kênh tài sản này.

Giá vàng trong nước

Kết phiên ngày 23/7, giá vàng trong nước giảm mạnh tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và PNJ giảm 7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá giao dịch về mức 135 - 140 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải giảm 7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 6,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 135 - 139,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 6,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng miếng về ngưỡng 135 - 140 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, DOJI giảm 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giao dịch ở mức 139 - 143,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 3,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn về mức 139,8 - 143,6 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải giảm 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 139,6 - 143,6 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 6,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá về mức 135 - 140 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ giảm 5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, giá vàng nhẫn giao dịch ở mức 135 - 140 triệu đồng/lượng.