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Tỷ giá

Tỷ giá USD hôm nay (18/8): USD diễn biến phân hóa, dữ liệu kinh tế Mỹ hạ nhiệt kỳ vọng Fed nâng lãi suất

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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09:39 | 18/08/2026
(TBTCO) - Sáng 18/8, tỷ giá USD diễn biến phân hóa khi tỷ giá trung tâm giảm 6 đồng xuống 25.580 đồng, USD tự do giảm 150 đồng, trong khi giá USD tại nhiều ngân hàng bật tăng. Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY nhích 0,01% lên 99,6 điểm khi dữ liệu kinh tế Mỹ kém khả quan làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất cuối năm.
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Thị trường trong nước

Sáng nay (18/8), Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.580 đồng, giảm 6 đồng so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng biến động tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 24.301 - 26.859 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh 25.750 - 25.800 VND/USD, giảm 150 đồng so với phiên trước, thấp hơn đáng kể tỷ giá bán ra các ngân hàng thương mại.

Khảo sát tại các ngân hàng thương mại sáng 18/8 cho thấy, tỷ giá các ngoại tệ chủ chốt diễn biến phân hóa.

Tỷ giá USD đồng loạt tăng tại nhiều ngân hàng. Đơn cử, tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 26.000 - 26.410 VND/USD, tăng 80 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với tuần trước. Tại BIDV, đồng bạc xanh cũng tăng 80 đồng ở cả hai chiều, lên 26.030 - 26.410 VND/USD.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 18/8 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (18/8):
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tỷ giá EUR tiếp tục đi lên với mức tăng mạnh hơn USD. Vietcombank niêm yết đồng euro ở mức 29.583,11 - 31.142,88 VND/EUR, tăng 92,88 đồng ở chiều mua vào và 97,63 đồng ở chiều bán ra so với tuần trước. Tại BIDV, tỷ giá EUR ở mức 29.769 - 31.203 VND/EUR, tăng lần lượt 94 đồng và 100 đồng.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - tăng 0,01% lên 99,6 điểm.

Đồng USD trải qua một tuần biến động mạnh. Tình hình địa chính trị nhìn chung không có nhiều thay đổi, với căng thẳng và các động thái đáp trả qua lại giữa Mỹ, Iran và một số bên liên quan. Cùng với đó, loạt dữ liệu kinh tế Mỹ kém khả quan, khi dữ liệu thị trường lao động hàng tuần cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt, chi tiêu tiêu dùng và tâm lý hộ gia đình suy yếu, còn số liệu lạm phát tháng 7 phù hợp với dự báo.

Tỷ giá USD hôm nay (18/8): USD diễn biến phân hóa, dữ liệu kinh tế Mỹ hạ nhiệt kỳ vọng Fed nâng lãi suất
Diễn biến các chỉ số lạm phát của Mỹ. Nguồn: Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS); Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA).

Loạt dữ liệu kinh tế kém khả quan khiến thị trường giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất vào cuối năm. Đồng thời, những đồn đoán về khả năng Bộ Tài chính Nhật Bản tiếp tục can thiệp để hỗ trợ đồng Yên đang suy yếu cũng tạo thêm sức ép lên USD.

Trên thị trường trái phiếu Mỹ, lợi suất trái phiếu kho bạc diễn biến phân hóa theo kỳ hạn. Lợi suất ngắn hạn giảm, kỳ hạn trung bình tương đối ổn định, trong khi lợi suất dài hạn nhích nhẹ.

Tuy nhiên, những phát biểu gần đây của các nhà hoạch định chính sách Fed cho thấy cơ quan này vẫn duy trì quan điểm thận trọng và nghiêng về thắt chặt tiền tệ, khi kiểm soát lạm phát tiếp tục là ưu tiên hàng đầu. Dù các chỉ số lạm phát có dấu hiệu cải thiện, sự ổn định của thị trường lao động và sức chống chịu của nền kinh tế khiến Fed chưa chịu nhiều sức ép phải chuyển sang nới lỏng chính sách.

Nhìn chung, Fed chưa phát tín hiệu về khả năng sớm nới lỏng tiền tệ. Lạm phát vẫn dai dẳng, sức chi tiêu còn tương đối bền bỉ và thị trường lao động chưa suy yếu mạnh, vì vậy, khả năng tăng lãi suất trong tháng 9 vẫn nằm trong các kịch bản được thị trường cân nhắc./.

Ánh Tuyết
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Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80