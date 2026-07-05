Dàn nghệ sĩ quốc tế hòa nhịp tại “Crescendo - Giao hưởng kết nối” bên hồ Hoàn Kiếm

Tham dự chương trình có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà; Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long cùng đông đảo người dân và du khách.

Chương trình “Crescendo - Giao hưởng kết nối” nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện của Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo - Hà Nội 2026. Sự kiện do UBND TP. Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long phối hợp với Công ty Cổ phần Biểu diễn Âm nhạc Nghệ thuật Tỏa Sáng tổ chức thực hiện.

Đêm hòa nhạc có sự tham gia của Crescendo Festival Orchestra cùng đông đảo nghệ sĩ, giáo sư, chuyên gia âm nhạc và những tài năng trẻ xuất sắc đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông (bên trái); Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà (bên phải) tặng hoa cho dàn nhạc.

Sự kiện không chỉ là nơi hội tụ của những tài năng quốc tế mà còn là nhịp cầu đưa nghệ thuật hàn lâm hòa vào hơi thở cuộc sống, góp phần khẳng định vị thế Thành phố Sáng tạo của Hà Nội. Đêm nhạc đã xóa nhòa khoảng cách giữa âm nhạc hàn lâm và khán giả, để lại dấu ấn văn hóa trong lòng người dân địa phương cùng du khách thập phương.

Lựa chọn Nhà Bát Giác - không gian mở bên cạnh hồ Gươm làm sân khấu biểu diễn, đã phản ánh tư duy mới trong phát triển văn hóa của Hà Nội, đó là đưa nghệ thuật đến gần công chúng để mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận những giá trị nghệ thuật chất lượng cao, xóa nhòa khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả.

Chương trình “Crescendo - Giao hưởng kết nối” được thiết kế như một hành trình trải nghiệm văn hóa đa dạng, dẫn dắt người nghe đi qua nhiều vùng đất và miền cảm xúc. Tiết mục mở màn “Summer” của danh soạn Antonio Vivaldi qua tiếng đàn violin Trịnh Minh Hiền mang không khí sôi động tới không gian hồ Hoàn Kiếm. Ngay sau đó, nhạc trưởng trẻ Dustin Tiêu chỉ huy dàn nhạc trình diễn “Một vòng Việt Nam” khơi dậy lòng tự hào dân tộc. Tình hữu nghị quốc tế thể hiện rõ nét qua ca khúc “Hello Việt Nam” với sự góp giọng của tài năng nước Áo Shamiyeh Christina cùng đại diện chủ nhà Nguyễn Hữu Quân.

Khán giả tiếp tục chu du khắp vùng miền qua những làn điệu dân ca quen thuộc được chuyển soạn tinh tế. Bản “Trống cơm” vang lên điêu luyện dưới ngón đàn song tấu piano của Nguyễn Huy Phương, Nguyễn Trinh Hương. Nghệ sĩ Lê Thu mang nét quan họ “Qua cầu gió bay” lên dây đàn guitar mộc mạc. Giai điệu “Bèo dạt mây trôi” do tài năng nhí 13 tuổi Nguyễn Minh Việt trình diễn đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng du khách cùng bạn bè quốc tế...

Từ những bản nhạc cổ điển kinh điển của thế giới đến những làn điệu dân ca ngọt ngào của Việt Nam, tất cả đã thêu dệt nên một bức tranh âm nhạc đa sắc, thể hiện tinh thần hữu nghị và kết nối bền chặt giữa các dân tộc, góp phần khẳng định vị thế của Hà Nội là điểm đến của các sự kiện âm nhạc và giao lưu văn hóa quốc tế.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Crescendo - Giao hưởng kết nối” đã góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, đồng thời thể hiện quyết tâm, cam kết của Hà Nội nhằm hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa trong thời kỳ mới./.