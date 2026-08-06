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Chứng khoán ngày 6/8: Dòng tiền phân hóa, VN-Index điều chỉnh phiên thứ hai liên tiếp

Mai Tấn

Mai Tấn

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17:52 | 06/08/2026
Thị trường chứng khoán hôm nay (6/8) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi lực cầu suy yếu và dòng tiền có xu hướng thận trọng hơn. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là ngân hàng và bất động sản, tạo sức ép lên chỉ số, trong khi dòng tiền vẫn tìm kiếm cơ hội ở một số cổ phiếu riêng lẻ có câu chuyện hỗ trợ.
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VN-Index giảm hơn 11 điểm

Sau giai đoạn phục hồi tích cực, thị trường chịu áp lực điều chỉnh, tích lũy phiên thứ 2 liên tiếp. VN-Index tăng điểm đầu phiên hướng đến quanh 1.785 điểm, dưới ảnh hưởng của VHM khi cố phiếu VHM chốt quyền chia cổ tức. Thanh khoản thị trường ở mức thấp trong phiên sáng với áp lực điều chỉnh mở rộng ở nhiều nhóm mã. Áp lực điều chỉnh gia tăng hơn trong phiên chiều với thanh khoản tăng. Kết phiên VN-Index giảm 11,68 điểm (-0,68%) về mức 1.764,78 điểm.

Chứng khoán ngày 6/8: Dòng tiền phân hóa, VN-Index điều chỉnh phiên thứ hai liên tiếp
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 6/8.

Cùng với việc giảm điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 211 mã giảm giá, 50 mã giữ giá tham chiếu và 107 mã tăng giá.

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 15/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành hàng cá nhân và gia dụng và bảo hiểm giảm trên 1%. Ở chiều ngược lại, ngành truyền thông tăng trên 2%; các ngành còn lại không có diễn biến đáng kể..

VN30 cũng có phiên giảm điểm (-14,09 điểm), về mức 1.902,79 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Cụ thể, chỉ có 3 mã tăng giá, 2 mã giữ giá, nhưng có tới 25 mã giảm giá.

Thanh khoản khớp lệnh thị trường sụt giảm nhẹ, lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 579 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 15.136 tỷ đồng giảm khoảng 34,8% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tiêu cực khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -0.95 điểm, về mức 292,64 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,33 điểm, về mức 126,82 điểm.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi quay đầu bán ròng khoảng 115 tỷ đồng cổ phiếu, đứt chuỗi 3 phiên mua ròng liên tiếp. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 121 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếuVIC được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 229 tỷ đồng. Theo sau, CTG và HPG là mã tiếp theo được gom mạnh 55 và 43 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, VHM dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 238 tỷ đồng. Theo sau là VPB và PNJ, lần lượt bị bán ròng 120 tỷ đồng và 54 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 14 tỷ đồng.

Áp lực điều chỉnh gia tăng, dòng tiền phân hóa

Thị trường chứng khoán hôm nay diễn biến kém tích cực khi áp lực bán gia tăng tại nhiều nhóm ngành, đặc biệt là tài chính, bán lẻ và một số cổ phiếu bất động sản. Dòng tiền tiếp tục có sự phân hóa, tập trung vào một số cổ phiếu riêng lẻ thay vì lan tỏa trên diện rộng.

Áp lực giảm điểm của VN-Index trong phiên chủ yếu đến từ nhóm vốn hóa lớn. Cổ phiếu VIC của Vingroup là mã tác động tiêu cực nhất đến chỉ số khi lấy đi hơn 2 điểm. Kết phiên, VIC giảm 0,5% xuống 218.800 đồng/cổ phiếu. Cùng với đó, nhiều cổ phiếu ngân hàng như CTG, MBB, TCB, LPB, VPB, VCB và STB cũng đồng loạt giảm, gia tăng sức ép lên chỉ số.

Ở chiều ngược lại, VHM và DGC là hai cổ phiếu hỗ trợ tích cực nhất cho thị trường. VHM tăng 0,8% lên 77.100 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, DGC tăng kịch trần từ cuối phiên sáng và duy trì mức giá này đến hết phiên.

Chứng khoán ngày 6/8: Dòng tiền phân hóa, VN-Index điều chỉnh phiên thứ hai liên tiếp
VN-Index đang bước vào giai đoạn tích lũy với vùng hỗ trợ quan trọng quanh 1.750 điểm. Ảnh Đức Thanh
Nhóm tài chính là tâm điểm điều chỉnh khi phần lớn cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán đóng cửa trong sắc đỏ. Ở nhóm chứng khoán, VIX và SHS giảm gần 2%, SSI và HCM giảm dưới 0,5%, trong khi VCI tăng hơn 1%. Đối với nhóm ngân hàng, nhiều mã như LPB, VIB, MBB, CTG, TCB, VPB, STB và ACB giảm từ 1,3-1,9%; SSB, VCB và BID giảm dưới 1%, còn HDB và SHB giữ được mức tham chiếu.

Mặc dù thị trường chịu áp lực điều chỉnh, dòng tiền vẫn tìm đến một số cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. DGC, CTF, PRE, PTB, HAH, DGW, GEL, CSV, VSC, HNG, SBT, GMD, VCI, CTR, BFC và DPR duy trì sắc xanh, cho thấy dòng tiền vẫn đang tìm kiếm cơ hội ở những doanh nghiệp có câu chuyện hỗ trợ hoặc triển vọng riêng.

Theo các công ty chứng khoán, sau nhịp phục hồi mạnh trong những phiên đầu tháng, VN-Index đang bước vào giai đoạn tích lũy với vùng hỗ trợ quan trọng quanh 1.750 điểm. Nếu lực cầu được cải thiện và áp lực bán không gia tăng tại vùng giá này, chỉ số có thể phục hồi trở lại. Ngược lại, nếu đánh mất vùng hỗ trợ, rủi ro điều chỉnh sẽ gia tăng. /.

Mai Tấn
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chỉ số VN Index cổ phiếu vốn hóa dòng tiền phân hóa thị trường chứng khoán áp lực điều chỉnh nhóm cổ phiếu ngân hàng giai đoạn tích lũy

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