Chứng khoán phái sinh ngày 8/7: Thanh khoản bật tăng hơn 18%

VN30-Index có thêm một phiên tăng điểm nhưng diễn biến vẫn khá giằng co quanh ngưỡng 2.000 điểm. Sau phiên tăng hôm qua, chỉ số đóng cửa tại 1.998,44 điểm, tăng 2,53 điểm (+0,13%), qua đó tiếp tục áp sát vùng kháng cự tâm lý quan trọng. Sắc xanh áp đảo trên thị trường cơ sở khi có tới 19 mã tăng, 8 mã giảm và 3 mã đứng giá. Động lực tăng điểm chủ yếu đến từ nhóm dầu khí và bán lẻ khi BSR là cổ phiếu đóng góp lớn nhất cho VN30, tiếp theo là VPL, MWG, VNM, VIC và HPG. Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh tập trung tại FPT và LPB, cùng với VJC, VRE, HDB và TCB, nhưng tác động tiêu cực từ nhóm trên không đủ để đảo chiều xu hướng tăng của chỉ số.

Thanh khoản trên thị trường cơ sở vẫn khá khiêm tốn. Tuy nhiên, trái với diễn biến khá thận trọng của thị trường cơ sở, thị trường phái sinh sôi động hơn rõ rệt. Tổng khối lượng giao dịch trên thị trường phái sinh tăng 18% so với phiên trước, cho thấy dòng tiền quay trở lại mạnh hơn dù chỉ số cơ sở chưa vượt thành công mốc 2.000 điểm.

Hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn tháng 7/2026 (41I1G7000) đóng cửa tại 1.999,5 điểm, tăng 0,03%. Chênh lệch dương dù thu hẹp nhưng vẫn được duy trì ở mức 1,06 điểm so với VN30-Index. Hợp đồng đáo hạn tháng 9/2026 cũng giữ được mức chênh lệch dương 0,56 điểm. Chênh lệch dương được duy trì nhưng đã thu hẹp so với phiên trước, phản ánh kỳ vọng tăng điểm vẫn hiện hữu nhưng chưa đủ mạnh để hình thành xu hướng bứt phá. Trong khi đó 6/8 hợp đồng còn lại đóng cửa ở mức giá thấp hơn chỉ số cơ sở.

Khối lượng giao dịch tăng mạnh trong phiên 8/7- Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Theo các chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch tiếp tục gia tăng vị thế đầu cơ, nhưng vẫn nghiêng về kịch bản VN30-Index dao động trong biên độ hẹp. SHS cho rằng nhà đầu tư vẫn nên ưu tiên các chiến lược phòng ngừa rủi ro khi chỉ số tiến gần vùng kháng cự mạnh. Về kỹ thuật, hợp đồng tương lai 41I1G7000 vẫn duy trì trạng thái tích lũy, với vùng kháng cự quanh 2.000 điểm và vùng hỗ trợ tại 1.980 điểm.