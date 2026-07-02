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Biến quy hoạch thành hiện thực bằng các dự án cụ thể

Nam Khánh

Nam Khánh

08:08 | 02/07/2026
(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết, sau khi công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội sẽ đẩy nhanh lập quy hoạch phân khu, triển khai đồng thời các cấp độ quy hoạch, cắt giảm thủ tục và ưu tiên các dự án hạ tầng, đô thị đa mục tiêu nhằm sớm hiện thực hóa tầm nhìn phát triển Thủ đô.
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PV: Hà Nội vừa công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Sự kiện này có ý nghĩa như thế nào thưa ông?

Biến quy hoạch thành hiện thực bằng các dự án cụ thể
Ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh

Ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh: Việc công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Hà Nội. Thành phố lựa chọn công bố quy hoạch cùng với Hội nghị xúc tiến đầu tư bởi quy hoạch chính là nền tảng để thu hút đầu tư và triển khai các dự án cụ thể trong thời gian tới.

Có thể nói, quy hoạch tạo ra dư địa phát triển mới, là cơ sở để hiện thực hóa tầm nhìn phát triển Thủ đô bằng các chương trình, dự án đầu tư trên tất cả các lĩnh vực.

PV: Đâu là những điểm đột phá nổi bật của Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, thưa ông?

Ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh: Một trong những điểm đột phá lớn nhất là quan điểm lấy hạ tầng để dẫn dắt quy hoạch, đúng theo định hướng chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Trong quy hoạch lần này, Hà Nội sẽ hoàn thiện hệ thống hạ tầng khung, bổ sung mạng lưới đường sắt đô thị, tiếp tục đầu tư các tuyến vành đai, các tuyến hướng tâm và hình thành cấu trúc đô thị đa tầng, đa lớp, tạo không gian phát triển mới cho Thủ đô.

Điểm mới thứ hai là lần đầu tiên quy hoạch xác lập không gian kinh tế tầm thấp. Hà Nội định hướng quản lý, khai thác không gian từ mặt đất đến độ cao khoảng 1.000m nhằm tạo nền tảng phát triển các lĩnh vực mới như taxi bay, thiết bị bay không người lái, hạ tầng viễn thông và các dịch vụ kinh tế tầm thấp trong tương lai.

Một điểm mới của quy hoạch là việc tích hợp mạnh mẽ chuyển đổi số và kinh tế số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Thành phố sẽ quản lý quy hoạch trên nền tảng dữ liệu số, đồng thời đưa kinh tế số trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực và toàn bộ nền kinh tế - xã hội của Hà Nội trong thời gian tới. Đây là một trong những nội dung trọng tâm của quy hoạch.

Một điểm nhấn khác là định hướng phát triển không gian đô thị theo triết lý “rừng trong phố, phố trong rừng”, kết hợp với mô hình “làng trong thành phố, thành phố trong làng”, nhằm bảo đảm sự hài hòa giữa đô thị và nông thôn, giữa phát triển và bảo tồn.

Biến quy hoạch thành hiện thực bằng các dự án cụ thể
Người dân hào hứng, quan tâm Triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm tại Bảo tàng Hà Nội. Ảnh: Anh Thư

PV: Thưa ông, hiện nay vấn đề người dân quan tâm là sau khi công bố quy hoạch, Hà Nội sẽ làm gì để quy hoạch không chỉ dừng trên bản giấy?

Ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh: Điều quan trọng nhất sau khi công bố quy hoạch là làm thế nào để biến quy hoạch từ bản vẽ thành hiện thực. Đây cũng là hạn chế mà nhiều kỳ quy hoạch trước đây chưa thực sự khắc phục được. Vì vậy, thành phố sẽ tập trung cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô trên cơ sở các nghị quyết của Trung ương, Luật Thủ đô và các cơ chế đặc thù đã được ban hành, nhằm nhanh chóng đưa quy hoạch vào thực tiễn phát triển.

Theo đó, giải pháp trọng tâm là đẩy nhanh việc lập các quy hoạch chuyên ngành và quy hoạch phân khu. Nếu trước đây việc lập quy hoạch hạ tầng kỹ thuật thường mất khoảng 2 - 3 năm thì để cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể lần này, Thành ủy đã chỉ đạo triển khai ngay 5 đồ án quy hoạch hạ tầng kỹ thuật từ tháng 9/2026.

Cùng với đó, toàn bộ hệ thống quy hoạch phân khu các khu vực chức năng cũng sẽ được triển khai ngay trong năm 2026. Nhờ các cơ chế mới của Luật Thủ đô, thời gian thực hiện được rút ngắn khoảng 30% so với quy định hiện hành, tạo cơ sở pháp lý để sớm hoàn thiện quy hoạch phân khu, qua đó triển khai các quy hoạch chi tiết và các dự án đầu tư trong thời gian tới.

PV: Luật Thủ đô mới đã trao cho Hà Nội những cơ chế gì để đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, thưa ông?

Ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh: Luật Thủ đô và Nghị quyết 63/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố đã cho phép Hà Nội triển khai đồng thời các cấp độ quy hoạch.

Theo đó, nếu quy hoạch chi tiết bảo đảm phù hợp với định hướng của quy hoạch cấp trên thì có thể được phê duyệt trước, sau đó cập nhật vào quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu.

Đây là cơ chế rất quan trọng vì giúp không làm gián đoạn quá trình đầu tư, đồng thời giảm đáng kể thời gian và thủ tục hành chính.

Đối với quy hoạch phân khu, nếu trước đây thời gian thực hiện thường từ 3 đến 6 tháng thì hiện nay có thể rút xuống còn khoảng 3 tháng.

Đối với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, thành phố cũng được cắt giảm bước lập nhiệm vụ quy hoạch, qua đó tiết kiệm thêm khoảng 2 - 3 tháng và giúp các dự án đủ điều kiện triển khai sớm hơn.

PV: Những dự án trọng điểm nào sẽ được ưu tiên và triển khai như thế nào sau khi quy hoạch chung được công bố, thưa ông?

Ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh: Để các trọng tâm chiến lược sau khi Quy hoạch tổng thể Thủ đô được công bố, Thành phố sẽ ưu tiên phát triển hệ thống đô thị đa mục tiêu. Đây là định hướng lớn đã được Thành ủy và UBND Thành phố chỉ đạo nhằm hình thành các khu đô thị đa chức năng, phục vụ nhiều nhóm đối tượng và đáp ứng đồng thời nhiều mục tiêu phát triển.

Theo đó, các khu đô thị đa mục tiêu sẽ không chỉ đáp ứng nhu cầu tái định cư cho người dân mà còn phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và các loại hình nhà ở chính sách theo định hướng của Chính phủ. Đặc biệt, nhà ở cho thuê sẽ là một cấu phần mới trong chính sách nhà ở và sẽ được cụ thể hóa trong các quy định của pháp luật thời gian tới.

Đây cũng sẽ là nền tảng để Hà Nội triển khai tái cấu trúc không gian đô thị, gắn với cải tạo, chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu, các khu chung cư cũ và hoàn thiện hệ thống quy hoạch phân khu.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhất là mạng lưới đường sắt đô thị và hệ thống đường bộ, nhằm tăng cường kết nối giữa khu vực nội đô với các địa phương trong Vùng Thủ đô. Liên kết vùng cũng là một trong những định hướng quan trọng của Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, tạo không gian phát triển mới và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý quy hoạch. Thành phố sẽ quản lý quy hoạch trên nền tảng không gian số và dữ liệu số, cho phép theo dõi, cập nhật và giám sát quá trình triển khai theo thời gian thực. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý mà còn góp phần hạn chế tình trạng điều chỉnh hoặc làm sai lệch quy hoạch trong quá trình thực hiện.

PV: Xin cảm ơn ông!

Nam Khánh
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