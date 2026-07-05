Ngày 5/7: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê hôm nay điều chỉnh giảm nhẹ. Ảnh minh họa

Giá cà phê điều chỉnh giảm

Giá cà phê hôm nay tại thị trường trong nước ghi nhận nhịp điều chỉnh nhẹ sau nhiều phiên tăng mạnh. Mức giá trung bình hiện còn 92.900 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg so với phiên trước.

Dù giảm nhẹ, giá cà phê trong nước vẫn đang neo ở vùng cao. Đáng chú ý, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục giữ mức 93.000 đồng/kg, cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 92.800 đồng/kg. Lâm Đồng ghi nhận mức thấp nhất, đạt 92.300 đồng/kg.

Việc giá giảm không đồng đều giữa các địa phương cho thấy thị trường đang điều chỉnh nhẹ, chưa xuất hiện áp lực giảm mạnh trên diện rộng.

Bảng giá cà phê trong nước hôm nay 5/7/2026

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê không có thay đổi mới. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 7/2026 neo tại mức 3.903 USD/tấn. Kỳ hạn giao tháng 9/2026 đang giữ ở ngưỡng 3.716 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2026 duy trì ổn định với mốc 315,65 cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 9/2026 vẫn đang có mức 301,20 cent/lb.

Tổng kết tuần này, thị trường cà phê toàn cầu bật tăng khi giá Robusta và Arabica giao tháng 7/2026 lần lượt thêm 2,25% và 10,08%.

Giá tiêu trong nước đi ngang

Giá tiêu hôm nay dao động từ 133.000 - 135.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Theo cập nhật sáng 5/7, thị trường hồ tiêu trong nước không ghi nhận biến động so với phiên giao dịch trước. Giá thu mua tại các địa phương trọng điểm dao động từ 133.000 - 135.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng), hồ tiêu được thu mua ở mức 135.000 đồng/kg. Gia Lai và khu vực Tây Nguyên cùng ghi nhận mức giá 134.000 - 135.000 đồng/kg.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu giữ ở mức 134.000 đồng/kg, trong khi Bình Phước là địa phương có mức giá thấp nhất với 133.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường hồ tiêu nội địa tiếp tục duy trì trạng thái ổn định sau nhiều phiên giao dịch liên tiếp. Việc giá đi ngang phản ánh tâm lý thận trọng của cả người bán và doanh nghiệp thu mua trong bối cảnh thị trường đang chờ thêm tín hiệu từ hoạt động xuất khẩu.

Trên thị trường thế giới giá hồ tiêu thế giới tiếp tục ổn định. Theo số liệu của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia được niêm yết ở mức 7.121 USD/tấn. Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giữ ở mức 5.900 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia tiếp tục được chào bán với giá 9.350 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu các loại 500 g/l và 550 g/l vẫn dao động trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia giữ nguyên ở mức 9.253 USD/tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Malaysia và Việt Nam lần lượt duy trì tại 12.250 USD/tấn và 9.000 USD/tấn./.