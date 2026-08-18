Doanh nghiệp

SABECO kết nối thương hiệu với trải nghiệm ẩm thực địa phương

12:44 | 18/08/2026
(TBTCO) - Trong bối cảnh nhu cầu thưởng thức ngày càng đa dạng, việc bổ sung những quy cách dung tích phù hợp đang giúp doanh nghiệp đồ uống mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng. Bia Saigon Export Premium phiên bản 250ml là một bước đi theo hướng này, với trải nghiệm thực tế được giới thiệu tại Festival Biển Khánh Hòa 2026.
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Festival Biển Khánh Hòa 2026 vừa qua thu hút hơn 787.000 lượt khách với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch và ẩm thực. Không chỉ tạo thêm sức hút cho điểm đến, những sự kiện quy mô lớn cũng trở thành không gian để doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng thông qua các trải nghiệm gắn với nhu cầu thực tế.

Trong đó, Lễ hội Ẩm thực Festival Biển Khánh Hòa 2026 và Lễ hội Ẩm thực Yến sào Khánh Hòa là những điểm nhấn, giới thiệu nhiều món ăn đặc trưng của vùng biển xứ Trầm Hương như bạch tuộc nướng, mực nướng, chả cá và các món chế biến từ yến sào.

Đồng hành cùng hai lễ hội ẩm thực, Bia Saigon giới thiệu Bia Saigon Export Premium phiên bản 250ml, qua đó bổ sung thêm lựa chọn dung tích cho người tiêu dùng khi thưởng thức cùng các món ăn địa phương.

Mở rộng lựa chọn từ dung tích 250ml

Nếu chất lượng và hương vị là những yếu tố cốt lõi của một sản phẩm đồ uống, quy cách dung tích cũng có vai trò nhất định trong việc đáp ứng những hoàn cảnh sử dụng khác nhau.

Với phiên bản 250ml, Bia Saigon Export Premium hướng đến sự linh hoạt trong những dịp thưởng thức ẩm thực, khi người dùng có nhu cầu kết hợp đồ uống với nhiều món ăn khác nhau nhưng vẫn muốn lựa chọn một dung tích vừa phải.

Tại Festival Biển Khánh Hòa 2026, đặc điểm này được đặt trong bối cảnh cụ thể của các không gian ẩm thực. Người dân và du khách có thể thưởng thức Bia Saigon Export Premium 250ml cùng các món đặc sản địa phương trong quá trình tham quan và trải nghiệm lễ hội.

SABECO kết nối thương hiệu với trải nghiệm ẩm thực địa phương
Các hoạt động, sự kiện bên lề thu hút đông đảo khách tham dự, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ bên nhau. Ảnh: BTC

Theo giới thiệu, Bia Saigon Export Premium có chất bia êm đằm, cân bằng cùng hậu vị sảng khoái. Khi kết hợp với các món như hải sản nướng hay chả cá, sản phẩm trở thành một lựa chọn đồ uống đồng hành cùng trải nghiệm ẩm thực tại sự kiện.

Chị Trần Thanh Thanh (25 tuổi, Khánh Hòa), một khách tham dự lễ hội, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên mình thưởng thức Bia Saigon Export Premium 250ml cùng các món như bạch tuộc nướng và mực nướng tại lễ hội. Mình thấy vị bia kết hợp khá hài hòa với món ăn. Dung tích bia vừa đủ để thưởng thức cùng nhiều món khác nhau. Mình chắc chắn sẽ tìm mua sản phẩm để cùng gia đình thưởng thức trong những bữa ăn cuối tuần.”

Từ góc độ sản phẩm, việc bổ sung phiên bản 250ml không làm thay đổi giá trị cốt lõi về hương vị mà mở rộng thêm quy cách để người tiêu dùng lựa chọn tùy theo nhu cầu và hoàn cảnh sử dụng.

Đây cũng là cách doanh nghiệp có thể tiếp cận sự đa dạng ngày càng lớn trong nhu cầu tiêu dùng: không chỉ phát triển sản phẩm mới mà còn điều chỉnh quy cách sản phẩm hiện có nhằm phục vụ nhiều tình huống thưởng thức khác nhau.

Đưa sản phẩm đến gần người tiêu dùng qua trải nghiệm

Việc Bia Saigon lựa chọn Festival Biển Khánh Hòa 2026 để giới thiệu trải nghiệm với phiên bản 250ml cũng cho thấy vai trò của các sự kiện văn hóa - du lịch trong việc kết nối thương hiệu với người tiêu dùng.

Thay vì sản phẩm chỉ xuất hiện như một mặt hàng riêng lẻ, không gian lễ hội cho phép sản phẩm được đặt trong một trải nghiệm hoàn chỉnh hơn, từ món ăn địa phương, không khí sự kiện đến những cuộc gặp gỡ giữa gia đình và bạn bè.

SABECO kết nối thương hiệu với trải nghiệm ẩm thực địa phương
Sân khấu Festival Biển Khánh Hòa 2026 rực rỡ trong không khí lễ hội sôi động. Ảnh: BTC

Đại diện Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn (SABECO) cho biết: “Chúng tôi luôn tìm cách mang đến những trải nghiệm phù hợp với nhu cầu thưởng thức ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. Bia Saigon Export Premium với vị êm đằm, sảng khoái quen thuộc nay có thêm phiên bản 250ml nhằm mang lại sự linh hoạt hơn trong những dịp khám phá ẩm thực, giúp người tiêu dùng tận hưởng trọn vẹn hương vị món ăn và không khí lễ hội”.

Từ câu chuyện của phiên bản 250ml, có thể thấy việc đa dạng hóa lựa chọn không nhất thiết chỉ đến từ việc phát triển thêm dòng sản phẩm. Những thay đổi về dung tích, quy cách đóng gói hay cách sản phẩm được đưa vào từng hoàn cảnh sử dụng cụ thể cũng có thể tạo thêm lựa chọn cho thị trường.

Với doanh nghiệp đồ uống, đây đồng thời là cách tăng số điểm chạm với người tiêu dùng và làm rõ hơn vai trò của từng sản phẩm trong những nhu cầu sử dụng khác nhau.

Festival Biển Khánh Hòa 2026 vì vậy không chỉ tạo không gian quảng bá văn hóa, ẩm thực và du lịch địa phương, mà còn là dịp để các thương hiệu kết nối sản phẩm với những trải nghiệm tiêu dùng cụ thể.

Với Bia Saigon Export Premium 250ml, điểm nhấn nằm ở một thay đổi tương đối đơn giản về dung tích nhưng hướng đến một nhu cầu rõ ràng: mang lại thêm lựa chọn vừa phải và linh hoạt cho người tiêu dùng trong những dịp thưởng thức ẩm thực./.

Nhã Phương
Từ khóa:
sabeco Festival Biển Khánh Hòa 2026 Bia Saigon Export Premium

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