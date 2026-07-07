Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: Lấy người dân làm trung tâm, bứt phá toàn diện các chỉ tiêu an sinh xã hội

Sáu điểm sáng đột phá trong nửa đầu năm 2026

Báo cáo tại hội nghị ghi nhận những bước chuyển mình mạnh mẽ của ngành BHXH trên nhiều lĩnh vực cốt lõi: BHXH Việt Nam đã chủ động, tích cực tổng kết thực tiễn để tham mưu, đề xuất hoàn thiện thể chế - một trong ba đột phá chiến lược của Đại hội XIV. Ngành đã kịp thời phối hợp trình Bộ Tài chính ban hành các Thông tư có tính ứng dụng cao, đẩy mạnh cải cách thủ tục và chuyển đổi số, tháo gỡ kịp thời các nút thắt từ thực tế.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu chính (Trụ sở Bảo hiểm Xã hội Việt Nam). Ảnh: Đức Minh

Tốc độ phủ lưới an sinh ấn tượng. Đến hết tháng 6/2026, số người tham gia BHXH đã đạt 22,23 triệu người; số người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt 17,56 triệu người; Bảo hiểm y tế (BHYT) đạt con số kỷ lục 98,68 triệu người. Tổng số thu BHXH, BHTN, BHYT đạt 54,2% kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao, tạo bàn đạp vững chắc hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

Quản lý quỹ an toàn, hiệu quả. Công tác đầu tư quỹ được kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm, số tiền đầu tư vào Trái phiếu Chính phủ đạt hơn 122.162 tỷ đồng (đạt 64,3% kế hoạch năm), góp phần quan trọng phát triển thị trường vốn và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chung.

Đảm bảo tối đa quyền lợi người tham gia. Ngành BHXH đang thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng cho hơn 3,5 triệu người trên toàn quốc, trong đó có tới hơn 90% người hưởng nhận tiền qua tài khoản cá nhân. Song song đó, ngành đã phục vụ tốt 94,4 triệu lượt khám chữa bệnh BHYT trong nửa đầu năm bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện.

Quản trị rủi ro chặt chẽ. Khác với cơ quan thuế, các khoản đóng BHXH, BHYT mang tính hoàn trả trực tiếp. Do đó, BHXH Việt Nam đã áp dụng hệ thống cơ sở dữ liệu tích hợp, liên thông và kiểm tra từ xa nhằm kiểm soát nghiêm ngặt quy trình thu - chi, bảo đảm nguyên tắc “thu đúng, thu đủ” và tối ưu hóa nguồn lực.

Chuyển đổi số vì sự hài lòng của người dân. Hệ thống thủ tục hành chính được cắt giảm tối đa, hiện chỉ còn 25 thủ tục, trong đó 100% được cung cấp trực tuyến mức độ 4. Người dân và doanh nghiệp có thể giao dịch 24/7 một cách “nhanh nhất, đầy đủ nhất, thuận tiện nhất”.

Ghi nhận những kết quả trên, thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Lê Tấn Cận đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của toàn ngành, đồng thời gửi lời cảm ơn đến cấp ủy, chính quyền các địa phương đã đồng hành, hỗ trợ ngân sách giúp người dân tiếp cận lưới an sinh.

6 nhiệm vụ trọng tâm cho chặng đường nước rút

Hướng tới giai đoạn 2026 - 2030, giải quyết tốt các chính sách xã hội, bảo đảm “an ninh, an sinh, an toàn, an dân” là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu còn lại của năm 2026, Thứ trưởng Lê Tấn Cận đề nghị BHXH Việt Nam tập trung triển khai ngay 6 nội dung then chốt:

Một là, tiếp tục coi việc tham mưu, đề xuất hoàn thiện thể chế, chính sách về BHXH, BHTN, BHYT là nhiệm vụ chiến lược, tiên quyết để hiện thực hóa mục tiêu BHYT toàn dân.

Thứ trưởng Lê Tấn Cận phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Đức Minh

Hai là, quyết liệt rà soát, tinh gọn bộ máy; đổi mới công tác đánh giá cán bộ dựa trên kết quả định lượng cụ thể; kiên quyết xử lý hoặc điều chuyển những viên chức, người lao động thiếu tinh thần trách nhiệm, năng lực không đáp ứng yêu cầu.

Ba là, bám sát Nghị quyết số 403/NĐ-CP và Quyết định số 844/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương để triển khai các giải pháp mở rộng độ bao phủ, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Bốn là, quản lý, sử dụng an toàn và bền vững các quỹ bảo hiểm; thường xuyên cập nhật tiêu chí nhận diện rủi ro; dự báo cân đối quỹ trung và dài hạn để phục vụ hiệu quả cho việc hoạch định chính sách.

Năm là, tiếp tục lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Đẩy mạnh liên thông dữ liệu chuyên ngành, coi đây là nền tảng cốt lõi cho công tác chuyển đổi số và quản lý đối tượng tham gia.

Sáu là, tăng cường chủ động, linh hoạt trong phối hợp công tác giữa BHXH Việt Nam và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Với đà tăng trưởng hiện tại cùng tư duy đổi mới, quyết liệt, ngành BHXH Việt Nam tự tin sẽ tiếp tục bứt phá trong 6 tháng cuối năm, dệt lưới an sinh ngày càng vững chắc cho mọi người dân./.