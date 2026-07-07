Chứng khoán

Khối ngoại trở lại mua ròng, gom mạnh MCH trước kỳ cơ cấu VN30

Tùng Linh

Tùng Linh

19:52 | 07/07/2026
(TBTCO) - Cổ phiếu của Masan Consumer (MCH) là một trong hai ứng viên được dự báo sẽ lọt vào rổ VN30 trong kỳ rà soát danh mục tới đây của rổ VN30. Đây cũng là tâm điểm mua ròng của các khối ngoại hôm nay.
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Sau ba phiên bán ròng liên tiếp, khối ngoại trở lại mua ròng nhẹ gần 34 tỷ đồng trong phiên 7/7 khi lực mua và bán đã về trạng thái tương đối cân bằng. Khối ngoại trở lại mua ròng với tâm điểm là cổ phiếu MCH của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan. Các nhà đầu tư nước ngoài giải ngân ròng 164,5 tỷ đồng, cao nhất toàn thị trường. Động thái này diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu của Masan Consumer đang được nhiều công ty chứng khoán đánh giá là một trong hai “ứng viên” gia nhập rổ VN30 trong kỳ rà soát quý III/2026. Kết quả kỳ rà soát danh mục sẽ được công bố ngày 15/7 tới.

Sau khi chuyển niêm yết từ UPCoM sang HOSE vào cuối tháng 12/2025, MCH đã hoàn tất điều kiện về thời gian niêm yết tối thiểu để được xem xét vào VN30. Theo dự báo của ACBS và Mirae Asset Việt Nam, cổ phiếu này hiện thuộc top đầu doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất thị trường. Cùng đó, nếu được bổ sung vào VN30 sẽ ngay lập tức nằm trong nhóm cổ phiếu có tỷ trọng đáng kể trong rổ chỉ số. Sự hiện diện của một doanh nghiệp hàng tiêu dùng quy mô lớn được kỳ vọng sẽ giúp VN30 đa dạng hơn về cơ cấu ngành, giảm bớt sự phụ thuộc vào nhóm ngân hàng và bất động sản như nhiều năm qua.

Khối ngoại trở lại mua ròng, gom mạnh MCH trước kỳ cơ cấu VN30
Top cổ phiếu được khối ngoại mua bán ròng trong phiên 7/7 - Nguồn: Dstock

Theo thống kê, ngoài MCH, dòng vốn ngoại còn mua ròng HDB (54 tỷ đồng), VND (41,1 tỷ đồng), HVN (27,1 tỷ đồng), KDH (24,4 tỷ đồng), BSR (22,8 tỷ đồng) và VIC (20,6 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, áp lực bán tập trung tại VHM với giá trị 203,2 tỷ đồng, tiếp đến là MSN (182,7 tỷ đồng). Các mã còn lại bị bán ròng với quy mô khá thấp như SHB, HPG, PNJ, FRT và VPB.

Cổ phiếu PNJ đã giảm sàn liên tục trong 3 phiên gần đây kể từ khi thông tin liên quan đến vụ án buôn lậu kim cương được công bố. Các nhà đầu tư nước ngoài đã chi 3,6 tỷ đồng mua cổ phiếu PNJ trong khi bán ra cổ phiếu này thu về 22,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dù xuất hiện lượng lớn cổ phiếu dư bán giá sàn, chỉ có số lượng ít được khớp lệnh thành công. Tổng giá trị giao dịch cổ phiếu PNJ toàn phiên 7/7 chưa đến 51 tỷ đồng. Như vậy, giao dịch bán của khối ngoại đã chiếm gần một nửa tổng giá trị giao dịch trong phiên.

Tùng Linh
Từ khóa:
khối ngoại masan mch

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