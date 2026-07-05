Ngân hàng - Bảo hiểm

Kinh doanh “chu trình ngược”, doanh nghiệp bảo hiểm tìm thế cân bằng

Anh Tuyết

Anh Tuyết

15:44 | 05/07/2026
(TBTCO) - Trước nhiều rủi ro gia tăng, chi bồi thường bảo hiểm tăng mạnh, với tổng chi bồi thường gốc của nhóm doanh nghiệp khảo sát đạt 11.591 tỷ đồng trong quý I/2026, tăng 20,4% cùng kỳ. Điều này vừa phản ánh cam kết chi trả với khách hàng, vừa đặt doanh nghiệp trước bài toán cân bằng rủi ro và lợi nhuận do đặc thù “chu trình ngược” của ngành bảo hiểm.
aa

Tăng mạnh chi bồi thường, sát cánh cùng khách hàng trước rủi ro

Chi bồi thường là chỉ tiêu phản ánh rõ nhất năng lực thực thi cam kết của doanh nghiệp bảo hiểm với khách hàng. Mức chi bồi thường ổn định và minh bạch cho thấy doanh nghiệp có khả năng chi trả quyền lợi khi rủi ro xảy ra, qua đó, củng cố niềm tin của người tham gia bảo hiểm. Ngược lại, tỷ lệ bồi thường thấp cần được đánh giá kỹ hơn, bởi điều này có thể phản ánh phạm vi bảo hiểm hẹp, hoặc khả năng chi trả quyền lợi còn hạn chế.

Gần đây, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm đã đẩy mạnh chi trả quyền lợi cho khách hàng gặp rủi ro. Đơn cử, Bảo hiểm BIDV (BIC) liên tục chi trả các khoản bồi thường lớn cho khách hàng vay vốn tại BIDV. Gần đây, BIC Cửu Long chi trả hơn 4,8 tỷ đồng cho gia đình một khách hàng tại Đồng Tháp tử vong do tai nạn giao thông, trong khi BIC Nam Trung Bộ chi trả hơn 1,5 tỷ đồng cho thân nhân khách hàng tại Nha Trang qua đời vì ung thư. Các khoản chi trả kịp thời góp phần tất toán nợ vay, giảm gánh nặng tài chính và khẳng định vai trò “lá chắn tài chính” của bảo hiểm.

Kinh doanh “chu trình ngược”, doanh nghiệp bảo hiểm tìm thế cân bằng
Nguồn: Báo cáo tài chính doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết. Đồ họa: Ánh Tuyết

Ngày 30/6, Bảo hiểm Agribank (ABIC) phối hợp cùng Agribank Chi nhánh Hòa Thành (Tây Ninh) chi trả 757,5 triệu đồng quyền lợi bảo hiểm bảo an tín dụng cho thân nhân khách hàng gặp rủi ro, hỗ trợ gia đình sớm ổn định cuộc sống sau biến cố.

OPES vừa chi trả 2 hồ sơ bồi thường cho khách hàng của Eximbank với tổng số tiền 2,4 tỷ đồng, gồm 1 tỷ đồng cho gia đình một khách hàng tại TP. Hồ Chí Minh tử vong do tai nạn giao thông và 1,4 tỷ đồng cho gia đình khách hàng tại Hà Nội qua đời vì ung thư. Các khoản chi trả kịp thời giúp các gia đình giảm áp lực nợ vay và sớm ổn định cuộc sống sau mất mát.

Số liệu báo cáo tài chính quý I/2026 cho thấy, chi bồi thường và chi trả quyền lợi bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết gia tăng rõ rệt.

Số liệu từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cũng cho thấy, số tiền bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 3 tháng đầu năm 2026 ước đạt 7.555 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc là 30,85%.

Theo đó, xét chi bồi thường gốc, tổng chi bồi thường của các doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết đạt 11.591 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ. Trong đó, PVI ghi nhận mức tăng mạnh nhất, đạt 2.131 tỷ đồng, tăng 65,3%. Tiếp đến là Bảo hiểm DBV tăng 40,2% lên 494 tỷ đồng, BIC tăng 28,9% lên 413 tỷ đồng... Tuy nhiên, khi tính thêm biến động dự phòng nghiệp vụ và khoản thu hồi từ tái bảo hiểm, tổng giá trị chi trả toàn ngành chỉ tăng 4,4%, cho thấy một phần nghĩa vụ chi trả đã được bù đắp nhờ hoàn nhập dự phòng hoặc hỗ trợ từ tái bảo hiểm.

Trong các doanh nghiệp bảo hiểm, OPES là một trong những doanh nghiệp có tỷ lệ bồi thường thấp, thậm chí, có năm chỉ ghi nhận khoảng 2 tỷ đồng chi bồi thường bảo hiểm. Năm 2025, OPES ghi nhận phí bảo hiểm gốc 4.833,4 tỷ đồng, tăng 83,8%, trong khi chi bồi thường gốc chỉ đạt 135,5 tỷ đồng, tăng 33,9%, khiến tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc giảm xuống 2,8%, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung toàn ngành.

Cân bằng trách nhiệm bồi thường và hiệu quả kinh doanh

Dù vậy, chi bồi thường cao vừa phản ánh vai trò đồng hành cùng khách hàng, song cũng là khoản chi phí lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.

Điều này được ông Đỗ Minh Hoàng - Thành viên Hội đồng quản trị Bảo hiểm Agribank (ABIC) nhiều lần bày tỏ tại Đại hội đồng cổ đông ABIC mới diễn ra. Theo ông Hoàng, việc quản trị tỷ lệ bồi thường và tỷ lệ kết hợp là một trong những giải pháp trọng tâm của doanh nghiệp, bởi đặc thù của ngành bảo hiểm là kinh doanh theo “chu trình ngược”. Theo đó, khi giá bán (phí bảo hiểm) được xác định trước, còn giá vốn (chi phí bồi thường và các khoản dự phòng nghiệp vụ) chi được xác định sau trên cơ sở rủi ro thực tế phát sinh.

Tăng trưởng doanh thu không đồng nghĩa với tăng trưởng lợi nhuận, nếu doanh nghiệp không kiểm soát tốt tỷ lệ bồi thường và chi phí. “Vì vậy, cần đảm bảo làm sao cân đối lợi nhuận tăng trưởng dương, đảm bảo đủ chi trả cổ tức và tăng trưởng nội lực” - đại diện ABIC bày tỏ.

Dù vậy, để chứng minh khả năng thâm nhập thị trường và mức độ hấp thụ của thị trường với những sản phẩm được “đo ni đóng giày” cho hộ nông dân, ABIC vẫn định hướng tăng dần tỷ lệ bồi thường. Theo ông Hoàng, điều này mang lại lợi ích cho cả hai phía, người nông dân yên tâm đầu tư sản xuất, trong khi Agribank cũng an tâm hơn trong hoạt động cho vay.

Đánh giá rủi ro kỹ hơn để giảm thiểu tổn thất

Về phần tác nghiệp đánh giá rủi ro, chúng tôi cũng đưa ra những nghiệp vụ đánh giá rủi ro mới. Xem xét chỗ nào, nơi nào ảnh hưởng của thiên tai nặng hơn thì khuyến cáo khách hàng nên làm những hệ thống bảo vệ tốt hơn hoặc dời hàng lên cao hơn... Khi khách hàng đã đồng ý, chúng tôi tiếp tục bảo hiểm, còn không có thể từ chối. Đây không chỉ là giải pháp kỹ thuật nhằm kiểm soát rủi ro cho PVI, mà còn giúp khách hàng hiểu rõ hơn về mức độ tổn thất tiềm ẩn đối với tài sản.

Ông Dương Thanh Danh Francois - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị PVI Holdings

Trong bối cảnh rủi ro thiên tai và tổn thất lớn ngày càng khó lường, bài toán cân bằng cũng không hề dễ dàng. Theo dự báo của ông Dương Thanh Danh Francois - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị PVI Holdings, năm nay số lượng cơn bão có thể ít hơn, nhưng cường độ có khả năng lớn hơn. Vì vậy, doanh nghiệp tập trung đảm bảo hiệu quả kinh doanh thông qua việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rủi ro.

Theo ông Danh, PVI cũng mua thêm các hợp đồng tái bảo hiểm, đảm bảo ngay cả trong kịch bản xấu nhất, phần rủi ro giữ lại nằm trong phạm vi kiểm soát.

Với các khách hàng bảo hiểm, ông Danh cho biết trước khi ra quyết định tiếp tục bảo hiểm hay không, hai bên cùng trao đổi để tìm ra giải pháp phù hợp, nhằm duy trì hợp đồng.

Nhấn mạnh hiệu quả của việc tái bảo hiểm, theo ông Trần Nguyên Đán - Viện trưởng Học viện Đào tạo bảo hiểm và quản trị rủi ro tài chính, có những doanh nghiệp công bố tỷ lệ bồi thường theo nghiệp vụ lên tới 90%, nhìn qua tưởng sắp thua lỗ, nhưng trên thực tế khoản thu đòi từ nhà tái bảo hiểm rất lớn, giúp chi phí bồi thường giảm mạnh và tỷ lệ thực còn khoảng 30 - 40%. Điều này cho thấy tái bảo hiểm đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo hiệu quả kinh doanh bảo hiểm.

Ông Đán phân tích thêm, khi khách hàng được chi trả bồi thường đầy đủ, kịp thời, mức độ trung thành thường cao hơn, qua đó, doanh nghiệp có thể giảm chi phí tìm kiếm khách hàng mới, chi phí bán hàng và chi phí khai thác, tạo lợi ích dài hạn cho hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, một xu hướng diễn ra trên thị trường là một số doanh nghiệp bảo hiểm có ngân hàng hậu thuẫn tập trung vào phân phối sản phẩm, trong khi khâu thẩm định tổn thất và chi trả bồi thường do doanh nghiệp bảo hiểm chuyên sâu về nghiệp vụ đảm nhiệm.

Lãnh đạo một doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ cho rằng, nhiều ngân hàng đang đẩy mạnh phân phối bảo hiểm thông qua hệ sinh thái khách hàng sẵn có, đặc biệt là nhóm khách hàng vay vốn.

Dù quy định cấm ép mua bảo hiểm khi vay, các ngân hàng vẫn nắm lợi thế lớn ở khâu bán hàng, nhờ khả năng tiếp cận khách hàng trực tiếp. Tuy nhiên, năng lực phục vụ sau bán, đặc biệt là giải quyết bồi thường, không dễ xây dựng trong thời gian ngắn, thậm chí có thể mất 30 năm. Theo vị này, đây là khác biệt cốt lõi của doanh nghiệp bảo hiểm thuần túy.

Anh Tuyết
Từ khóa:
doanh nghiệp bảo hiểm tìm thế cân bằng ngành bảo hiểm chi bồi thường bảo hiểm tăng mạnh cam kết chi trả với khách hàng

Bài liên quan

Bảo hiểm Quân đội được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 ngành Bảo hiểm

Bảo hiểm Quân đội được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 ngành Bảo hiểm

Trao thêm quyền chủ động, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp bảo hiểm

Trao thêm quyền chủ động, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp bảo hiểm

Giải Báo chí về Bảo hiểm năm 2025 trao 23 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc

Giải Báo chí về Bảo hiểm năm 2025 trao 23 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc

Dành cho bạn

Thiếu hụt nguồn cung, giá cà phê dự báo tăng nhẹ

Thiếu hụt nguồn cung, giá cà phê dự báo tăng nhẹ

Đa dạng sản phẩm tín dụng, dồn vốn cho dự án xanh

Đa dạng sản phẩm tín dụng, dồn vốn cho dự án xanh

Hoàn thiện khung pháp lý cho giao dịch điện tử đáp ứng yêu cầu nâng hạng thị trường chứng khoán

Hoàn thiện khung pháp lý cho giao dịch điện tử đáp ứng yêu cầu nâng hạng thị trường chứng khoán

Dàn nghệ sĩ quốc tế hòa nhịp tại “Crescendo - Giao hưởng kết nối” bên hồ Hoàn Kiếm

Dàn nghệ sĩ quốc tế hòa nhịp tại “Crescendo - Giao hưởng kết nối” bên hồ Hoàn Kiếm

Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm tăng 12,9%

Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm tăng 12,9%

Ngày 5/7: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/7: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Đọc thêm

Giá vàng hôm nay ngày 5/7: Vàng thế giới đi ngang, vàng trong nước giữ mốc 151,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 5/7: Vàng thế giới đi ngang, vàng trong nước giữ mốc 151,4 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng thế giới duy trì quanh 4.175 USD/ounce, gần như không đổi so với sáng ngày hôm qua. Trong nước, giá vàng miếng không ghi nhận biến động với mức bán ra phổ biến 151,4 triệu đồng/lượng.
Bộ Công an chỉ rõ thủ đoạn lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, số tiền chiếm đoạt tới 2.600 tỷ đồng

Bộ Công an chỉ rõ thủ đoạn lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, số tiền chiếm đoạt tới 2.600 tỷ đồng

(TBTCO) - Tại họp báo Chính phủ ngày 4/7, đại diện Bộ Công an cho biết đã tiếp nhận khoảng 2.500 đơn tố giác liên quan đến lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, qua đó khởi tố 40 vụ án, với số tiền bị chiếm đoạt ước khoảng 2.600 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tập trung điều tra vụ án này, tiếp tục xác minh làm rõ để thu hồi tài sản.
Doanh nghiệp hiến kế, tìm lực đẩy mới cho tăng trưởng GDP nửa cuối năm

Doanh nghiệp hiến kế, tìm lực đẩy mới cho tăng trưởng GDP nửa cuối năm

(TBTCO) - Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng 4/7, cộng đồng doanh nghiệp đã đề xuất nhiều giải pháp hỗ trợ tăng trưởng, trong đó nổi bật là cơ chế sandbox liên kết với doanh nghiệp FDI và mô hình ngân hàng số chuyên biệt cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Nhiều thuận lợi nửa cuối năm, cơ hội đưa GDP tăng 11,7% để cán đích hai con số

Nhiều thuận lợi nửa cuối năm, cơ hội đưa GDP tăng 11,7% để cán đích hai con số

(TBTCO) - Thông tin từ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương cho thấy, GDP 6 tháng tăng 8,18%, cao nhất kể từ năm 2011, CPI tăng 4,38% vẫn trong phạm vi mục tiêu cả năm. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, kinh tế 6 tháng cuối năm cần tăng tới 11,7%, mục tiêu đặt ra là rất cao, nhưng có nhiều thuận lợi.
Tỷ giá USD hôm nay (4/7): DXY mất đà, USD ngân hàng bán ra vẫn kịch trần

Tỷ giá USD hôm nay (4/7): DXY mất đà, USD ngân hàng bán ra vẫn kịch trần

(TBTCO) - Sáng 4/7, tỷ giá trung tâm giảm 2 đồng, xuống 25.203 đồng, nhưng tính chung cả tuần qua vẫn tăng 8 đồng, đánh dấu tuần tăng thứ 8 liên tiếp; tỷ giá USD ngân hàng bán ra vẫn neo kịch trần. Trong khi đó, chỉ số DXY chốt tuần ở 100,87 điểm, giảm 0,48% so với tuần trước, phản ánh đà suy yếu của đồng USD khi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ đã giảm bớt.
Thị trường tiền tệ tuần 29/6 - 3/7: Tỷ giá trung tâm leo dốc tuần thứ 8, lãi suất qua đêm vượt 12%

Thị trường tiền tệ tuần 29/6 - 3/7: Tỷ giá trung tâm leo dốc tuần thứ 8, lãi suất qua đêm vượt 12%

(TBTCO) - Lãi suất liên ngân hàng qua đêm trong tuần qua (29/6 - 3/7) có thời điểm vọt lên 12,49%/năm, buộc Ngân hàng Nhà nước tức tốc bơm thanh khoản hơn 9.547 tỷ đồng qua kênh OMO. Dù vậy, chênh lệch lãi suất VND - USD vẫn dương để hỗ trợ tỷ giá, trong bối cảnh tỷ giá trung tâm tăng tuần thứ 8 liên tiếp.
Tiền gửi Kho bạc thành “phao” thanh khoản ngân hàng, nhưng vẫn cần thêm giải pháp hỗ trợ

Tiền gửi Kho bạc thành “phao” thanh khoản ngân hàng, nhưng vẫn cần thêm giải pháp hỗ trợ

Tiền gửi Kho bạc Nhà nước đạt 626,7 nghìn tỷ đồng tại các tổ chức tín dụng cuối tháng 3/2026, trở thành "điểm tựa" thanh khoản hệ thống. Tuy nhiên, các chuyên gia của VDSC cho rằng, việc nới tỷ lệ LDR, tính thêm 20% tiền gửi Kho bạc và nới tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn vẫn chưa đủ để hạ nhiệt lãi suất, cần thêm giải pháp hỗ trợ thanh khoản.
Lương hưu tăng 8% đến tay người hưởng ngay từ đầu tháng 7

Lương hưu tăng 8% đến tay người hưởng ngay từ đầu tháng 7

Ngay trong những ngày đầu tháng 7/2026, khoảng 3,5 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội trên cả nước đã được nhận mức hưởng mới tăng 8% theo quy định của Chính phủ. Việc chi trả được triển khai nhanh chóng, kịp thời, đặc biệt với hình thức chuyển khoản, góp phần mang lại sự thuận tiện và niềm vui cho người hưởng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Tăng chất lượng quản lý tài chính công bằng cơ chế phối hợp kiểm toán

Tăng chất lượng quản lý tài chính công bằng cơ chế phối hợp kiểm toán

Mở thêm "cửa" huy động nguồn lực xã hội cho các đại dự án giao thông

Mở thêm "cửa" huy động nguồn lực xã hội cho các đại dự án giao thông

Kinh doanh “chu trình ngược”, doanh nghiệp bảo hiểm tìm thế cân bằng

Kinh doanh “chu trình ngược”, doanh nghiệp bảo hiểm tìm thế cân bằng

Minh bạch, thống nhất về khai báo hải quan

Minh bạch, thống nhất về khai báo hải quan

Cục Dự trữ Nhà nước: Hoạt động ổn định sau sắp xếp, tăng tốc cải cách

Cục Dự trữ Nhà nước: Hoạt động ổn định sau sắp xếp, tăng tốc cải cách

Bộ Tài chính bổ nhiệm Đại tá Vũ Cao Sơn giữ chức Chánh Văn phòng Bộ

Bộ Tài chính bổ nhiệm Đại tá Vũ Cao Sơn giữ chức Chánh Văn phòng Bộ

Giá vàng hôm nay ngày 3/7: Vàng thế giới lấy lại mốc 4.100 USD/ounce, vàng trong nước tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 3/7: Vàng thế giới lấy lại mốc 4.100 USD/ounce, vàng trong nước tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 4/7: Vàng thế giới phục hồi mạnh, vàng trong nước tăng lên 151,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 4/7: Vàng thế giới phục hồi mạnh, vàng trong nước tăng lên 151,4 triệu đồng/lượng

Ngày 4/7: Giá heo hơi tại một số địa phương ở miền Bắc và miền Nam tăng trở lại

Ngày 4/7: Giá heo hơi tại một số địa phương ở miền Bắc và miền Nam tăng trở lại

Tỷ giá USD hôm nay (3/7): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY mất mốc 101 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (3/7): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY mất mốc 101 điểm

Giá vàng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,840 15,140
Kim TT/AVPL 14,840 15,140
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,840 15,140
Nguyên Liệu 99.99 13,600 13,800
Nguyên Liệu 99.9 13,550 13,750
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 14,100 14,600
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 14,050 14,550
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,980 14,530
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 148,400 151,400
Hà Nội - PNJ 148,400 151,400
Đà Nẵng - PNJ 148,400 151,400
Miền Tây - PNJ 148,400 151,400
Tây Nguyên - PNJ 148,400 151,400
Đông Nam Bộ - PNJ 148,400 151,400
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,840 15,140
Miếng SJC Nghệ An 14,840 15,140
Miếng SJC Thái Bình 14,840 15,140
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,790 15,140
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,790 15,140
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,790 15,140
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,330 15,030
Trang sức 99.99 14,340 15,040
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,484 15,142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,484 15,143
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,483 1,513
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,483 1,514
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,463 1,498
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 141,317 148,317
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 103,011 112,511
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 92,524 102,024
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 82,037 91,537
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 77,992 87,492
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 53,123 62,623
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Cập nhật: 05/07/2026 16:30

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17714 17987 18563
CAD 17986 18261 18878
CHF 32079 32461 33102
CNY 0 3836 3930
EUR 29433 29654 30740
GBP 34300 34691 35629
HKD 0 3221 3424
JPY 156 160 166
KRW 0 16 18
NZD 0 14698 15294
SGD 19814 20096 20672
THB 707 771 825
USD (1,2) 26026 0 0
USD (5,10,20) 26067 0 0
USD (50,100) 26096 26110 26463
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,083 26,083 26,463
USD(1-2-5) 25,040 - -
USD(10-20) 25,040 - -
EUR 29,630 29,654 31,066
JPY 159.14 159.43 169.03
GBP 34,556 34,650 35,845
AUD 17,937 18,002 18,679
CAD 18,223 18,282 18,956
CHF 32,423 32,524 33,481
SGD 19,968 20,030 20,819
CNY - 3,806 3,951
HKD 3,286 3,296 3,434
KRW 15.88 16.56 18.02
THB 756.58 765.92 819.7
NZD 14,728 14,865 15,307
SEK - 2,683 2,778
DKK - 3,964 4,103
NOK - 2,637 2,730
LAK - 0.89 1.23
MYR 6,044.26 - 6,822.81
TWD 743.74 - 900.92
SAR - 6,885.97 7,252.22
KWD - 83,123 88,435
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,083 26,103 26,463
EUR 29,501 29,619 30,812
GBP 34,480 34,618 35,647
HKD 3,284 3,297 3,414
CHF 32,163 32,292 33,226
JPY 158.96 159.60 167.50
AUD 17,863 17,935 18,529
SGD 20,003 20,083 20,670
THB 773 776 812
CAD 18,203 18,276 18,845
NZD 14,742 15,279
KRW 16.34 17.96
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26095 26095 26463
AUD 17889 17989 18914
CAD 18186 18286 19302
CHF 32338 32368 33950
CNY 3816.3 3841.3 3976.8
CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
EUR 29641 29671 31394
GBP 34613 34663 36421
HKD 0 3355 0
JPY 159.72 160.22 170.74
KHR 0 6.097 0
KRW 0 16.6 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6600 0
NOK 0 2710 0
NZD 0 14821 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2735 0
SGD 19986 20116 20847
THB 0 738.4 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 14840000 14840000 15140000
SBJ 13000000 13000000 15140000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,100 26,150 26,463
USD20 26,100 26,150 26,463
USD1 26,100 26,150 26,463
AUD 17,926 18,026 19,164
EUR 29,701 29,771 31,222
CAD 18,122 18,222 19,556
SGD 20,056 20,206 20,789
JPY 160.12 161.62 166.39
GBP 34,481 34,831 35,753
XAU 14,838,000 0 15,142,000
CNY 0 3,724 0
THB 0 773 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 05/07/2026 16:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80