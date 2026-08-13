Gắn đào tạo với thực tiễn, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường chứng khoán

Nguồn nhân lực trở thành yêu cầu quan trọng

Ngày 13/8, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác và phát động Cuộc thi Go Finance 2026.

Chương trình diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu không chỉ mở rộng về quy mô, mà còn nâng cao chất lượng, tính minh bạch, năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ và mức độ hội nhập quốc tế.

Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Mai Tấn

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương cho rằng, việc ký kết thỏa thuận hợp tác là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán với một trong những cơ sở đào tạo, nghiên cứu hàng đầu về kinh tế, tài chính.

Theo Chủ tịch UBCKNN, sau quá trình xây dựng và phát triển, thị trường chứng khoán đã khẳng định vai trò là một bộ phận quan trọng của hệ thống tài chính quốc gia, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, đồng thời góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, thúc đẩy quản trị doanh nghiệp và hội nhập quốc tế.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, cùng với việc tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và hiện đại hóa thị trường, yêu cầu nâng cao chất lượng thị trường, tăng cường minh bạch, quản trị công ty, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ ngày càng trở nên cấp thiết. Trong đó, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao hiểu biết tài chính trong xã hội được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương cho rằng, việc đưa kiến thức tài chính, chứng khoán vào các chương trình giáo dục, từ phổ thông đến đại học, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của thị trường. Việc đào tạo không chỉ góp phần nâng cao hiểu biết tài chính, mà còn tạo nguồn nhân lực dồi dào, có chất lượng cho lĩnh vực chứng khoán và thị trường tài chính.

Đặc biệt, chương trình hợp tác giữa UBCKNN và Đại học Kinh tế Quốc dân cũng phù hợp với định hướng tại Đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam gắn với mục tiêu tăng trưởng ở mức cao, liên tục đến năm 2045. Theo đó, công tác đào tạo, phổ biến kiến thức tài chính từ giáo dục phổ thông đến các chương trình chuyên sâu ở bậc đại học và sau đại học có vai trò quan trọng.

Theo bà Vũ Thị Chân Phương, phát triển thị trường tài chính không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý hay các tổ chức tài chính, mà cần sự tham gia của nhiều chủ thể, trong đó các cơ sở đào tạo, nghiên cứu giữ vai trò quan trọng. Vì vậy, việc hợp tác lần này sẽ góp phần tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý - cơ sở đào tạo - doanh nghiệp - người học, đưa hoạt động đào tạo và nghiên cứu tiến gần hơn với yêu cầu thực tiễn của thị trường.

Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Đại học Kinh tế Quốc dân ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Mai Tấn

Về phía cơ sở đào tạo, PGS.TS Bùi Đức Thọ - Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, trong bối cảnh kinh tế số phát triển và thị trường tài chính ngày càng mở rộng, yêu cầu đối với đội ngũ nhân lực có chuyên môn vững vàng, tư duy đổi mới, kỹ năng phân tích, tác phong nghề nghiệp và chuẩn mực đạo đức ngày càng cao.

PGS.TS Bùi Đức Thọ nhấn mạnh, kiến thức học thuật chỉ thực sự phát huy giá trị khi được kiểm chứng, bổ sung và làm giàu bằng thực tiễn sinh động của nền kinh tế. Vì vậy, thỏa thuận với UBCKNN được kỳ vọng mở ra giai đoạn hợp tác toàn diện và thiết thực hơn, qua đó tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận sớm với thực tiễn của thị trường chứng khoán.

Đưa dữ liệu, mô phỏng giao dịch vào quá trình đào tạo

Chia sẻ về nội dung hợp tác, ông Nguyễn Hoàng Dương - Phó Chủ tịch UBCKNN cho biết, mục tiêu của thỏa thuận là tăng cường hợp tác giữa UBCKNN và Đại học Kinh tế Quốc dân trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, phổ biến kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán; qua đó nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng gắn chặt lý luận với thực tiễn, đồng thời hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường chứng khoán và thị trường vốn Việt Nam.

Theo đó, hợp tác sẽ tập trung vào 3 nhóm nội dung trọng tâm. Trước hết là đào tạo, giảng dạy và chia sẻ thực tiễn. UBCKNN cùng các đơn vị đồng hành sẽ phối hợp với nhà trường đưa những kiến thức cập nhật của thị trường vào chương trình đào tạo thông qua các chuyên đề, tọa đàm nghề nghiệp và hoạt động thực hành có sự tham gia của cán bộ quản lý, chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp.

Nội dung đào tạo dự kiến bao quát nhiều lĩnh vực từ pháp luật chứng khoán, hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và các tổ chức trên thị trường đến giáo dục tài chính, phân tích dữ liệu, đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tài chính, đầu tư.

Các bên cũng hướng tới xây dựng những bài học từ trường hợp thực tế, bài tập tình huống và chia sẻ nền tảng đào tạo trực tuyến, qua đó khuyến khích sinh viên chủ động nghiên cứu, phân tích và giải quyết vấn đề.

Trụ cột thứ hai là xây dựng môi trường thực hành và mô phỏng giao dịch chứng khoán. Thông qua sự đồng hành của các doanh nghiệp, sinh viên có thể tiếp cận hệ thống dữ liệu, nền tảng phân tích và những công cụ đang được sử dụng trên thị trường.

Đáng chú ý, một phần mềm giả lập giao dịch được chuẩn bị để sinh viên có thể thực hiện các thao tác tương tự giao dịch trên thị trường nhưng không sử dụng tiền thật. Mô hình này được kỳ vọng giúp người học vận dụng kiến thức vào thực hành, từng bước hình thành kỹ năng phân tích, đầu tư và ra quyết định trước khi bước vào môi trường nghề nghiệp thực tế.

Trụ cột thứ ba là thực tập, hướng nghiệp và kết nối nghề nghiệp. Hai bên dự kiến phối hợp tổ chức các chương trình tham quan thực tế tại các đơn vị quản lý, vận hành thị trường; diễn đàn nghề nghiệp, ngày hội việc làm, chương trình kiến tập, thực tập và định hướng nghề nghiệp.

Chương trình hợp tác cũng có sự đồng hành của một số thành viên thị trường như: Công ty cổ phần Chứng khoán SSI, Công ty cổ phần Chứng khoán Pinetree và Công ty cổ phần FiinGroup. Các doanh nghiệp sẽ hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, cung cấp chuyên gia, hỗ trợ dữ liệu, công cụ phân tích, tham gia các hoạt động đào tạo, hướng nghiệp và kết nối nghề nghiệp cho sinh viên.