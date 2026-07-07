Tài chính

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird

Đức Minh

Đức Minh

[email protected]; [email protected]
18:37 | 07/07/2026
(TBTCO) - Ngày 7/7/2026, tại Trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã tiếp và làm việc với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam Gillian Bird.
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Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ Gillian Bird trong hơn một năm qua kể từ ngày bắt đầu nhiệm kỳ của mình với cương vị đại diện cao nhất của Australia tại Việt Nam.

Thông qua Đại sứ Gillian Bird, Bộ trưởng bày tỏ cảm ơn tới Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia Don Farrel đã gửi thư chúc mừng nhậm chức và mong đợi sẽ làm việc trực tiếp với Ngài Bộ trưởng tại Hội nghị Bộ trưởng đối tác kinh tế Việt Nam - Australia tới đây.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird. Ảnh: Đức Minh

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá cao sự hỗ trợ của Australia đối với quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển của Việt Nam trong thời gian qua; hy vọng tiếp tục nhận được sự hợp tác tích cực của Australia trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng cho biết, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW năm 2024 và Nghị quyết số 68-NQ/TW năm 2025. Việc thực hiện đồng bộ hai nghị quyết này được kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xã hội và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Bộ trưởng cũng bày tỏ trân trọng các ý kiến đề xuất, tư vấn, kinh nghiệm quốc tế của Australia về định hướng, giải pháp đạt được các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Bộ trưởng cho biết, nhận lời mời của Toàn quyền Australia Sam Mostyn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước tới Australia vào tháng 8 tới. Do vậy, Bộ Tài chính rất mong tiếp tục nhận được sự phối hợp của Đại sứ quán Australia tại Việt Nam để góp phần cho thành công của chuyến thăm.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn mong muốn Chính phủ Australia tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm hoạch định chính sách, hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị tài chính công, phát triển thị trường vốn, chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính cũng như thúc đẩy các sáng kiến hợp tác về tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Đề cập tới quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Australia, Bộ trưởng đánh giá, các hoạt động trong Chương trình hành động triển khai Quan hệ đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia giai đoạn 2024 - 2027 đang được triển khai với tiến độ tốt, nhiều hạng mục vượt chỉ tiêu đề ra. Hai phía Việt Nam và Australia phối hợp tích cực, thúc đẩy giải quyết vướng mắc khi có phát sinh.

Trong thời gian tới, Chính phủ Việt Nam nói chung, cũng như Bộ Tài chính nói riêng mong tiếp tục cùng Đại sứ quán Australia và các cơ quan liên quan duy trì sự phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy các chương trình hợp tác song phương ngày càng thực chất, hiệu quả và đáp ứng kỳ vọng của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Bộ trưởng bày tỏ mong đợi cuộc thảo luận trực tiếp với Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Don Farrel trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng đối tác kinh tế (EPM) lần thứ Năm tổ chức tại Hà Nội dự kiến vào tháng 11/2026.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cũng đã đề xuất một số trọng tâm cụ thể trong hợp tác Australia thời gian tới, bao gồm: Đẩy mạnh cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trên cơ sở phát huy tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, trong đó xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế; tăng cường xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh phát triển kinh tế bền vững theo hướng xanh hóa và tuần hoàn, tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, giảm phát thải nhà kính, cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, kinh tế số.

Bộ trưởng mong Đại sứ Australia tại Việt Nam ủng hộ việc giao cho Việt Nam quyền sở hữu hoàn toàn dữ liệu, công nghệ, tri thức, kết quả tạo ra từ các chương trình, dự án do Australia tài trợ Việt Nam. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính sẵn sàng đồng hành cùng Australia trong các hoạt động hợp tác để mối quan hệ giữa hai quốc gia ngày càng thực chất, hiệu quả, toàn diện, bao trùm hơn trên tất cả các lĩnh vực.

Chúc mừng Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đảm nhiệm cương vị mới, Đại sứ Gillian Bird đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong những năm gần đây.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam Gillian Bird phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Đại sứ Gillian Bird cũng ghi nhận những bước tiến của Việt Nam trong phát triển và hiện đại hóa thị trường tài chính, đặc biệt là việc thị trường chứng khoán được nâng hạng, phản ánh những nỗ lực cải cách mạnh mẽ của Chính phủ và các cơ quan quản lý.

Đại sứ Gillian Bird cho biết Chính phủ Australia đang triển khai chương trình thúc đẩy đầu tư quy mô lớn vào khu vực ASEAN và xác định Việt Nam là một trong những điểm đến ưu tiên đối với các dự án đầu tư chất lượng cao, có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng lớn.

Đại sứ Gillian Bird cũng đánh giá cao vai trò của Bộ Tài chính trong việc điều phối, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Australia dành cho Việt Nam.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, Đại sứ Gillian Bird và các thành viên hai bên chụp hình lưu niệm. Ảnh: Đức Minh

Trao đổi về các hoạt động đối ngoại trong thời gian tới, Đại sứ Gillian Bird cho biết Australia sẽ cử Bộ trưởng Hợp tác Phát triển thăm Việt Nam vào cuối tháng 7 và Bộ trưởng Thương mại tham dự Hội nghị Bộ trưởng CPTPP vào tháng 11. Đại sứ Gillian Bird bày tỏ mong muốn Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn sẽ dành thời gian tiếp các đoàn công tác cấp cao của Australia, đồng thời phối hợp tổ chức Đối thoại Đối tác Kinh tế thường niên Australia - Việt Nam vào cuối năm 2026.

Đức Minh
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Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird

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