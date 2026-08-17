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Ngày 17/8: Giá heo hơi áp sát mốc 55.000 đồng/kg

06:26 | 17/08/2026
Giá heo hơi hôm nay (17/8) giảm 2.000 - 3.000 đồng/kg so với cuối tuần trước, kéo mặt bằng cả nước xuống 56.000 - 58.000 đồng/kg. Với đà giảm liên tục những ngày gần đây, giá heo hơi tại một số địa phương hiện chỉ còn cách mốc 55.000 đồng/kg khoảng 1.000 đồng/kg.
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Ngày 17/8: Giá heo hơi áp sát mốc 55.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay giảm 2.000 - 3.000 đồng/kg so với cuối tuần trước. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tại tất cả địa phương khảo sát đều ghi nhận mức giá thấp hơn từ 2.000 - 3.000 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Sau các đợt điều chỉnh, giá heo hơi tại khu vực này hiện chỉ còn dao động trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Trong đó, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình và Hưng Yên đang cùng giữ mức 58.000 đồng/kg, cao nhất miền Bắc.

Các địa phương còn lại gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La đồng loạt giao dịch ở 57.000 đồng/kg.

So với cuối tuần trước, mặt bằng giá miền Bắc đã giảm đáng kể. Đáng chú ý, thị trường hiện không còn địa phương nào giữ được ngưỡng 59.000 đồng/kg trở lên, trong khi khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất chỉ còn 1.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tại các địa phương giảm phổ biến 2.000 - 3.000 đồng/kg trong một tuần.

Cụ thể, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng giảm 3.000 đồng/kg so với cuối tuần trước. Hà Tĩnh, Huế, Quảng Ngãi và Đắk Lắk giảm 2.000 đồng/kg.

Lâm Đồng là địa phương duy nhất còn giữ được mức 58.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Phần lớn các tỉnh, thành còn lại giao dịch quanh 57.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Đà Nẵng và Khánh Hòa đã xuống 56.000 đồng/kg, thấp nhất miền Trung - Tây Nguyên và chỉ còn cách ngưỡng 55.000 đồng/kg một bước giá.

Sau một tuần đi xuống, thương lái tại miền Trung - Tây Nguyên hiện thu mua heo hơi trong khoảng 56.000 - 58.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng trải qua một tuần giảm mạnh. Hiện giá heo hơi tại khu vực này dao động trong khoảng 56.000 - 58.000 đồng/kg.

Đồng Nai tiếp tục dẫn đầu miền Nam với giá 58.000 đồng/kg. Tây Ninh, An Giang, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giao dịch ở mức 57.000 đồng/kg.

Ở chiều thấp hơn, Đồng Tháp và Cà Mau cùng đứng ở 56.000 đồng/kg, tương đương mức đáy đang được ghi nhận tại miền Trung - Tây Nguyên./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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