Chứng khoán

Gắn đào tạo với thực tiễn, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường chứng khoán

Hồng Quyên

Hồng Quyên

[email protected]
20:50 | 13/08/2026
(TBTCO) - Việc tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ đưa kiến thức thị trường đến gần hơn với giảng đường, đồng thời tạo nguồn nhân lực có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực tiễn đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.
aa

Nguồn nhân lực trở thành yêu cầu quan trọng

Ngày 13/8, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác và phát động Cuộc thi Go Finance 2026.

Chương trình diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu không chỉ mở rộng về quy mô, mà còn nâng cao chất lượng, tính minh bạch, năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ và mức độ hội nhập quốc tế.

Gắn đào tạo với thực tiễn, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường chứng khoán
Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Mai Tấn

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương cho rằng, việc ký kết thỏa thuận hợp tác là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán với một trong những cơ sở đào tạo, nghiên cứu hàng đầu về kinh tế, tài chính.

Theo Chủ tịch UBCKNN, sau quá trình xây dựng và phát triển, thị trường chứng khoán đã khẳng định vai trò là một bộ phận quan trọng của hệ thống tài chính quốc gia, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, đồng thời góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, thúc đẩy quản trị doanh nghiệp và hội nhập quốc tế.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, cùng với việc tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và hiện đại hóa thị trường, yêu cầu nâng cao chất lượng thị trường, tăng cường minh bạch, quản trị công ty, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ ngày càng trở nên cấp thiết. Trong đó, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao hiểu biết tài chính trong xã hội được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương cho rằng, việc đưa kiến thức tài chính, chứng khoán vào các chương trình giáo dục, từ phổ thông đến đại học, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của thị trường. Việc đào tạo không chỉ góp phần nâng cao hiểu biết tài chính, mà còn tạo nguồn nhân lực dồi dào, có chất lượng cho lĩnh vực chứng khoán và thị trường tài chính.

Đặc biệt, chương trình hợp tác giữa UBCKNN và Đại học Kinh tế Quốc dân cũng phù hợp với định hướng tại Đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam gắn với mục tiêu tăng trưởng ở mức cao, liên tục đến năm 2045. Theo đó, công tác đào tạo, phổ biến kiến thức tài chính từ giáo dục phổ thông đến các chương trình chuyên sâu ở bậc đại học và sau đại học có vai trò quan trọng.

Theo bà Vũ Thị Chân Phương, phát triển thị trường tài chính không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý hay các tổ chức tài chính, mà cần sự tham gia của nhiều chủ thể, trong đó các cơ sở đào tạo, nghiên cứu giữ vai trò quan trọng. Vì vậy, việc hợp tác lần này sẽ góp phần tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý - cơ sở đào tạo - doanh nghiệp - người học, đưa hoạt động đào tạo và nghiên cứu tiến gần hơn với yêu cầu thực tiễn của thị trường.

Gắn đào tạo với thực tiễn, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường chứng khoán
Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Đại học Kinh tế Quốc dân ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Mai Tấn

Về phía cơ sở đào tạo, PGS.TS Bùi Đức Thọ - Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, trong bối cảnh kinh tế số phát triển và thị trường tài chính ngày càng mở rộng, yêu cầu đối với đội ngũ nhân lực có chuyên môn vững vàng, tư duy đổi mới, kỹ năng phân tích, tác phong nghề nghiệp và chuẩn mực đạo đức ngày càng cao.

PGS.TS Bùi Đức Thọ nhấn mạnh, kiến thức học thuật chỉ thực sự phát huy giá trị khi được kiểm chứng, bổ sung và làm giàu bằng thực tiễn sinh động của nền kinh tế. Vì vậy, thỏa thuận với UBCKNN được kỳ vọng mở ra giai đoạn hợp tác toàn diện và thiết thực hơn, qua đó tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận sớm với thực tiễn của thị trường chứng khoán.

Đưa dữ liệu, mô phỏng giao dịch vào quá trình đào tạo

Chia sẻ về nội dung hợp tác, ông Nguyễn Hoàng Dương - Phó Chủ tịch UBCKNN cho biết, mục tiêu của thỏa thuận là tăng cường hợp tác giữa UBCKNN và Đại học Kinh tế Quốc dân trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, phổ biến kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán; qua đó nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng gắn chặt lý luận với thực tiễn, đồng thời hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường chứng khoán và thị trường vốn Việt Nam.

Theo đó, hợp tác sẽ tập trung vào 3 nhóm nội dung trọng tâm. Trước hết là đào tạo, giảng dạy và chia sẻ thực tiễn. UBCKNN cùng các đơn vị đồng hành sẽ phối hợp với nhà trường đưa những kiến thức cập nhật của thị trường vào chương trình đào tạo thông qua các chuyên đề, tọa đàm nghề nghiệp và hoạt động thực hành có sự tham gia của cán bộ quản lý, chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp.

Nội dung đào tạo dự kiến bao quát nhiều lĩnh vực từ pháp luật chứng khoán, hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và các tổ chức trên thị trường đến giáo dục tài chính, phân tích dữ liệu, đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tài chính, đầu tư.

Các bên cũng hướng tới xây dựng những bài học từ trường hợp thực tế, bài tập tình huống và chia sẻ nền tảng đào tạo trực tuyến, qua đó khuyến khích sinh viên chủ động nghiên cứu, phân tích và giải quyết vấn đề.

Trụ cột thứ hai là xây dựng môi trường thực hành và mô phỏng giao dịch chứng khoán. Thông qua sự đồng hành của các doanh nghiệp, sinh viên có thể tiếp cận hệ thống dữ liệu, nền tảng phân tích và những công cụ đang được sử dụng trên thị trường.

Đáng chú ý, một phần mềm giả lập giao dịch được chuẩn bị để sinh viên có thể thực hiện các thao tác tương tự giao dịch trên thị trường nhưng không sử dụng tiền thật. Mô hình này được kỳ vọng giúp người học vận dụng kiến thức vào thực hành, từng bước hình thành kỹ năng phân tích, đầu tư và ra quyết định trước khi bước vào môi trường nghề nghiệp thực tế.

Trụ cột thứ ba là thực tập, hướng nghiệp và kết nối nghề nghiệp. Hai bên dự kiến phối hợp tổ chức các chương trình tham quan thực tế tại các đơn vị quản lý, vận hành thị trường; diễn đàn nghề nghiệp, ngày hội việc làm, chương trình kiến tập, thực tập và định hướng nghề nghiệp.

Chương trình hợp tác cũng có sự đồng hành của một số thành viên thị trường như: Công ty cổ phần Chứng khoán SSI, Công ty cổ phần Chứng khoán Pinetree và Công ty cổ phần FiinGroup. Các doanh nghiệp sẽ hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, cung cấp chuyên gia, hỗ trợ dữ liệu, công cụ phân tích, tham gia các hoạt động đào tạo, hướng nghiệp và kết nối nghề nghiệp cho sinh viên.

Ngay sau lễ ký kết, Cuộc thi Go Finance 2026 được phát động. Chương trình nhằm nâng cao hiểu biết tài chính, lan tỏa văn hóa đầu tư chuyên nghiệp và tạo sân chơi học thuật cho sinh viên yêu thích lĩnh vực tài chính, đầu tư và thị trường chứng khoán. Cuộc thi cũng tạo cơ hội để sinh viên giao lưu với chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp trong ngành tài chính - chứng khoán, qua đó tăng khả năng tiếp cận thị trường lao động.
Hồng Quyên
Từ khóa:
đào tạo nguồn nhân lực chứng khoán hợp tác đào tạo thị trường chứng khoán nâng cao chất lượng thị trường chứng khoán mô phỏng giao dịch chứng khoán thực tế phổ biến kiến thức tài chính chứng khoán đào tạo kỹ năng thực tiễn chứng khoán

Dành cho bạn

Siết kỷ luật trong thanh toán ngân sách, xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu

Siết kỷ luật trong thanh toán ngân sách, xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu

Thường xuyên đánh giá "điểm cân bằng" giữa lạm phát và tăng trưởng trong điều hành chính sách tiền tệ

Thường xuyên đánh giá "điểm cân bằng" giữa lạm phát và tăng trưởng trong điều hành chính sách tiền tệ

Chứng khoán ngày 13/8: Áp lực bán tăng mạnh, VN-Index lùi về 1.765 điểm

Chứng khoán ngày 13/8: Áp lực bán tăng mạnh, VN-Index lùi về 1.765 điểm

SCIC lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại 66 doanh nghiệp

SCIC lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại 66 doanh nghiệp

Bức tranh thu hút FDI của Việt Nam đang trở nên đa sắc hơn

Bức tranh thu hút FDI của Việt Nam đang trở nên đa sắc hơn

Chứng khoán phái sinh ngày 13/8: Chênh lệch âm mở rộng khi VN30-Index thử thách mốc 1.900 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 13/8: Chênh lệch âm mở rộng khi VN30-Index thử thách mốc 1.900 điểm

Đọc thêm

DatVietVAC kỳ vọng thành "kỳ lân" văn hóa, dàn nghệ sĩ góp mặt trong danh sách cổ đông trước thềm IPO

DatVietVAC kỳ vọng thành "kỳ lân" văn hóa, dàn nghệ sĩ góp mặt trong danh sách cổ đông trước thềm IPO

(TBTCO) - Trong chuỗi Roadshow công bố kế hoạch IPO, DatVietVAC đặt mục tiêu trở thành "kỳ lân" văn hóa, dựa trên hệ sinh thái truyền thông, giải trí và mô hình khai thác thương mại 360 độ. Doanh nghiệp dự kiến chào bán 11,15 triệu cổ phiếu, huy động khoảng 611 tỷ đồng. Sau một tuần, lượng cam kết mua đã đạt 65%, trong khi nhiều nghệ sĩ cũng là cổ đông.
Chứng khoán ngày 12/8: VN-Index tăng tiến sát mốc 1.800 điểm, dòng tiền vẫn thận trọng

Chứng khoán ngày 12/8: VN-Index tăng tiến sát mốc 1.800 điểm, dòng tiền vẫn thận trọng

Thị trường chứng khoán lấy lại đà tăng trong phiên 12/8 khi lực cầu cải thiện về cuối phiên, đưa VN-Index tăng gần 20 điểm và tiến sát mốc 1.800 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản tiếp tục suy giảm và động lực đi lên tập trung chủ yếu ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn, cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng trước vùng cản quan trọng.
Phát hành mới giảm mạnh, hơn 240.000 tỷ đồng chờ đáo hạn trong 12 tháng tới

Phát hành mới giảm mạnh, hơn 240.000 tỷ đồng chờ đáo hạn trong 12 tháng tới

(TBTCO) - Bức tranh thị trường trái phiếu doanh nghiệp tháng 7 vừa qua ghi nhận sự sụt giảm mạnh của hoạt động phát hành mới so với tháng trước, trong khi thanh khoản trên thị trường thứ cấp cải thiện và quy mô dư nợ toàn thị trường tiếp tục duy trì ở mức cao. Theo VIS Rating, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong 12 tháng tới vào khoảng 242.000 tỷ đồng.
HDBank rộng dư địa tín dụng, cùng doanh nghiệp đón nhịp tăng trưởng mới cuối năm

HDBank rộng dư địa tín dụng, cùng doanh nghiệp đón nhịp tăng trưởng mới cuối năm

(TBTCO) - Với dư địa tăng trưởng tín dụng lên tới 35%, thanh khoản thuận lợi, bộ đệm vốn cao cùng nguồn vốn quốc tế mở rộng, nửa cuối năm, HDBank có thêm dư địa đưa vốn vào sản xuất kinh doanh với chi phí hợp lý, đồng hành cùng doanh nghiệp trong nhịp tăng trưởng mới. Đây cũng là nền tảng để ngân hàng hướng tới mục tiêu lợi nhuận trước thuế 30.100 tỷ đồng, tăng 41%.
Kinh doanh gần như "đóng băng", một công ty “gọi” vốn hàng trăm tỷ đồng có “hình bóng” của PVComBank Chi nhánh Đống Đa

Kinh doanh gần như "đóng băng", một công ty “gọi” vốn hàng trăm tỷ đồng có “hình bóng” của PVComBank Chi nhánh Đống Đa

Dù kinh doanh thua lỗ, hoạt động gần như "đóng băng", Công ty cổ phần Đầu tư hội nhập Toàn Cầu vẫn gắn với những khoản huy động hàng trăm tỷ đồng, từ lô trái phiếu 190 tỷ đồng đến các giao dịch bảo đảm có giá trị khoản vay hàng trăm tỷ đồng tại PVComBank Chi nhánh Đống Đa. Phía sau các nghĩa vụ hàng trăm tỷ đồng là tài sản bảo đảm chỉ vài nghìn cổ phần, gắn với mạng lưới doanh nghiệp đan xen.
Kỳ vọng lợi nhuận nhóm bất động sản khu công nghiệp dồn về nửa cuối năm

Kỳ vọng lợi nhuận nhóm bất động sản khu công nghiệp dồn về nửa cuối năm

(TBTCO) - Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2026 của nhóm bất động sản khu công nghiệp cho thấy nhiều gam màu trái chiều. Tuy vậy, tiềm năng từ dòng vốn FDI vẫn đang tiếp tục tạo dư địa cho giai đoạn tới.
Nâng tầm thị trường chứng khoán, tạo sức hút với dòng vốn dài hạn

Nâng tầm thị trường chứng khoán, tạo sức hút với dòng vốn dài hạn

(TBTCO) - Đề án Cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam đến năm 2045 được kỳ vọng tạo động lực nâng cao chất lượng thị trường chứng khoán, thúc đẩy luân chuyển vốn và mở rộng khả năng thu hút các nhà đầu tư tổ chức. Trao đổi với phóng viên, ông Trương Hiền Phương - Giám đốc cấp cao Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam cho rằng, cùng với tiến trình nâng hạng, Việt Nam cần gia tăng nguồn hàng chất lượng, hoàn thiện hạ tầng, nâng cao tính minh bạch và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế để thu hút dòng vốn bền vững.
Thao túng cổ phiếu DPG, một cá nhân bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Thao túng cổ phiếu DPG, một cá nhân bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 477/QĐ-UBCK về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề chứng khoán của ông Đặng Văn Vinh (sinh ngày 17/10/1992, địa chỉ tại Hà Nội) do thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

VietBank chào bán cổ phiếu tỷ lệ 25%, huy động gần 3.000 tỷ đồng giữa lúc nợ nhóm 2 tăng mạnh

VietBank chào bán cổ phiếu tỷ lệ 25%, huy động gần 3.000 tỷ đồng giữa lúc nợ nhóm 2 tăng mạnh

Thuế TP. Huế thu ngân sách đạt hơn 8.800 tỷ đồng trong 7 tháng

Thuế TP. Huế thu ngân sách đạt hơn 8.800 tỷ đồng trong 7 tháng

Infographics: 7 tháng, huy động trái phiếu chính phủ đạt 201.165 tỷ đồng

Infographics: 7 tháng, huy động trái phiếu chính phủ đạt 201.165 tỷ đồng

Loạt lệ phí có thể được miễn cho công dân số

Loạt lệ phí có thể được miễn cho công dân số

3,3 triệu AUD hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu nông nghiệp xanh, thích ứng khí hậu

3,3 triệu AUD hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu nông nghiệp xanh, thích ứng khí hậu

Thuế TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nợ thuế

Thuế TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nợ thuế

Gắn đào tạo với thực tiễn, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường chứng khoán

Gắn đào tạo với thực tiễn, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường chứng khoán

Tuyên bố chung giữa Việt Nam và New Zealand

Tuyên bố chung giữa Việt Nam và New Zealand

TP. Hồ Chí Minh tìm dư địa tăng trưởng xuất khẩu giữa biến động thương mại toàn cầu

TP. Hồ Chí Minh tìm dư địa tăng trưởng xuất khẩu giữa biến động thương mại toàn cầu

Tỷ giá USD hôm nay (12/8): Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.539 đồng, giá dầu tăng kỳ vọng Fed thắt chặt trở lại

Tỷ giá USD hôm nay (12/8): Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.539 đồng, giá dầu tăng kỳ vọng Fed thắt chặt trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 12/8: Giá vàng miếng và nhẫn tăng từ 200 - 500 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 12/8: Giá vàng miếng và nhẫn tăng từ 200 - 500 nghìn đồng/lượng

Ngày 12/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 12/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 11/8: Trong nước bật tăng, vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải tăng 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra

Giá vàng hôm nay ngày 11/8: Trong nước bật tăng, vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải tăng 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra

Tỷ giá USD hôm nay (11/8): Tỷ giá trung tâm vượt 25.500 đồng, đồng Yên chịu áp lực dù can thiệp quy mô kỷ lục

Tỷ giá USD hôm nay (11/8): Tỷ giá trung tâm vượt 25.500 đồng, đồng Yên chịu áp lực dù can thiệp quy mô kỷ lục

Nhiều nguyên do gốc rễ chưa được tháo gỡ, lãi suất "hạ nhịp" nhưng dễ đảo chiều

Nhiều nguyên do gốc rễ chưa được tháo gỡ, lãi suất "hạ nhịp" nhưng dễ đảo chiều

Kho bạc Nhà nước chuẩn hóa quy trình thanh toán, chi trả cho cá nhân qua tài khoản

Kho bạc Nhà nước chuẩn hóa quy trình thanh toán, chi trả cho cá nhân qua tài khoản

Ngày 11/8: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu đi ngang sau nhịp giảm mạnh

Ngày 11/8: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu đi ngang sau nhịp giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (13/8): USD diễn biến trái chiều, DXY nhích nhẹ dù lạm phát Mỹ hạ nhiệt diện rộng

Tỷ giá USD hôm nay (13/8): USD diễn biến trái chiều, DXY nhích nhẹ dù lạm phát Mỹ hạ nhiệt diện rộng

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +56.53
14/08 | +56.53 (7,805.03 +56.53 (+0.73%))
DJI +57.03
14/08 | +57.03 (53,827.30 +57.03 (+0.11%))
IXIC +253.39
14/08 | +253.39 (26,841.88 +253.39 (+0.95%))
NYA +49.82
14/08 | +49.82 (24,808.45 +49.82 (+0.20%))
XAX +53.26
14/08 | +53.26 (8,858.81 +53.26 (+0.60%))
BUK100P -6.65
14/08 | -6.65 (1,068.53 -6.65 (-0.62%))
RUT +11.05
14/08 | +11.05 (3,056.53 +11.05 (+0.36%))
VIX +0.19
14/08 | +0.19 (14.74 +0.19 (+1.31%))
FTSE -60.48
14/08 | -60.48 (10,772.67 -60.48 (-0.56%))
GDAXI -31.33
14/08 | -31.33 (26,299.74 -31.33 (-0.12%))
FCHI -24.38
14/08 | -24.38 (8,650.56 -24.38 (-0.28%))
STOXX50E +11.48
14/08 | +11.48 (6,545.47 +11.48 (+0.18%))
N100 +2.08
14/08 | +2.08 (1,974.94 +2.08 (+0.11%))
BFX -14.55
14/08 | -14.55 (5,708.72 -14.55 (-0.25%))
MOEX.ME -0.11
14/08 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -43.66
14/08 | -43.66 (25,396.51 -43.66 (-0.17%))
STI -0.70
14/08 | -0.70 (5,720.05 -0.70 (-0.01%))
AXJO -20.90
14/08 | -20.90 (9,188.50 -20.90 (-0.23%))
AORD -23.30
14/08 | -23.30 (9,381.40 -23.30 (-0.25%))
BSESN +113.61
14/08 | +113.61 (78,079.96 +113.61 (+0.15%))
JKSE -72.08
14/08 | -72.08 (6,301.77 -72.08 (-1.13%))
KLSE -6.90
14/08 | -6.90 (1,734.71 -6.90 (-0.40%))
NZ50 +87.64
14/08 | +87.64 (13,825.30 +87.64 (+0.64%))
KS11 +234.30
14/08 | +234.30 (6,813.34 +234.30 (+3.56%))
TWII +503.41
14/08 | +503.41 (46,021.48 +503.41 (+1.11%))
GSPTSE +54.86
14/08 | +54.86 (36,717.00 +54.86 (+0.15%))
BVSP -668.48
14/08 | -668.48 (166,822.58 -668.48 (-0.40%))
MXX -796.98
14/08 | -796.98 (64,958.99 -796.98 (-1.21%))
IPSA -59.68
14/08 | -59.68 (10,887.72 -59.68 (-0.55%))
MERV +3,581.50
14/08 | +3,581.50 (3,003,105.50 +3,581.50 (+0.12%))
TA125.TA +22.08
14/08 | +22.08 (4,087.30 +22.08 (+0.54%))
CASE30 +211.80
14/08 | +211.80 (55,251.60 +211.80 (+0.38%))
JN0U.JO -75.75
14/08 | -75.75 (7,066.46 -75.75 (-1.06%))
DX-Y.NYB -0.05
14/08 | -0.05 (99.96 -0.05 (-0.05%))
125904-USD-STRD -4.52
14/08 | -4.52 (2,892.83 -4.52 (-0.16%))
XDB -0.09
14/08 | -0.09 (134.86 -0.09 (-0.07%))
XDE +0.06
14/08 | +0.06 (115.32 +0.06 (+0.05%))
000001.SS -19.71
14/08 | -19.71 (3,926.96 -19.71 (-0.50%))
N225 +784.53
14/08 | +784.53 (68,308.59 +784.53 (+1.16%))
XDN -0.02
14/08 | -0.02 (62.70 -0.02 (-0.04%))
XDA -0.03
14/08 | -0.03 (70.60 -0.03 (-0.04%))