Chứng khoán ngày 10/8: Ngân hàng, dầu khí và chứng khoán khởi sắc, VN-Index tiến gần hơn tới vùng cản 1.800 điểm

VN-Index tăng hơn 9 điểm

Sau hai tuần tăng điểm liên tiếp, tâm lý nhà đầu tư tiếp tục được củng cố trước những thông tin hỗ trợ, trong đó có Quyết định số 40/2026/QĐ-TTg ngày 5/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp để thực hiện cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước. Nhờ đó, thị trường bước vào phiên đầu tuần với giao dịch khá sôi động và dòng tiền duy trì tốt.

VN-Index mở cửa trong sắc xanh nhưng sau đó chịu áp lực điều chỉnh, có thời điểm lùi về quanh vùng 1.760 điểm. Lực cầu gia tăng tại vùng giá thấp giúp chỉ số nhanh chóng phục hồi và duy trì đà tăng trong phần còn lại của phiên. Kết phiên, VN-Index tăng 8,71 điểm (+0,49%), lên 1.776,77 điểm, qua đó nối dài đà tăng sang phiên thứ hai liên tiếp.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 10/8.

Cùng với việc tăng điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần nhiều hơn so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 245 mã tăng giá, 47 mã giữ giá tham chiếu và 88 mã giảm giá.

Phiên giao dịch ghi nhận nỗ lực đồng thuận khi có tới 18/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Bất động sản khu công nghiệp, dầu khí và bán lẻ là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bất động sản, hóa chất và dược phẩm là ba nhóm ngành giảm điểm duy nhất hôm nay.

Chỉ số VN30 cũng có phiên phục hồi tích cực khi tăng 14,09 điểm, lên mức 1.925,18 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm phần nhiều hơn, với 24 mã tăng giá, 4 mã giảm giá và 2 mã giữ giá.

Thanh khoản thị trường chưa có dấu hiệu bùng nổ và tiếp tục duy trì nhỉnh hơn (+3,9%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 732 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 17.769 tỷ đồng, giảm -2,10% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -5,76 điểm, về mức 287,68 điểm, còn UPCoM-Index tăng +0,44 điểm, lên mức 127,32 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại đà bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -280 tỷ đồng. Trong đó, TCB (-359 tỷ đồng), VHM (-248 tỷ đồng), FPT (-82 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, DMX (+173 tỷ đồng), SHB (+69 tỷ đồng) và VNM (+64 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 1 tỷ đồng.

Ngân hàng, dầu khí tạo động lực cho thị trường

Đà phục hồi của thị trường tiếp tục được củng cố trong phiên đầu tuần khi dòng tiền lan tỏa tích cực ở nhiều nhóm ngành. Sau khi nhóm cổ phiếu có vốn nhà nước tạo điểm nhấn trong phiên cuối tuần trước, nhóm ngân hàng trở thành động lực đáng chú ý, trong khi dầu khí và chứng khoán cũng đồng loạt khởi sắc.

Ở nhóm ngân hàng, phần lớn cổ phiếu đóng cửa trên tham chiếu. TCB dẫn đầu với mức tăng 5,56%, VPB tăng 3,40%, trong khi VCB tăng 1,01%; cả ba đều nằm trong nhóm cổ phiếu đóng góp tích cực cho chỉ số chung. OCB, SHB, HDB cũng ghi nhận mức tăng khoảng 1,5 - 3,5%. Ở chiều ngược lại, KLB và LPB là số ít mã kết phiên trong sắc đỏ.

Nhóm dầu khí tiếp tục duy trì diễn biến tích cực. GAS tăng hết biên độ và kết phiên trong trạng thái không còn dư bán, trong khi PVT, PLX và BSR đều tăng hơn 2%. Sắc xanh cũng chiếm ưu thế tại nhóm chứng khoán khi BSI và VDS cùng tăng hơn 3%; các cổ phiếu SSI, HCM, VIX và VND ghi nhận mức tăng khoảng 2 - 3%.

VN-Index ghi nhận phiên tăng thứ hai liên tiếp với những tín hiệu cải thiện về thanh khoản. Ảnh: Đức Thanh

Sự cải thiện của nhóm ngân hàng, dầu khí và chứng khoán giúp thị trường duy trì sắc xanh dù chịu sức ép đáng kể từ các cổ phiếu thuộc họ Vingroup. Riêng VIC và VHM đã lấy đi khoảng 13 điểm của VN-Index, khiến biên độ tăng của chỉ số thu hẹp đáng kể so với mức cao nhất trong phiên.

Dù vậy, VN-Index vẫn ghi nhận phiên tăng thứ hai liên tiếp với những tín hiệu cải thiện về độ rộng của thị trường. Khối lượng khớp lệnh tăng so với phiên trước và cao hơn khoảng 3,9% so với bình quân 20 phiên. Đáng chú ý, dòng tiền tập trung mạnh vào các cổ phiếu tăng giá, với giá trị giao dịch ở nhóm này gấp khoảng 5,9 lần nhóm giảm giá. Điều này cho thấy lực cầu vẫn duy trì khá tốt dù áp lực rung lắc gia tăng về cuối phiên.

Theo các chuyên gia diễn biến phiên đầu tuần cho thấy xu hướng thị trường đang cải thiện và VN-Index có thể tiếp tục hướng tới vùng kháng cự cao hơn quanh 1.820 điểm. Tuy nhiên, sau giai đoạn phục hồi, thị trường cũng đang bước vào quá trình tích lũy và có thể xuất hiện những nhịp rung lắc khi tiếp cận các vùng cản quan trọng./.