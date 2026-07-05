Cục Dự trữ Nhà nước: Hoạt động ổn định sau sắp xếp, tăng tốc cải cách

Hoạt động hiệu quả sau kiện toàn bộ máy

Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Nguyễn Thị Phố Giang cho biết, ngành Dự trữ Nhà nước đã hoàn thành 2 lần sắp xếp tổ chức bộ máy theo chỉ đạo từ Trung ương và Bộ Tài chính. Với mô hình hiện tại gồm 7 Ban và Văn phòng tại Cục, 15 Chi cục dự trữ nhà nước khu vực tại địa phương, 4 phòng thuộc Chi cục và khống chế không quá 171 điểm kho, toàn hệ thống đã từng bước đi vào nền nếp, hoạt động ổn định và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Để phù hợp với Luật Dự trữ quốc gia năm 2025, trong nửa đầu năm 2026, Cục Dự trữ Nhà nước đã chủ động rà soát, báo cáo Bộ Tài chính xem xét sửa đổi Nghị định số 29/2025/NĐ-CP (đã được sửa đổi tại Nghị định 166/2025/NĐ-CP) quy định về chức năng, nhiệm vụ của Bộ. Đồng thời, đơn vị đang khẩn trương xây dựng Đề án thay thế Quyết định số 383/QĐ-BTC nhằm chuẩn hóa thẩm quyền, cơ cấu tổ chức của Cục trong giai đoạn mới.

Ngày 25/6/2026, Cục Dự trữ Nhà nước làm việc với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) nhằm trao đổi kinh nghiệm quản lý dự trữ quốc gia về dầu mỏ.

Căn cứ vào mức tạm giao 2.522 biên chế công chức từ Bộ Tài chính, ngày 31/3/2026, Cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành Quyết định số 144/QĐ-CDT để phân bổ chỉ tiêu kịp thời cho các đơn vị trực thuộc. Trong 6 tháng đầu năm, toàn Cục không ghi nhận trường hợp nào thuộc diện tinh giản biên chế.

Đặc biệt, công tác chuyển đổi quy hoạch nhân sự từ mô hình Tổng cục cũ sang mô hình Cục mới được thực hiện rất bài bản: Giai đoạn 2021 - 2026, thực hiện chuyển tiếp quy hoạch cho 102 trường hợp và bổ sung 7 chức danh lãnh đạo các cấp. Giai đoạn 2026 - 2031, chuyển tiếp quy hoạch cho 87 trường hợp và bổ sung thêm 18 chức danh lãnh đạo.

Tiếp tục hoàn thiện chính sách về dự trữ nhà nước

Không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ “tay hòm chìa khóa” bảo quản, xuất nhập hàng hóa, Cục Dự trữ Nhà nước đang tạo nên một bước chuyển mình mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2026. Bằng việc khẩn trương hoàn thiện hành lang pháp lý và chủ động bước ra “biển lớn”, ngành Dự trữ Nhà nước đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành lực lượng dự trữ chiến lược của đất nước.

Sau khi Luật Dự trữ quốc gia số 145/2025/QH15 chính thức được Quốc hội thông qua vào cuối năm ngoái, nửa đầu năm 2026 đã chứng kiến một tinh thần làm việc khẩn trương, quyết liệt tại Cục Dự trữ Nhà nước dưới sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Tài chính.

Để tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, Cục Dự trữ Nhà nước đề ra 3 nhiệm vụ cốt lõi: Triển khai toàn diện các nội dung kiểm soát và cải cách hành chính theo Kế hoạch năm 2026 của Bộ Tài chính, Kế hoạch cải cách hành chính trọng tâm giai đoạn 2026 - 2030 và Kế hoạch riêng của Cục Dự trữ nhà nước. Thực hiện đánh giá tác động của thủ tục hành chính ngay trong quá trình xây dựng, thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về dự trữ quốc gia trước khi ban hành. Tiếp tục chú trọng khâu tiếp nhận, phân công và đôn đốc giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức nếu có phát sinh.

Để cụ thể hóa Quyết định số 2835/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Cục Dự trữ Nhà nước đã lập tức “bắt tay” vào cuộc đua hoàn thiện thể chế. Cục Dự trữ Nhà nước đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, thành lập các tổ soạn thảo, tổ chức chuỗi hội thảo quy mô, lấy ý kiến các bộ, ngành, đơn vị liên quan đối với các dự thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ, đồng bộ chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước.

Cục Dự trữ Nhà nước đã xây dựng và hoàn thiện và gửi thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ Quốc gia cùng dự thảo Thông tư về ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về dự trữ quốc gia, gửi lấy ý kiến cơ quan thẩm định.

Hiện nay, Bộ Tài chính (Cục Dự trữ Nhà nước) phối hợp với Bộ Tư pháp hoàn thiện dự thảo Nghị định trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành. Đồng thời, Cục cũng rà soát, hoàn thiện dự thảo Thông tư trên cơ sở ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính trước khi trình Bộ Tài chính ban hành chính thức.

Đặc biệt, tầm nhìn dài hạn của ngành Dự trữ Nhà nước đã được nâng tầm khi Cục Dự trữ Nhà nước chủ động sửa đổi, bổ sung Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, lấy ý kiến rộng rãi từ các địa phương và các tập đoàn lớn để đảm bảo tính thực tiễn cao nhất.

Một trong những điểm nhấn của Cục Dự trữ Nhà nước trong 6 tháng qua là xóa bỏ tư duy khép kín, hướng tới “xã hội hóa” và “quốc tế hóa” ngành dự trữ. Cục đã chủ động tổ chức các buổi làm việc, hội thảo chuyên sâu với các doanh nghiệp nhà nước lớn do Bộ Tài chính làm đại diện chủ sở hữu. Mục tiêu cốt lõi để tìm kiếm giải pháp nâng cao tính xã hội hóa, biến nguồn lực doanh nghiệp thành “cánh tay nối dài” cho dự trữ chiến lược quốc gia.

Xác định hợp tác quốc tế là chìa khóa để hiện đại hóa, chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, Cục Dự trữ Nhà nước đã tổ chức thành công 3 đoàn công tác đỉnh cao tại các quốc gia có hệ thống dự trữ hàng đầu. Trung Quốc - Mông Cổ, Nga - Belarus và Pháp - Ý nhằm nghiên cứu công nghệ quản lý kho dự trữ quy mô lớn, học tập kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý hàng dự trữ quốc gia, tiếp cận các giải pháp bảo quản tiên tiến, kiểm soát chất lượng hàng hóa nghiêm ngặt trong kho.

Ứng dụng công nghệ, cải cách thủ tục hành chính

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Cục Dự trữ Nhà nước tập trung cao độ vào công tác rà soát, tối ưu hóa các thủ tục mang tính nội bộ cũng như ứng dụng công nghệ để cắt giảm rườm rà cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện Quyết định số 1085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Cục Dự trữ Nhà nước đã trình Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 4506/QĐ-BTC nhằm công bố các thủ tục hành chính nội bộ mới, sửa đổi hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực dự trữ quốc gia. Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng thủ tục hành chính nội bộ trong lĩnh vực này thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính còn hiệu lực là 2 thủ tục.

Một trong những bước tiến đáng chú ý là việc triển khai Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa TTHC dựa trên dữ liệu. Cụ thể, đối với thủ tục “Mua hàng DTQG theo phương thức mua trực tiếp rộng rãi của mọi đối tượng”: Khi lập bảng kê mua thóc không qua hợp đồng, Chi cục Dự trữ Nhà nước sẽ trực tiếp khai thác thông tin số chứng minh thư nhân dân (nay là căn cước công dân) của người bán từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Qua đó, người dân đi bán hàng không còn bị yêu cầu phải nộp lại căn cước công dân bản giấy như trước đây.

Cục Dự trữ Nhà nước cũng đã tăng cường thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đấu thầu, đấu giá công khai qua mạng. Việc mua hàng dự trữ quốc gia theo phương thức đấu thầu được thực hiện đồng bộ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và công khai tại Cổng thông tin của Cục. Việc đăng tin bán đấu giá hàng dự trữ quốc gia được thực hiện minh bạch trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia và Cổng thông tin của Cục Dự trữ Nhà nước.