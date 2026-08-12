HDBank rộng dư địa tín dụng, cùng doanh nghiệp đón nhịp tăng trưởng mới cuối năm

Ngày 11/8, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank - mã Ck: HDB) vừa tổ chức Hội nghị Nhà đầu tư bán niên 2026, nhằm cập nhật kết quả kinh doanh, triển vọng lãi suất, tín dụng và các động lực tăng trưởng trong nửa cuối năm.

Trong 6 tháng đầu năm, HDBank đạt lợi nhuận trước thuế 13.202 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ trên nền tổng thu nhập hoạt động đạt 22.684 tỷ đồng, tăng 8,8%. Đáng chú ý, thu nhập ngoài lãi tăng 23,1%, góp phần củng cố kết quả kinh doanh và cho thấy cơ cấu nguồn thu ngày càng đa dạng.

Cùng với đà tăng trưởng này, tổng tài sản đạt 1,045 triệu tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm, đưa HDBank chính thức gia nhập nhóm ngân hàng có quy mô tài sản “triệu tỷ” tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, hiệu quả sinh lời duy trì ở mức cao, với tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) đạt 2,17% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 25,4%.

Biên lãi ròng (NIM) riêng lẻ đạt 3,5%, hợp nhất đạt 4,1%; tỷ lệ an toàn vốn (CAR) ở mức 14,3%; tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) 24,9%, trong khi hạn mức tăng trưởng tín dụng năm 2026 lên tới 35%.

Chia sẻ tại hội nghị, Ban lãnh đạo HDBank cho biết ngân hàng đang có vị thế thanh khoản thuận lợi, khi tiền gửi khách hàng tăng 20,6% trong 6 tháng đầu năm, đưa tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) xuống khoảng 72%, thấp hơn đáng kể so với trần 85% quy định; các tỷ lệ thanh khoản theo Basel III đều vượt 100%.

Trên thị trường liên ngân hàng, HDBank cũng duy trì vị thế cho vay ròng, góp phần cân đối thanh khoản chung của hệ thống.

Song song với nguồn vốn trong nước, HDBank tiếp tục đa dạng hóa các nguồn vốn quốc tế. Ngân hàng vừa huy động thành công khoản vay xã hội hợp vốn quốc tế 721 triệu USD - lớn nhất từ trước đến nay do một tổ chức Việt Nam huy động - cùng 100 triệu USD trái phiếu xanh từ các định chế quốc tế.

Các nguồn vốn trung, dài hạn này giúp mở rộng khả năng tài trợ cho tín dụng xanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và các hoạt động sản xuất kinh doanh bền vững. HDBank đồng thời triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho doanh nghiệp với lãi suất từ 8%/năm, góp phần giảm chi phí vốn và hỗ trợ nhu cầu sản xuất kinh doanh.

Tại hội nghị, Ban lãnh đạo HDBank cũng chia sẻ cụ thể về cấu trúc tăng trưởng tín dụng. Trong nửa đầu năm, tín dụng tăng 18,9%, với hơn 107.000 tỷ đồng tăng thêm từ cho vay khách hàng, tập trung vào xây dựng - hạ tầng, thương mại, bán buôn bán lẻ, lưu trú, dịch vụ và sản xuất kinh doanh.

Trong khi đó, tín dụng bất động sản chỉ tăng khoảng 1.300 tỷ đồng và hiện chỉ chiếm khoảng 12% tổng danh mục.

Trong bối cảnh các giải pháp giảm lãi suất cho vay và tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tiếp cận tín dụng đang được đẩy mạnh, Ban lãnh đạo HDBank kỳ vọng, thanh khoản dồi dào cùng nguồn vốn quốc tế ngày càng mở rộng đang tạo thêm điều kiện để ngân hàng cung ứng vốn với chi phí hợp lý, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và nắm bắt cơ hội thị trường.

Trong nửa cuối năm, HDBank tiếp tục ưu tiên doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh, nông nghiệp, xuất khẩu, bán lẻ và tài trợ chuỗi giá trị. Với các dự án hạ tầng lớn, ngân hàng lựa chọn cách tiếp cận theo chuỗi, tài trợ nhà thầu, nhà cung cấp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, cùng khách hàng cá nhân, thay vì tập trung những khoản tín dụng trực tiếp quy mô lớn cho chủ đầu tư. Cách tiếp cận này giúp dòng vốn lan tỏa sâu hơn vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời phân tán rủi ro.

Tín dụng xanh và tài chính bền vững cũng tiếp tục được đẩy mạnh, với các nguồn vốn quốc tế gắn tiêu chí xanh và xã hội góp phần mở rộng nguồn tài chính dài hạn cho doanh nghiệp và các dự án đáp ứng tiêu chí phát triển bền vững.