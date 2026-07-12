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Giá vàng hôm nay ngày 12/7: Vàng miếng đi ngang, vàng nhẫn giảm tại một số doanh nghiệp

Thu Hương

Thu Hương

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06:52 | 12/07/2026
(TBTCO) - Giá vàng miếng trong nước hầu như đi ngang, phổ biến ở mức 149,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra, trong khi một số thương hiệu điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn.
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Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao dịch quanh mức 4.121,4 USD/ounce, tương đương khoảng 132 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế và các khoản phí). Mức giá này hiện thấp hơn khoảng 17,9 triệu đồng/lượng so với vàng trong nước.

Tuần qua, giá vàng thế giới tiếp tục biến động trong biên độ rộng. Những thời điểm căng thẳng mới tại Trung Đông và lực mua bắt đáy đã hỗ trợ giá phục hồi, tuy nhiên đà tăng vẫn chịu sức ép từ lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ, đồng USD và kỳ vọng lạm phát.

Giá vàng hôm nay ngày 12/7: Vàng miếng đi ngang, vàng nhẫn giảm tại một số doanh nghiệp
Giá vàng thế giới tính đến thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Theo khảo sát vàng hằng tuần của Kitco, giới phân tích và nhà đầu tư vẫn chưa đạt được sự đồng thuận về xu hướng giá vàng trong ngắn hạn, khi kim loại quý này tiếp tục dao động trong vùng tích lũy.

Ông Adam Button - Trưởng bộ phận Chiến lược Tiền tệ tại investingLive - giữ quan điểm trung lập. Theo ông, diễn biến xung đột tại Iran khiến rủi ro giá dầu tăng lên, qua đó có thể tạo áp lực đối với giá vàng.

Trong khi đó, ông Mark Leibovit - Nhà xuất bản bản tin VR Metals/Resource Letter vẫn duy trì góc nhìn tích cực, cho rằng giá vàng có thể tăng lên vùng 4.700 - 4.800 USD/ounce trong vài tuần tới.

Trái lại, ông Daniel Pavilonis - Môi giới hàng hóa cấp cao tại StoneX Group nhận định vàng và bạc vẫn còn khả năng điều chỉnh khi các tín hiệu kỹ thuật chưa cho thấy xu hướng phục hồi rõ nét và lực mua chưa đủ mạnh.

Kết quả khảo sát của Kitco cũng phản ánh sự phân hóa trong tâm lý thị trường. Trong số 13 chuyên gia tham gia khảo sát, có 5 người (38%) dự báo giá vàng tăng, 3 người (23%) dự báo giảm và 5 người (38%) cho rằng giá sẽ tiếp tục đi ngang.

Đối với nhóm nhà đầu tư cá nhân, 117/282 người tham gia khảo sát, tương đương 42%, kỳ vọng giá vàng tăng trong tuần tới; 108 người (38%) dự báo giá giảm, trong khi 57 người (20%) nhận định thị trường sẽ tiếp tục tích lũy.

Kết quả khảo sát cho thấy thị trường vẫn chưa hình thành kỳ vọng thống nhất về xu hướng giá vàng trong ngắn hạn. Diễn biến của chính sách lãi suất, đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và các yếu tố địa chính trị sẽ tiếp tục là những nhân tố được giới đầu tư theo dõi trong thời gian tới.

Giá vàng trong nước

Tại thời điểm 6 giờ sáng, theo ghi nhận của phóng viên, giá vàng miếng trong nước được các doanh nghiệp giữ nguyên so với phiên trước. DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 146,9 - 149,9 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 145 - 149,9 triệu đồng/lượng, trong khi Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết 146,3 - 149,9 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, phần lớn doanh nghiệp cũng giữ nguyên giá. DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 145 - 149 triệu đồng/lượng. Riêng Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, giữ nguyên giá bán, đưa giá giao dịch về 145,3 - 148,8 triệu đồng/lượng. PNJ giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 145 - 149 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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