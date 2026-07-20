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Giá vàng hôm nay ngày 20/7: Vàng thế giới thủng mốc 4.000 USD/ounce

Thu Hương

Thu Hương

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07:13 | 20/07/2026
(TBTCO) - Giá vàng thế giới giảm gần 30 USD/ounce, lùi xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng trong nước đi ngang tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng ở ngưỡng 142,5 - 147,5 triệu đồng/lượng.
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Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hiện giao dịch quanh mức 3.990 USD/ounce, giảm gần 30 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày hôm qua và tương đương khoảng 127,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế và các khoản phí). So với giá vàng miếng trong nước, vàng thế giới hiện thấp hơn khoảng 20,2 triệu đồng/lượng.

Khép lại tuần giao dịch vừa qua, thị trường vàng tiếp tục ghi nhận diễn biến kém tích cực khi giá chủ yếu dao động quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce. Dù lạm phát tại Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm, kim loại quý vẫn chịu áp lực từ các số liệu kinh tế tích cực của Mỹ. Bên cạnh đó, căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang cùng đà tăng của giá dầu cũng chưa đủ tạo động lực để vàng bứt phá.

Giá vàng hôm nay ngày 20/7: Vàng thế giới thủng mốc 4.000 USD/ounce
Giá vàng thế giới tính đến thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Đánh giá về xu hướng sắp tới, ông Alex Kuptsikevich - Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, cho rằng giá vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh trong tuần này. Theo ông, đà phục hồi của vàng đã suy yếu rõ rệt trong tuần qua, nối dài xu hướng giảm hình thành từ tháng 5 sau khi kim loại quý lập đỉnh vào cuối tháng 1.

Ở góc nhìn khác, ông Jesse Colombo - Chuyên gia phân tích kim loại quý độc lập, nhận định vùng 3.980 - 4.000 USD/ounce vẫn đang đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ quan trọng khi giá nhiều lần lùi về khu vực này nhưng đều bật tăng trở lại. Theo ông, thị trường hiện có dấu hiệu hình thành mô hình tam giác, mở ra khả năng xuất hiện một nhịp bứt phá trong thời gian tới. Nếu vượt vùng kháng cự, giá vàng có thể bước vào giai đoạn phục hồi; ngược lại, nếu đánh mất mốc 4.000 USD/ounce, áp lực giảm sẽ gia tăng.

Trong khi đó, ông Michael Moor - Nhà sáng lập Moor Analytics, nghiêng về kịch bản tích cực hơn. Ông cho rằng giá vàng chỉ thực sự có cơ hội tăng nếu vượt mốc 4.019 USD/ounce. Khi ngưỡng này được chinh phục, thị trường có thể bước vào một nhịp tăng kéo dài trong nhiều phiên liên tiếp.

Sau tuần trước với dày đặc các số liệu kinh tế và các phiên điều trần liên quan đến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), lịch công bố dữ liệu trong tuần này được đánh giá là khá thưa thớt. Điều này có thể khiến diễn biến giá vàng trở nên nhạy cảm hơn trước các thông tin mới cũng như những yếu tố địa chính trị.

Sự kiện đáng chú ý nhất sẽ diễn ra vào thứ Năm, khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) công bố quyết định chính sách tiền tệ, sau đó là cuộc họp báo của Chủ tịch ECB Christine Lagarde. Thị trường hiện kỳ vọng ECB sẽ giữ nguyên lãi suất trong kỳ họp tháng này. Cùng ngày, Mỹ cũng sẽ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hằng tuần.

Đến thứ Sáu, giới đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) sơ bộ tháng 7 do S&P Global công bố, cùng báo cáo doanh số bán nhà mới của Mỹ trong tháng 6 nhằm tìm thêm tín hiệu về sức khỏe nền kinh tế và triển vọng chính sách tiền tệ.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 19/7, giá vàng trong nước được các doanh nghiệp giữ nguyên so với phiên trước.

Ở phân khúc vàng miếng, DOJI niêm yết giá ở mức 144,5 - 147,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giao dịch tại 144,6 - 147,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý lần lượt niêm yết ở mức 144,5 - 147,5 triệu đồng/lượng; 144 - 147,5 triệu đồng/lượng và 144 - 147,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giữ giá ở mức 143,3 - 147,3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết 142,6 - 146,6 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giao dịch tại 143 - 146,5 triệu đồng/lượng, còn PNJ niêm yết ở mức 142,5 - 146,5 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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