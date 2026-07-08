Thị trường chứng khoán nửa cuối năm: Phân hóa để tìm động lực tăng trưởng

Thông tin tích cực chưa phản ánh vào giá

Khép lại nửa đầu năm 2026, thị trường chứng khoán Việt Nam duy trì được đà tăng trong bối cảnh môi trường đầu tư toàn cầu nhiều biến động. VN-Index tăng khoảng 2,2% so với đầu năm, nhờ nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp niêm yết cải thiện và việc FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Dù vậy, diễn biến của thị trường chưa thực sự đồng đều. Đà tăng của chỉ số chủ yếu đến từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi nhiều nhóm ngành vẫn giao dịch phân hóa. Theo các chuyên gia, xu hướng này không phản ánh sự suy giảm sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam mà chủ yếu chịu tác động từ diễn biến địa chính trị, biến động tỷ giá và sự dịch chuyển của dòng vốn toàn cầu sang các tài sản như vàng, bitcoin, cổ phiếu công nghệ hay hàng hóa.

Nửa cuối năm 2026, thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục duy trì xu hướng tích cực. Ảnh: An Thư

Ông Nguyễn Anh Khoa, Giám đốc Phân tích Công ty cổ phần Chứng khoán Agriseco nhận định, diễn biến tăng giảm đan xen của thị trường trong sáu tháng đầu năm chủ yếu chịu tác động từ ba nhóm yếu tố. Thứ nhất là biến động địa chính trị toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến giá năng lượng, hàng hóa và hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam. Thứ hai là ảnh hưởng của dòng vốn ngoại rút ròng với nhiều nguyên nhân trong đó bao gồm cả thay đổi kỳ vọng về chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn. Thứ ba là các chính sách trong nước, đặc biệt là định hướng nới lỏng các chính sách liên quan tới tiền tệ nhằm hỗ trợ tăng trưởng GDP, đã đóng vai trò là lực đỡ quan trọng cho thị trường.

Tuy nhiên, trong cùng giai đoạn, biến động mạnh của các tài sản tài chính quốc tế như vàng, bitcoin, nhóm cổ phiếu AI, hàng hóa và năng lượng cũng phần nào hút dòng tiền ra khỏi kênh chứng khoán trong nước. Điều này khiến những điểm sáng của thị trường Việt Nam, bao gồm tăng trưởng kết quả kinh doanh doanh nghiệp và thông tin FTSE Russell công bố nâng hạng, chưa thực sự nhận được sự chú ý đủ lớn và phản ánh vào diễn biến giá cổ phiếu.

Theo các chuyên gia, nửa cuối năm 2026, diễn biến của thị trường sẽ phụ thuộc chủ yếu vào ba động lực gồm kết quả kinh doanh doanh nghiệp, dòng vốn ngoại sau nâng hạng và các chính sách điều hành trong nước. Trong đó, kết quả kinh doanh tiếp tục được xem là yếu tố có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với dòng tiền. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức cao, lợi nhuận doanh nghiệp được kỳ vọng tiếp tục cải thiện, nhất là tại các ngành hưởng lợi từ đầu tư công, tiêu dùng nội địa, tín dụng và chu kỳ phục hồi của nền kinh tế.

Kết quả kinh doanh là “bộ lọc” dòng tiền

Theo ông Nguyễn Anh Khoa, dòng tiền vì vậy sẽ có xu hướng tập trung vào các doanh nghiệp có triển vọng lợi nhuận rõ ràng thay vì lan tỏa trên diện rộng. Các nhóm ngành được đánh giá tích cực gồm ngân hàng, vật liệu xây dựng, bán lẻ, bất động sản khu công nghiệp, dầu khí cùng những doanh nghiệp vốn hóa lớn có nền tảng tài chính vững chắc.

Động lực thứ hai đến từ việc Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp. Mặc dù dòng vốn từ các quỹ đầu tư sẽ được giải ngân theo lộ trình, việc nâng hạng được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam đối với các nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn hóa lớn, thanh khoản cao, còn dư địa sở hữu nước ngoài và đáp ứng tốt tiêu chí của các quỹ ngoại.

Bức tranh lợi nhuận được dự báo nghiêng về gam màu tích cực Theo báo cáo ước tính kết quả kinh doanh quý II/2026 của SSI Research đối với 48 doanh nghiệp niêm yết, bức tranh lợi nhuận tiếp tục duy trì xu hướng khả quan khi hơn 3/4 số doanh nghiệp được dự báo ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước. SSI Research ước tính lợi nhuận của nhóm doanh nghiệp khảo sát tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2025, phản ánh đà phục hồi của hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, chính sách điều hành tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ quan trọng. Trong điều kiện dư địa nới lỏng tiền tệ không còn nhiều do áp lực lạm phát và tỷ giá, chính sách tài khóa, nhất là thúc đẩy giải ngân đầu tư công, được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa tới nhiều ngành kinh tế. Song song với đó, việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cấp hạ tầng giao dịch, cơ chế thanh toán và cải thiện chất lượng thị trường sẽ góp phần thu hút dòng vốn trung và dài hạn.

Đồng quan điểm, ông Lương Duy Phước, Giám đốc Phân tích Công ty Chứng khoán Kafi cho rằng, trong bối cảnh thanh khoản chưa thực sự dồi dào, dòng tiền sẽ không đầu tư dàn trải mà tập trung vào những doanh nghiệp có tăng trưởng lợi nhuận rõ ràng và được hưởng lợi trực tiếp từ các xu hướng vĩ mô.

Theo đó, nhóm ngân hàng, hạ tầng và vật liệu xây dựng được đánh giá hưởng lợi từ tín dụng cải thiện và đầu tư công tăng tốc. Nhóm tài chính, gồm ngân hàng và công ty chứng khoán, có thêm cơ hội khi kỳ vọng nâng hạng thị trường giúp cải thiện thanh khoản và thu hút dòng vốn tổ chức.

Các chuyên gia nhận định, mùa công bố kết quả kinh doanh quý II năm nay sẽ không chỉ phản ánh bức tranh lợi nhuận của doanh nghiệp mà còn là phép thử đối với chất lượng tăng trưởng của từng ngành và từng doanh nghiệp. Trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn phân hóa sâu hơn, khả năng lựa chọn cổ phiếu sẽ trở thành yếu tố quyết định hiệu quả đầu tư. Dòng tiền nhiều khả năng sẽ ưu tiên các doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh, kết quả kinh doanh tích cực và hưởng lợi từ những câu chuyện tăng trưởng dài hạn như đầu tư công, mở rộng tín dụng, nâng hạng thị trường và thu hút FDI.