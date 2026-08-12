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Chứng khoán ngày 12/8: VN-Index tăng tiến sát mốc 1.800 điểm, dòng tiền vẫn thận trọng

Mai Tấn

Mai Tấn

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17:53 | 12/08/2026
Thị trường chứng khoán lấy lại đà tăng trong phiên 12/8 khi lực cầu cải thiện về cuối phiên, đưa VN-Index tăng gần 20 điểm và tiến sát mốc 1.800 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản tiếp tục suy giảm và động lực đi lên tập trung chủ yếu ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn, cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng trước vùng cản quan trọng.
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VN-Index tăng điểm mạnh

Sau nhiều phiên chịu áp lực điều chỉnh quanh vùng 1.790 điểm, VN-Index tiếp tục giằng co trong phiên sáng nay. Thanh khoản duy trì ở mức thấp cho thấy áp lực bán không lớn, trong khi diễn biến giữa các nhóm cổ phiếu phân hóa rõ nét.

Sang phiên chiều, thị trường dần khởi sắc khi lực cầu cải thiện, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu được kỳ vọng hưởng lợi từ hoạt động thoái vốn nhà nước. Đà tăng được mở rộng về cuối phiên, giúp VN-Index đóng cửa tăng 19,77 điểm (+1,11%), lên 1.793,18 điểm.

Chứng khoán ngày 12/8: VN-Index tăng tiến sát mốc 1.800 điểm, dòng tiền vẫn thận trọng
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 12/8.

Độ rộng thị trường hôm nay khá cân bằng khi số cổ phiếu tăng giá không quá chên lệch so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 160 mã tăng giá, 55 mã giữ giá tham chiếu và 154 mã giảm giá.

VN-Index cải thiện đáng kể về điểm số, tuy nhiên độ mở thị trường “kém may mắn” hơn khi chỉ có 11/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Thủy sản, bất động sản và bất động sản Khu công nghiệp là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, công nghệ viễn thông, dệt may và phân bón là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất hôm nay.

Chỉ số VN30 cũng có phiên phục hồi tích cực khi tăng 13,93 điểm, lên mức 1.936,46 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm phần nhiều hơn, với 20 mã tăng giá, 7 mã giảm giá và 3 mã giữ giá.

Thị trường tăng điểm trong bối cảnh thanh khoản khớp lệnh sụt giảm thấp hơn tới (-24,8%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 573 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 14.041 tỷ đồng giảm -12.02% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -2,46 điểm, về mức 288,45 điểm, còn UPCoM-Index tăng +0,33 điểm, lên mức 127,51 điểm.

Trong phiên giao dịch hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại “góp một tay” vào phiên hồi phục của thị trường với giá trị mua ròng đạt 314 tỷ đồng. Trong đó, VIC (+189 tỷ đồng), VIX (+152 tỷ đồng) và SSI (+141 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VHM (-67 tỷ đồng), ACB (-60 tỷ đồng), TCB (-52 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 15 tỷ đồng.

Nhóm vốn hóa lớn dẫn dắt nhịp hồi phục

VN-Index nhanh chóng lấy lại sắc xanh sau phiên điều chỉnh trước đó, trong đó nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đóng vai trò chủ đạo trong việc nâng đỡ chỉ số. Dù đóng cửa ở vùng cao nhất phiên, diễn biến thị trường cho thấy đà phục hồi vẫn tập trung ở một số cổ phiếu trụ, trong khi thanh khoản suy giảm và dòng tiền chưa lan tỏa rộng.

Nổi bật nhất là nhóm Vingroup với VIC và VHM trở thành hai động lực chính của thị trường. VIC tăng 3,4%, lên trên 215.000 đồng/cổ phiếu, qua đó đóng góp gần 12 điểm cho VN-Index. VHM cũng tăng 2,4% so với tham chiếu và đóng góp hơn 1 điểm cho chỉ số. Bên cạnh bộ đôi này, GAS, TCB và BCM cũng nằm trong nhóm cổ phiếu đóng góp tích cực cho thị trường.

Nhóm dầu khí ghi nhận diễn biến khởi sắc khi nhiều cổ phiếu đảo chiều từ giảm sang tăng, với biên độ cao nhất trên 3%. GAS, PVD, PVT và BSR đều kết phiên trên tham chiếu, góp phần củng cố sắc xanh của thị trường.

Trong khi đó, giao dịch tại nhiều nhóm ngành khác tương đối trầm lắng. Ở nhóm ngân hàng, VPB dẫn đầu đà tăng nhưng biên độ chưa tới 1%; EIB, MBB, BID và ACB tăng khoảng 0,4 - 0,6%. Ở chiều ngược lại, KLB và MSB cùng giảm 1,2%.

Chứng khoán ngày 12/8: VN-Index tăng tiến sát mốc 1.800 điểm, dòng tiền vẫn thận trọng
Phiên tăng điểm tiếp tục củng cố nhịp hồi phục của VN-Index. Ảnh: Đức Thanh

Nhóm chứng khoán cũng giao dịch trong biên độ hẹp. VIX tăng 0,7%, trong khi các cổ phiếu như SSI, VPX, TCX và VND biến động không quá 1%. Áp lực điều chỉnh xuất hiện rải rác tại nhiều nhóm ngành với mức giảm phổ biến khoảng 0,5 - 1,5%, song chưa tạo sức ép đáng kể lên chỉ số chung.

Điểm đáng chú ý của phiên giao dịch là thanh khoản tiếp tục suy giảm. Khối lượng giao dịch giảm mạnh so với phiên trước và thấp hơn khoảng 24,8% so với mức bình quân 20 phiên. Dòng tiền phân bổ vào nhóm cổ phiếu tăng giá cao gấp khoảng 2,3 lần nhóm giảm giá, nhưng chủ yếu tập trung ở nhóm vốn hóa lớn và chưa lan tỏa rõ nét sang các nhóm ngành khác.

Theo các chuyên gia phiên tăng điểm tiếp tục củng cố nhịp hồi phục của VN-Index, song xung lực bứt phá chưa thực sự mạnh khi thanh khoản đã giảm hai phiên liên tiếp. Sau nhịp phục hồi khá tốt, lực cầu có xu hướng thận trọng hơn khi chỉ số tiến gần vùng 1.800 điểm.

Trong ngắn hạn, VN-Index được kỳ vọng tiếp tục kiểm định vùng 1.800 điểm và xa hơn là vùng kháng cự quanh 1.820 điểm. Tuy nhiên, để vượt qua vùng cản này một cách thuyết phục, thị trường cần sự cải thiện của thanh khoản và mức độ lan tỏa rộng hơn của dòng tiền, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn./.

Mai Tấn
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thị trường chứng khoán chỉ số VN Index nhóm vốn hóa lớn dòng tiền thận trọng thanh khoản suy giảm nhịp hồi phục

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