Thuế - Hải quan

Thuế TP. Huế thu ngân sách 6 tháng đạt hơn 6.700 tỷ đồng

Đức Việt

Đức Việt

[email protected]
20:38 | 10/07/2026
(TBTCO) - Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Thuế TP. Huế thu ngân sách trên địa bàn thành phố được 6.778 tỷ đồng, đạt 47,1% dự toán và bằng 100,3% so cùng kỳ năm 2025.
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Thuế TP. Huế tiếp tục đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế

Báo cáo của Thuế TP. Huế cho thấy, thu từ khu vực doanh nghiệp trung ương đạt 50,1% dự toán; thu từ khu vực doanh nghiệp địa phương đạt 44,9%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 52,9%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt bằng 54,1%; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 44,4%; thu phí, lệ phí đạt 54,8%; thu khác ngân sách đạt 83,3% dự toán...

Trong đó số thu một số doanh nghiệp, ngành nghề, lĩnh vực trọng điểm như: Các doanh nghiệp thủy điện lũy kế nộp 273 tỷ đồng, bằng 94,8% so cùng kỳ; doanh nghiệp sợi, dệt may lũy kế nộp 347 tỷ đồng, bằng 89%; Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam nộp 1.815 tỷ đồng, tăng 23,6% so cùng kỳ…

Ông Đoàn Vĩ Tuyến - Trưởng Thuế TP. Huế cho biết, năm 2026, ngành Thuế ghi nhận bước chuyển mình lịch sử với hàng loạt chính sách trọng điểm có hiệu lực, các nghị định, thông tư liên tục thay đổi, cập nhật để phù hợp với sự thay đổi của mô hình quản lý thuế. Trước tình hình đó, Thuế TP. Huế luôn chú trọng đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức và nội dung tuyên truyền hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tế, áp dụng nhiều giải pháp khác nhau, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

Thuế TP. Huế thu ngân sách 6 tháng đạt hơn 6.700 tỷ đồng
Công chức Thuế TP. Huế hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Trong đó, tăng cường tuyên truyền sâu rộng về công tác cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin, công tác triển khai hóa đơn điện tử; công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, chuyển nhượng bất động sản, chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh...

Công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số luôn được chú trọng, kết quả Thuế TP. Huế đang theo dõi, quản lý 307 cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử với tổng doanh thu lũy kế là 634 tỷ đồng; tổng số thuế phải nộp là 12,38 tỷ đồng.

Về công tác triển khai thực hiện chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, đơn vị đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai chiến dịch; xây dựng kế hoạch triển khai, đề ra các chỉ tiêu cụ thể; phân công nhiệm vụ cho từng phòng, Thuế cơ sở với phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ kết quả đầu ra…

Theo lãnh đạo Thuế TP. Huế, để hoàn thành nhiệm vụ, công tác thuế 6 tháng cuối năm và phấn đấu hoàn thành vượt dự toán năm 2026, đơn vị xác định phải tập trung mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế để quản lý chặt chẽ các nguồn thu; tăng cường công tác kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, thu hồi nợ đọng thuế vào ngân sách.

Đồng thời, tập trung hướng dẫn, giám sát hộ kinh doanh thực hiện phương pháp kê khai thuế theo đúng quy định. Phấn đấu 100% hộ kinh doanh ổn định sử dụng eTax Mobile và kê khai thuế điện tử.

Tổ chức triển khai hiệu quả kế hoạch kiểm tra thuế năm 2026 trong toàn ngành và chống thất thu ngân sách; tăng cường công tác rà soát, phát hiện và xử lý đối với các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cố ý gian lận kê khai doanh thu để không thuộc diện phải nộp thuế.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác chống thất thu đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; phối hợp rà soát các tài khoản bán hàng online, livestream bán hàng, kinh doanh qua mạng xã hội để đưa vào quản lý thuế theo quy định.

Trưởng Thuế TP. Huế cho hay, thời gian tới, đơn vị tăng cường sử dụng các phần mềm quản lý thuế, dữ liệu tập trung; khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu ngành Thuế phục vụ công tác quản lý. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho người nộp thuế.
Đức Việt
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