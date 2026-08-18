NCB muốn phát hành cổ phiếu riêng lẻ đưa vốn điều lệ vượt 62.000 tỷ đồng, hướng tới top 10 toàn hệ thống

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB - mã Ck: NVB) vừa có tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2027.

Theo đó, Hội đồng Quản trị ngân hàng NCB xin ý kiến cổ đông về việc tiếp tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ trong năm 2027. Cụ thể, NCB muốn phát hành thêm 3,3 tỷ cổ phiếu riêng lẻ, với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, nhằm tăng vốn điều lệ thêm 33.000 tỷ đồng.

Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán, có năng lực tài chính và cam kết đồng hành lâu dài, chung tầm nhìn chiến lược của ngân hàng. Toàn bộ nguồn vốn tăng thêm sẽ được ngân hàng sử dụng nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của NCB giai đoạn 2027 - 2028.

<!--cke_bookmark_567S--><!--cke_bookmark_567E--> Đồ họa: Ánh Tuyết

Nếu phát hành thành công 100% số lượng cổ phiếu riêng lẻ này, vốn điều lệ của NCB sẽ tăng lên gần 62.280 tỷ đồng, tương đương mức tăng 112,7% so với vốn điều lệ hiện tại (29.280 tỷ đồng) và gấp 3,2 lần so với đầu năm 2026 (19.279,8 tỷ đồng).

Nếu phát hành thành công 100% 3,3 tỷ cổ phiếu riêng lẻ, NCB cũng sẽ tự phá vỡ kỷ lục tăng vốn của chính mình, khi trước đó vào cuối tháng 6/2026, ngân hàng đã hoàn thành đợt tăng vốn lớn nhất trong lịch sử hoạt động kể từ khi bắt đầu thành lập, nâng vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng.

Ngày 22/7 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Quyết định số 1690/QĐ-NHNN sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của NCB với mức vốn điều lệ mới.

Nếu tăng vốn thành công trong năm 2027, NCB ghi dấu ấn với 5 lần tăng vốn liên tiếp chỉ trong vòng 6 năm, từ năm 2021 - 2027; đồng thời, chính thức lọt top 10 nhà băng có vốn điều lệ lớn nhất trên thị trường ngân hàng Việt Nam và là một trong những ngân hàng có tốc độ tăng vốn điều lệ nhanh nhất thị trường.

Khi nền tảng vốn được gia tăng mạnh mẽ, NCB sẽ có thêm nguồn lực để mở rộng hoạt động, tăng tốc kinh doanh, đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, của nền kinh tế trong chu kỳ tăng trưởng mới.

Kế hoạch tăng vốn điều lệ của NCB được thực hiện trong bối cảnh ngân hàng vừa hoàn tất thành công 5 năm tái thiết toàn diện và đang ở chặng đầu tiên của giai đoạn phát triển mới, với những kết quả kinh doanh vô cùng ấn tượng.

Chỉ trong 6 tháng đầu 2026, tổng tài sản của NCB đã vượt kế hoạch năm, đạt gần 199.000 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cuối năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 726,7 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ 2025.

Với các chỉ tiêu về quy mô hoạt động, tổng cho vay khách hàng NCB đạt hơn 133.527 tỷ đồng, tăng gần 36.000 tỷ đồng so với 31/12/2025. Tỷ lệ và cơ cấu nợ xấu tiếp tục cải thiện mạnh, cho thấy NCB đang kiểm soát tốt chất lượng danh mục cho vay, cải thiện hiệu quả sử dụng vốn và thực hiện tốt các giải pháp xử lý nợ theo đúng lộ trình phương án cơ cấu lại.

Bên cạnh đó, tổng huy động khách hàng của NCB (bao gồm tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá) đến 30/6/2026 có mức tăng ấn tượng, đạt hơn 150.000 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cuối năm 2025. Tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của NCB tại 30/6/2026 cũng đạt hơn 11.889 tỷ đồng, tăng 9% so với cuối năm 2025./.