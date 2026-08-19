Chứng khoán phái sinh ngày 19/8: Hợp đồng tháng 9 hút dòng tiền trước phiên đáo hạn

Thị trường chứng khoán cơ sở tiếp tục trạng thái giằng co trong phiên 19/8. VN30-Index biến động chủ yếu dưới tham chiếu, có thời điểm giảm khá sâu vào cuối phiên sáng và giữa phiên chiều trước khi thu hẹp đáng kể mức giảm về cuối ngày. Chỉ số cơ sở đóng cửa tại 1.875,73 điểm, giảm nhẹ 0,41 điểm (-0,02%), tiếp tục nằm dưới ngưỡng tâm lý 1.900 điểm.

Sắc đỏ khá áp đảo trong rổ VN30. Toàn rổ có 7 mã tăng, 20 mã giảm và 3 mã đứng giá. HPG, MCH, LPB và VNM là những cổ phiếu đóng góp tích cực nhất, trong khi BSR quay đầu giảm và gây áp lực lớn nhất lên chỉ số, bên cạnh TCX, MWG, HDB, MSN và STB. Thanh khoản trên thị trưởng tiếp tục ở mức thấp. Nhà đầu tư ở cả hai bên cung và cầu đều có phần thận trọng khi thị trường chuyển sang giai đoạn tích lũy.

Trái với trạng thái giảm nhẹ của thị trường cơ sở, sắc xanh chiếm ưu thế trên thị trường phái sinh khi có tới 6/8 hợp đồng đóng cửa tăng giá. Hợp đồng tương lai 41I1G8000 kết phiên ở 1.880,9 điểm, tăng 0,37% so với phiên trước. Sự lệch pha trên hai thị trường đã giúp chênh lệch chuyển sang trạng thái dương 5,17 điểm so với VN30 ngay trước phiên đáo hạn. Các kỳ hạn còn lại có mức chênh lệch từ -1,03 điểm đến +6,87 điểm.

Tương tự thị trường cơ sở, giao dịch trên thị trường phái sinh cũng thận trọng hơn. Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch giảm 13,5% so với phiên trước. Tuy nhiên, dù tổng giao dịch giảm, tâm điểm vẫn nằm ở quá trình dịch chuyển vị thế từ hợp đồng tháng 8 sang tháng 9/2025.

Đối với hợp đồng 41I1G8000, khối lượng giao dịch giảm còn 204.459 hợp đồng, khối lượng mở (OI) giảm 11,33% xuống 24.412 hợp đồng. Trong khi đó, hợp đồng 41I1G9000 ghi nhận 11.783 hợp đồng được giao dịch, OI cũng tăng tới 65,37% lên 14.890 hợp đồng.

Theo các chuyên gia Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch giảm vị thế đầu cơ ở kỳ hạn tháng 8 trong quá trình dịch chuyển sang hợp đồng 41I1G9000. Nhà đầu tư vẫn được khuyến nghị ưu tiên phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở khi VN30-Index còn suy yếu. Xu hướng ngắn hạn của hợp đồng tương lai được dự báo sẽ ở trạng thái tích lũy, với kháng cự quanh 1.900 điểm và hỗ trợ quanh 1.860 điểm.