Thị trường

Ngày 2/7: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

07:17 | 02/07/2026
Giá cà phê hôm nay (2/7) đồng loạt tăng 1.200 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 90.000 - 90.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục ổn định trong khoảng 137.000 - 139.000 đồng/kg.
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Giá cà phê trong nước hôm nay tăng mạnh. Ảnh minh họa

Giá cà phê tăng vượt mốc 90.000 đồng/kg

Khảo sát tại khu vực Tây Nguyên cho thấy, giá cà phê hôm nay đồng loạt tăng 1.200 đồng/kg so với ngày hôm trước, đưa mặt bằng giá lên dao động trong khoảng 90.000 - 90.500 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có mức giá thu mua cao nhất với 90.500 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê cùng tăng lên 90.400 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng cũng tăng lên mức 90.000 đồng/kg, tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất trong nhóm các tỉnh Tây Nguyên.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê đồng loạt bật tăng mạnh. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 tăng 2,23% (84 USD/tấn) so với phiên trước, lên mức 3.845 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng mạnh hơn 2,64% (94 USD/tấn), đạt 3.658 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 tăng tới 6,9% (20,1 US cent/pound), lên 311,2 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng tăng 6,71% (18,65 US cent/pound), lên mức 296,45 US cent/pound.

Giá tiêu giằng co

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Giá tiêu trong nước hôm nay tiếp tục đi ngang. Ảnh minh họa

Khảo sát tại các vùng trồng hồ tiêu trọng điểm cho thấy, giá tiêu trong nước sáng nay tiếp tục đi ngang, dao động trong khoảng 137.000 - 139.000 đồng/kg.

Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) vẫn là hai địa phương có mức giá thu mua cao nhất, đạt 139.000 đồng/kg.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM), Đồng Nai và Gia Lai, giá hồ tiêu tiếp tục được giao dịch phổ biến ở mức 137.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu duy trì trạng thái ổn định khi giá tại các quốc gia xuất khẩu chủ chốt không có nhiều biến động.

Theo số liệu của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia vẫn được niêm yết ở mức 7.121 USD/tấn. Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giữ nguyên ở mức 5.900 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia tiếp tục được chào bán với giá 9.350 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l vẫn dao động trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia giữ ổn định ở mức 9.252 USD/tấn. Tiêu trắng Malaysia và Việt Nam lần lượt được chào bán ở mức 12.250 USD/tấn và 9.000 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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