Chứng khoán

Đầu tư Xây dựng Trung Nam bị xử phạt do chậm công bố thông tin liên quan đến trái phiếu

Tấn Minh

Tấn Minh

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08:06 | 19/08/2026
(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 458/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.
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Theo quyết định xử phạt, doanh nghiệp bị xử phạt số tiền 92,5 triệu đồng do chậm công bố từ 10 ngày làm việc trở lên so với thời hạn quy định đối với nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu.

Trong đó có kết quả chào bán trái phiếu mã TNGCB22224003; báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu các kỳ từ năm 2022 đến năm 2025; báo cáo tài chính năm 2022, bán niên và cả năm 2023, bán niên 2024; cùng các báo cáo tình hình tài chính năm 2024, bán niên và cả năm 2025.

Đầu tư Xây dựng Trung Nam bị xử phạt do chậm công bố thông tin liên quan đến trái phiếu
Năng lượng tái tạo là một trong những ngành nghề chính của Trungnam Group. Ảnh: Trungnam Group

Công ty cũng chậm công bố các báo cáo về tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán trong nhiều kỳ từ năm 2022 đến năm 2025; tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2023, bán niên và cả năm 2024, bán niên và cả năm 2025.

Ngoài ra, Đầu tư Xây dựng Trung Nam chậm công bố dưới 10 ngày làm việc đối với một số tài liệu, gồm báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu, báo cáo tài chính, tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu trong các kỳ từ bán niên 2021 đến năm 2022 và kết quả chào bán trái phiếu mã TNGCH2224005.

Được biết, Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) được thành lập từ năm 2004, hoạt động với hệ sinh thái đa ngành nghề gồm 5 lĩnh vực hoạt động: năng lượng, hạ tầng - xây dựng, bất động sản, công nghiệp thông tin điện tử...

Tấn Minh
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Đầu tư Xây dựng Trung Nam xử phạt vi phạm công bố thông tin phát hành trái phiếu mã TNGCB22224003 thanh tra chứng khoán nhà nước ngành năng lượng tái tạo Trungnam Group hệ sinh thái đa ngành Trungnam Group trái phiếu mã TNGCB22224003

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