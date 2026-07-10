Chứng khoán phái sinh ngày 10/7: Vị thế nắm giữ qua đêm tăng mạnh dù sắc đỏ bao trùm

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn tháng 7/2026 (41I1G7000) đóng cửa tại 1.976,5 điểm, giảm 0,89% so với phiên trước. Tuy nhiên, trạng thái chênh lệch dương vẫn được duy trì khi giá hợp đồng tương lai 41I1G7000 cao hơn 5,68 điểm so với chỉ số cơ sở VN30. Tương tự, các hợp đồng khác ở kỳ hạn dài hơn cũng giữ mức chênh lệch dương từ 3,58 - 8,18 điểm. Các nhà giao dịch nhiều khả năng kỳ vọng chỉ số cơ sở sẽ sớm thu hẹp nhịp điều chỉnh.

Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch tăng 16,8% so với phiên trước. Theo đánh giá của Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch tăng các vị thế đầu cơ trong phiên và nghiêng về khả năng VN30-Index phục hồi nhẹ sau áp lực bán mạnh và vẫn ưu tiên xem xét phòng ngừa rủi ro khi VN30 gặp các vùng kháng cự.

Khối lượng mở (OI) của hợp đồng này hồi phục mạnh 23,04% lên 33.106 hợp đồng. Nhà đầu tư vẫn tiếp tục mở mới các vị thế thay vì thu hẹp giao dịch. Ở các kỳ hạn xa hơn, vị thế nắm giữ qua đêm cũng tăng lên đáng kể. Trong đó, nổi bật là hợp đồng tháng 8 tăng 29,16% lên hơn 2.100 hợp đồng.

Giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh sôi động hơn trong ngày 10/7. Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Trên thị trường chứng khoán cơ sở, VN30-Index giảm 16,29 điểm (-0,82%) xuống 1.970,82 điểm, đánh mất vùng hỗ trợ tâm lý 1.980 điểm sau khi áp lực bán gia tăng mạnh trong nửa cuối phiên. Số lượng mã chứng khoán giảm áp đảo với 23 mã giảm giá, 5 mã tăng và 2 mã đứng giá tham chiếu.

VIC là cổ phiếu đóng góp lớn nhất cho chỉ số, tiếp theo là LPB, VNM, SSB và MBB. Tuy nhiên, lực đỡ này không đủ bù đắp áp lực điều chỉnh từ phần lớn các cổ phiếu khác. Riêng BSR lấy đi hơn 5 điểm của VN30-Index. FPT, MWG, VPL, TCB và HPG cũng điều chỉnh kéo chỉ số cơ sở giảm sâu về cuối phiên. Thanh khoản trên rổ VN30 đạt khoảng 10.050 tỷ đồng, cho thấy lực bán gia tăng trong bối cảnh nhà đầu tư vẫn giữ tâm lý thận trọng.