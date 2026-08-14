Thị trường

Ngày 14/8: Giá heo hơi trên cả nước vẫn duy trì xu hướng giảm

06:54 | 14/08/2026
Giá heo hơi hôm nay (14/8) vẫn duy trì xu hướng giảm trên cả ba miền, dù mức điều chỉnh đã thu hẹp và chỉ xuất hiện rải rác tại một số địa phương. Hiện giá heo hơi trên cả nước dao động trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg.
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Ngày 14/8: Giá heo hơi trên cả nước vẫn duy trì xu hướng giảm
Giá heo hơi hôm nay vẫn duy trì xu hướng giảm. Ảnh minh họa

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục xu hướng đi xuống tại một số địa phương ở cả ba miền. Mức giảm phổ biến 1.000 đồng/kg, khiến ngày càng nhiều tỉnh, thành đưa giá thu mua về 57.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi trên cả nước dao động trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg, không còn địa phương nào đạt mốc 60.000 đồng/kg.

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm tại một số địa phương. Cụ thể, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng và Ninh Bình cùng hạ 1.000 đồng/kg, xuống 58.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, thương lái tại miền Bắc đang thu mua heo hơi trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg.

Trong đó, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục giữ mức 59.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Mức 58.000 đồng/kg được ghi nhận tại Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Lai Châu, Điện Biên và Phú Thọ.

Ở chiều thấp hơn, Cao Bằng, Lào Cai và Sơn La tiếp tục giao dịch tại 57.000 đồng/kg, thấp nhất miền Bắc.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay ở Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 57.000 đồng/kg.

Sau đợt điều chỉnh, mặt bằng giá tại khu vực chỉ còn dao động giữa hai mức 57.000 đồng/kg và 58.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, có tới 8/11 địa phương được khảo sát đang giao dịch ở mức 57.000 đồng/kg. Điều này cho thấy mặt bằng giá thấp đang ngày càng mở rộng tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên sau chuỗi phiên giảm liên tiếp. Mức cao nhất khu vực hiện chỉ còn 58.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tương đối ổn định. Đồng Tháp là địa phương duy nhất ghi nhận biến động trong sáng nay khi giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 57.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đồng Nai tiếp tục dẫn đầu khu vực với giá thu mua 59.000 đồng/kg. TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giao dịch tại 58.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau đang đứng ở mức thấp nhất khu vực là 57.000 đồng/kg./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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