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Ngày 11/7: Giá cà phê đảo chiều tăng sốc, hồ tiêu neo ở mức cao

07:48 | 11/07/2026
Giá cà phê hôm nay (11/7) bất ngờ tăng mạnh trở lại, kéo giá thu mua tại Tây Nguyên tăng hơn 6.000 đồng/kg, lên mức cao nhất trong hơn 5 tháng. Trong khi đó, giá tiêu duy trì ổn định sau nhịp tăng mạnh trước đó. Hiện giá thu mua trong nước dao động từ 138.000 - 141.000 đồng/kg.
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Giá cà phê trong nước hôm nay tăng mạnh. Ảnh minh họa

Giá cà phê tăng hơn 6.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đảo chiều tăng mạnh theo xu hướng chung của thị trường thế giới, với mức tăng 6.000 - 6.100 đồng/kg so với ngày hôm trước. Sau điều chỉnh, mặt bằng giá thu mua tại các địa phương trọng điểm lên khoảng 97.900 - 98.400 đồng/kg. Đây cũng là vùng giá cao nhất trong hơn 5 tháng qua, kể từ đầu tháng 2/2026.

Cụ thể, tại Đắk Nông cũ (Lâm Đồng), giá cà phê tăng mạnh 6.100 đồng/kg, lên mức 98.400 đồng/kg, tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất khu vực. Theo sau là Gia Lai với mức 98.300 đồng/kg, tăng 6.000 đồng/kg so với phiên trước. Tại Đắk Lắk, giá cà phê cũng tăng thêm 6.000 đồng/kg, đạt 98.200 đồng/kg.

Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức tăng 6.100 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 97.900 đồng/kg.

Diễn biến mới cho thấy thị trường cà phê trong nước đang trải qua giai đoạn biến động đặc biệt mạnh. Chỉ một ngày trước đó, giá thu mua tại Tây Nguyên còn giảm sâu xuống vùng 91.700 - 92.300 đồng/kg. Như vậy, chỉ sau một phiên, giá cà phê nội địa đã tăng trở lại hơn 6.000 đồng/kg, không chỉ lấy lại toàn bộ mức giảm trước đó mà còn vượt vùng đỉnh ngắn hạn từng ghi nhận trong phiên 8/7.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta đảo chiều tăng mạnh. Cụ thể, trên sàn London, hợp đồng Robusta giao tháng 9/2026 tăng tới 8,07%, tương đương 302 USD/tấn, lên mức 4.043 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 cũng tăng 7,81%, tương đương 290 USD/tấn, đạt 4.002 USD/tấn.

Như vậy, chỉ sau một phiên giao dịch, các hợp đồng Robusta chủ chốt đã đồng loạt quay trở lại trên ngưỡng 4.000 USD/tấn.

Đáng chú ý, cú tăng này xuất hiện ngay sau khi thị trường trải qua hai phiên giảm mạnh. Trước đó, hợp đồng robusta giao tháng 9 từng giảm xuống 3.741 USD/tấn, gần như xóa sạch mức tăng hơn 300 USD/tấn của phiên bùng nổ đầu tuần.

Việc Robusta nhanh chóng lấy lại mốc 4.000 USD/tấn cho thấy thị trường đang chịu tác động rất lớn từ dòng tiền đầu cơ, các tín hiệu kỹ thuật và những lo ngại ngày càng gia tăng về thời tiết tại các vùng sản xuất chủ chốt.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng có phiên tăng đặc biệt mạnh. Hợp đồng Arabica giao tháng 9/2026 tăng tới 12,3%, tương đương 38,1 US cent/pound, lên mức 347,9 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 10,4%, tương đương 30,9 US cent/pound, đạt 328,2 US cent/pound.

Đầu tuần, hợp đồng Arabica giao tháng 9 từng tăng hơn 16%, tương đương 48,75 US cent/pound, trong một phiên được xem là cú tăng lịch sử. Ngay sau đó, giá lại lao dốc mạnh trong hai phiên liên tiếp, mất tổng cộng hơn 40 US cent/pound. Đến phiên mới nhất, Arabica một lần nữa bật tăng hơn 38 US cent/pound. Chuỗi diễn biến này cho thấy thị trường đang bị chi phối mạnh bởi dòng tiền đầu cơ, hoạt động đóng mở vị thế và những đánh giá liên tục thay đổi về rủi ro thời tiết.

Giá tiêu ổn định

Ngày 11/7: Giá cà phê đảo chiều tăng sốc, hồ tiêu neo ở mức cao
Giá tiêu hôm nay duy trì trạng thái ổn định. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục duy trì trạng thái ổn định sau nhịp tăng mạnh trước đó. Theo khảo sát sáng nay, mặt bằng thu mua trong nước dao động từ 138.000 - 141.000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu thị trường với mức giá 141.000 đồng/kg. Đắk Lắk đứng kế tiếp với giá thu mua 140.000 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP HCM) giao dịch ở mức 139.000 đồng/kg. Gia Lai và Đồng Nai cùng duy trì mức thấp nhất trong số các địa phương được khảo sát là 138.000 đồng/kg.

Như vậy, sau khi tăng mạnh từ 3.000 - 5.000 đồng/kg trong phiên 10/7, giá tiêu trong nước đã tạm thời chững lại. Tuy nhiên, mặt bằng hiện tại vẫn cao hơn đáng kể so với vùng 133.000 - 135.000 đồng/kg ghi nhận vào đầu tháng.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn chưa ghi nhận biến động mới. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tiếp tục được niêm yết ở mức 7.121 USD/tấn.

Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giữ nguyên tại 5.900 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia được chào bán với giá 9.350 USD/tấn. Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l tiếp tục dao động trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia duy trì ở mức 9.253 USD/tấn. Tại Malaysia và Việt Nam, tiêu trắng lần lượt được báo giá 12.250 USD/tấn và 9.000 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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