Tài chính

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: Lấy người dân làm trung tâm, bứt phá toàn diện các chỉ tiêu an sinh xã hội

Đức Minh

Đức Minh

[email protected]; [email protected]
14:07 | 07/07/2026
(TBTCO) - Ngày 7/7/2026, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đánh giá cao những nỗ lực vượt bậc của toàn ngành trong việc chuyển hóa thách thức thành động lực, tạo những điểm sáng ấn tượng trên bức tranh an sinh xã hội.
aa

Sáu điểm sáng đột phá trong nửa đầu năm 2026

Báo cáo tại hội nghị ghi nhận những bước chuyển mình mạnh mẽ của ngành BHXH trên nhiều lĩnh vực cốt lõi: BHXH Việt Nam đã chủ động, tích cực tổng kết thực tiễn để tham mưu, đề xuất hoàn thiện thể chế - một trong ba đột phá chiến lược của Đại hội XIV. Ngành đã kịp thời phối hợp trình Bộ Tài chính ban hành các Thông tư có tính ứng dụng cao, đẩy mạnh cải cách thủ tục và chuyển đổi số, tháo gỡ kịp thời các nút thắt từ thực tế.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: Lấy người dân làm trung tâm, bứt phá toàn diện các chỉ tiêu an sinh xã hội
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu chính (Trụ sở Bảo hiểm Xã hội Việt Nam). Ảnh: Đức Minh

Tốc độ phủ lưới an sinh ấn tượng. Đến hết tháng 6/2026, số người tham gia BHXH đã đạt 22,23 triệu người; số người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt 17,56 triệu người; Bảo hiểm y tế (BHYT) đạt con số kỷ lục 98,68 triệu người. Tổng số thu BHXH, BHTN, BHYT đạt 54,2% kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao, tạo bàn đạp vững chắc hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

Quản lý quỹ an toàn, hiệu quả. Công tác đầu tư quỹ được kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm, số tiền đầu tư vào Trái phiếu Chính phủ đạt hơn 122.162 tỷ đồng (đạt 64,3% kế hoạch năm), góp phần quan trọng phát triển thị trường vốn và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chung.

Đảm bảo tối đa quyền lợi người tham gia. Ngành BHXH đang thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng cho hơn 3,5 triệu người trên toàn quốc, trong đó có tới hơn 90% người hưởng nhận tiền qua tài khoản cá nhân. Song song đó, ngành đã phục vụ tốt 94,4 triệu lượt khám chữa bệnh BHYT trong nửa đầu năm bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện.

Quản trị rủi ro chặt chẽ. Khác với cơ quan thuế, các khoản đóng BHXH, BHYT mang tính hoàn trả trực tiếp. Do đó, BHXH Việt Nam đã áp dụng hệ thống cơ sở dữ liệu tích hợp, liên thông và kiểm tra từ xa nhằm kiểm soát nghiêm ngặt quy trình thu - chi, bảo đảm nguyên tắc “thu đúng, thu đủ” và tối ưu hóa nguồn lực.

Chuyển đổi số vì sự hài lòng của người dân. Hệ thống thủ tục hành chính được cắt giảm tối đa, hiện chỉ còn 25 thủ tục, trong đó 100% được cung cấp trực tuyến mức độ 4. Người dân và doanh nghiệp có thể giao dịch 24/7 một cách “nhanh nhất, đầy đủ nhất, thuận tiện nhất”.

Ghi nhận những kết quả trên, thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Lê Tấn Cận đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của toàn ngành, đồng thời gửi lời cảm ơn đến cấp ủy, chính quyền các địa phương đã đồng hành, hỗ trợ ngân sách giúp người dân tiếp cận lưới an sinh.

6 nhiệm vụ trọng tâm cho chặng đường nước rút

Hướng tới giai đoạn 2026 - 2030, giải quyết tốt các chính sách xã hội, bảo đảm “an ninh, an sinh, an toàn, an dân” là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu còn lại của năm 2026, Thứ trưởng Lê Tấn Cận đề nghị BHXH Việt Nam tập trung triển khai ngay 6 nội dung then chốt:

Một là, tiếp tục coi việc tham mưu, đề xuất hoàn thiện thể chế, chính sách về BHXH, BHTN, BHYT là nhiệm vụ chiến lược, tiên quyết để hiện thực hóa mục tiêu BHYT toàn dân.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: Lấy người dân làm trung tâm, bứt phá toàn diện các chỉ tiêu an sinh xã hội
Thứ trưởng Lê Tấn Cận phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Đức Minh

Hai là, quyết liệt rà soát, tinh gọn bộ máy; đổi mới công tác đánh giá cán bộ dựa trên kết quả định lượng cụ thể; kiên quyết xử lý hoặc điều chuyển những viên chức, người lao động thiếu tinh thần trách nhiệm, năng lực không đáp ứng yêu cầu.

Ba là, bám sát Nghị quyết số 403/NĐ-CP và Quyết định số 844/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương để triển khai các giải pháp mở rộng độ bao phủ, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Bốn là, quản lý, sử dụng an toàn và bền vững các quỹ bảo hiểm; thường xuyên cập nhật tiêu chí nhận diện rủi ro; dự báo cân đối quỹ trung và dài hạn để phục vụ hiệu quả cho việc hoạch định chính sách.

Năm là, tiếp tục lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Đẩy mạnh liên thông dữ liệu chuyên ngành, coi đây là nền tảng cốt lõi cho công tác chuyển đổi số và quản lý đối tượng tham gia.

Sáu là, tăng cường chủ động, linh hoạt trong phối hợp công tác giữa BHXH Việt Nam và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Với đà tăng trưởng hiện tại cùng tư duy đổi mới, quyết liệt, ngành BHXH Việt Nam tự tin sẽ tiếp tục bứt phá trong 6 tháng cuối năm, dệt lưới an sinh ngày càng vững chắc cho mọi người dân./.

Đức Minh
Từ khóa:
bảo hiểm xã hội việt nam an sinh xã hội bhxh việt nam chuyển đổi số quản lý quỹ động lực tăng trưởng thứ trưởng lê tấn cận

Bài liên quan

Hải quan siết kỷ luật, thúc đẩy chuyển đổi số trong điều hành thực thi công vụ

Hải quan siết kỷ luật, thúc đẩy chuyển đổi số trong điều hành thực thi công vụ

Thuế tỉnh Hưng Yên: Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nuôi dưỡng nguồn thu

Thuế tỉnh Hưng Yên: Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nuôi dưỡng nguồn thu

Quảng Ninh có gần 2.500 doanh nghiệp thành lập mới trong nửa đầu năm 2026

Quảng Ninh có gần 2.500 doanh nghiệp thành lập mới trong nửa đầu năm 2026

Dành cho bạn

Phân định rõ trách nhiệm trong quản lý, giám sát thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Phân định rõ trách nhiệm trong quản lý, giám sát thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Infographics: 34,65 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026

Infographics: 34,65 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026

Phát hành chứng khoán: Động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Phát hành chứng khoán: Động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Bia Hà Nội chính thức ra mắt phiên bản lon Sleek, tiếp nối hành trình 135 năm vươn mình của một thương hiệu quốc gia

Bia Hà Nội chính thức ra mắt phiên bản lon Sleek, tiếp nối hành trình 135 năm vươn mình của một thương hiệu quốc gia

Ưu đãi lớn tháng 7: Hàng trăm nghìn vé 0 đồng cùng cơ hội mua vé giảm 20% trên khắp mạng bay Vietjet

Ưu đãi lớn tháng 7: Hàng trăm nghìn vé 0 đồng cùng cơ hội mua vé giảm 20% trên khắp mạng bay Vietjet

Dòng tiền đầu tư đang viết lại bản đồ bất động sản

Dòng tiền đầu tư đang viết lại bản đồ bất động sản

Đọc thêm

Từ “người giữ quỹ” đến trung tâm quản trị tài chính công số

Từ “người giữ quỹ” đến trung tâm quản trị tài chính công số

(TBTCO) - Bảo đảm an toàn dòng chảy ngân sách, huy động hiệu quả nguồn lực cho phát triển, nâng cao chất lượng báo cáo tài chính nhà nước và tăng tốc chuyển đổi số là những kết quả nổi bật của Kho bạc Nhà nước trong 6 tháng đầu năm. Những kết quả này cũng cho thấy bước chuyển rõ nét của Kho bạc Nhà nước từ cơ quan quản lý quỹ ngân sách truyền thống sang trung tâm quản trị tài chính công trên nền tảng dữ liệu số.
Cục Dự trữ Nhà nước đẩy nhanh tiến độ nhập, xuất hàng dự trữ, chủ động ứng phó với mọi tình huống

Cục Dự trữ Nhà nước đẩy nhanh tiến độ nhập, xuất hàng dự trữ, chủ động ứng phó với mọi tình huống

(TBTCO) - Năm 2026 được xem là một cột mốc đặc biệt khi đây là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, cũng là thời điểm Luật Dự trữ quốc gia năm 2025 chính thức có hiệu lực. Chính vì vậy, việc khẩn trương nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia không chỉ đơn thuần là hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm củng cố tiềm lực quốc gia, giữ vững an sinh xã hội và chủ động ứng phó với mọi tình huống đột xuất.
Công bố thành lập hai Phân hiệu Học viện Chính sách và Phát triển tại Bắc Ninh và Đà Nẵng

Công bố thành lập hai Phân hiệu Học viện Chính sách và Phát triển tại Bắc Ninh và Đà Nẵng

(TBTCO) - Ngày 6/7/2026, tại Hà Nội, Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ Tài chính) tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Phân hiệu Học viện Chính sách và Phát triển tại tỉnh Bắc Ninh và thành phố Đà Nẵng. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc dự và phát biểu chỉ đạo.
Hải Phòng triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026 – 2030

Hải Phòng triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026 – 2030

(TBTCO) - Giai đoạn 2026 - 2030, Hải Phòng sẽ xây dựng hệ sinh thái tài chính hiện đại, an toàn, thuận tiện và bao trùm; tạo điều kiện để mọi người dân, doanh nghiệp tiếp cận bình đẳng các sản phẩm, dịch vụ tài chính, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và bảo đảm an sinh xã hội.
Hải Phòng thu ngân sách ước đạt 113.500 tỷ đồng, tăng 12,4% trong 6 tháng đầu năm 2026

Hải Phòng thu ngân sách ước đạt 113.500 tỷ đồng, tăng 12,4% trong 6 tháng đầu năm 2026

(TBTCO) - Đà tăng trưởng của công nghiệp, đầu tư, thương mại, logistics và hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục tạo lực đẩy cho kinh tế Hải Phòng trong nửa đầu năm 2026. Nhờ đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 113.552 tỷ đồng, vượt kịch bản thu và tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước.
Tăng trưởng vượt kỳ vọng song sức ép đang lớn dần

Tăng trưởng vượt kỳ vọng song sức ép đang lớn dần

(TBTCO) - Khép lại nửa đầu năm 2026, bức tranh kinh tế Việt Nam ghi nhận nhiều gam màu sáng với mức tăng trưởng vượt kỳ vọng. Tuy nhiên, phía sau những con số ấn tượng là nhiều thách thức đang lớn dần trong những tháng cuối năm, đòi hỏi một sự bứt tốc ngoạn mục và những quyết sách điều hành vĩ mô linh hoạt, kịp thời.
Cục Dự trữ Nhà nước: Hoạt động ổn định sau sắp xếp, tăng tốc cải cách

Cục Dự trữ Nhà nước: Hoạt động ổn định sau sắp xếp, tăng tốc cải cách

(TBTCO) - Sau những đợt sắp xếp lớn về mặt tổ chức, hệ thống Dự trữ Nhà nước đã nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định. Trong nửa đầu năm 2026, Cục Dự trữ Nhà nước không chỉ tập trung kiện toàn bộ máy, hoàn thiện hành lang pháp lý mà còn ghi nhận những bước chuyển mình mạnh mẽ trong cải cách hành chính và hợp tác quốc tế, hướng tới xây dựng lực lượng dự trữ chiến lược của đất nước.
Bộ Tài chính tổ chức bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức

Bộ Tài chính tổ chức bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức

(TBTCO) - Trong hai ngày 4 - 5/7/2026, Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số tổ chức lớp “Bồi dưỡng kỹ năng số” cho cán bộ, công chức, viên chức 34 đơn vị trực thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Nâng chất lượng doanh nghiệp để khơi thông dòng vốn qua thị trường chứng khoán

Nâng chất lượng doanh nghiệp để khơi thông dòng vốn qua thị trường chứng khoán

Hà Nội: Sức hấp thụ của thị trường căn hộ có dấu hiệu chững lại

Hà Nội: Sức hấp thụ của thị trường căn hộ có dấu hiệu chững lại

Hà Nội thu ngân sách hơn 411 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Hà Nội thu ngân sách hơn 411 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: Lấy người dân làm trung tâm, bứt phá toàn diện các chỉ tiêu an sinh xã hội

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: Lấy người dân làm trung tâm, bứt phá toàn diện các chỉ tiêu an sinh xã hội

Giải ngân các dự án giao thông trọng điểm đạt hơn 59 nghìn tỷ đồng

Giải ngân các dự án giao thông trọng điểm đạt hơn 59 nghìn tỷ đồng

Tỷ giá USD hôm nay (6/7): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, ngân hàng OCBC vẫn dự báo USD tăng 2 - 3%

Tỷ giá USD hôm nay (6/7): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, ngân hàng OCBC vẫn dự báo USD tăng 2 - 3%

Ngày 6/7: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu xuống đáy một năm

Ngày 6/7: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu xuống đáy một năm

Cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm sàn giữa thông tin liên quan vụ án buôn lậu kim cương

Cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm sàn giữa thông tin liên quan vụ án buôn lậu kim cương

Giá vàng hôm nay ngày 6/7: Vàng thế giới neo quanh 4.175 USD/ounce, vàng miếng giữ mốc 151,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 6/7: Vàng thế giới neo quanh 4.175 USD/ounce, vàng miếng giữ mốc 151,4 triệu đồng/lượng

Ngày 7/7: Giá cà phê giữ vững vùng 93.000 đồng/kg, hồ tiêu ổn định

Ngày 7/7: Giá cà phê giữ vững vùng 93.000 đồng/kg, hồ tiêu ổn định