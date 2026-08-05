Ngân hàng - Bảo hiểm

PTI: Doanh thu phí bảo hiểm lấy lại đà tăng trưởng 14%, lãi hoạt động tài chính tăng gấp đôi

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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19:52 | 05/08/2026
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2026, Bảo hiểm PTI ghi nhận lợi nhuận trước thuế 165,6 tỷ đồng, hoàn thành hơn 50% kế hoạch năm. Sau quá trình tái cơ cấu danh mục nghiệp vụ, doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng trở lại 14%; đồng thời, hoạt động tài chính khởi sắc với lợi nhuận gấp đôi cùng kỳ, nhờ tối ưu danh mục đầu tư gần 4.600 tỷ đồng.
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Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI - mã CK: PTI) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 và 6 tháng đầu năm 2026.

Quý II/2026, PTI ghi nhận lợi nhuận trước thuế 83 tỷ đồng, trong bối cảnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng 21,4% lên 1.075,6 tỷ đồng, đánh dấu nhiều quý liên tiếp vượt mốc 1.000 tỷ đồng, phản ánh quy mô khai thác bảo hiểm tiếp tục được mở rộng.

Trong bối cảnh mở rộng quy mô kinh doanh, doanh nghiệp gia tăng chi trả bồi thường và thực hiện đầy đủ cam kết với khách hàng trước các rủi ro phát sinh, khiến chi bồi thường và chi phí kinh doanh bảo hiểm tăng lần lượt là 13,3% và 47,6% so với cùng kỳ. Do đó, lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm lùi về 92,8 tỷ đồng trong quý II/2026, song vẫn cải thiện đáng kể so với mức thấp của quý đầu năm.

PTI đang từng bước lấy lại đà tăng trưởng sau nhiều năm tái cơ cấu danh mục. Từ mức đỉnh gần 6.000 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm năm 2022, doanh nghiệp chủ động thu hẹp quy mô để cơ cấu danh mục nghiệp vụ, trước khi quay lại quỹ đạo tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm 14% trong nửa đầu năm 2026.

Bù lại, hoạt động tài chính khởi sắc với lợi nhuận đạt 20,9 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với khoản âm cùng kỳ, góp phần hỗ trợ kết quả kinh doanh chung. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, PTI ghi nhận lợi nhuận trước thuế 165,6 tỷ đồng, hoàn thành hơn 50% kế hoạch lợi nhuận cả năm (320 tỷ đồng) sau nửa chặng đường và bám sát lộ trình đề ra.

Đây cũng là năm thứ tư liên tiếp PTI có lãi kể từ khoản lỗ đột biến năm 2022, đánh dấu hành trình phục hồi.

Hoạt động kinh doanh cốt lõi tiếp tục tăng trưởng với doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 2.215,8 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.

Theo đại diện PTI, sau năm 2025 chủ động sàng lọc danh mục để ưu tiên chất lượng, nửa đầu năm 2026, PTI ghi nhận tăng trưởng doanh thu quay trở lại trên một danh mục sạch hơn.

Đồ họa: Ánh Tuyết

Cùng với việc mở rộng quy mô khai thác, chỉ tiêu chi trả bồi thường tăng 5,9% cùng kỳ, đạt 964,6 tỷ đồng, nhằm đảm bảo quyền lợi khách hàng trước các tổn thất phát sinh. Với PTI, mỗi lệnh chi trả bồi thường không đơn thuần là một khoản chi phí, mà là sự hiện thực hóa cam kết đồng hành cùng khách hàng khi rủi ro xảy ra.

Sau khi bù trừ phần thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm và ghi nhận biến động dự phòng bồi thường, tổng chi bồi thường bảo hiểm ở mức 685,7 tỷ đồng, tăng 83%.

Tính chung lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 129,1 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.

Chia sẻ gần đây, bà Hoàng Thị Yến - Tổng Giám đốc PTI bày tỏ, PTI chọn đi con đường khó hơn, không chạy theo doanh số bằng mọi giá, mà kiên trì xây dựng một danh mục lành mạnh và một hệ giải pháp trọn vẹn quanh khách hàng. Kết quả nửa đầu năm 2026 cho thấy, doanh thu tăng trưởng trở lại trên nền tảng đã được sàng lọc, năng lực tài chính vững hơn, cho PTI niềm tin rằng, hướng đi này là đúng.

Cùng với đó, trong 6 tháng đầu năm, hoạt động tài chính của PTI khởi sắc, với lợi nhuận đạt 91,6 tỷ đồng, tăng 102,2% so với cùng kỳ, góp phần bù đắp đáng kể áp lực từ mảng bảo hiểm và duy trì nền tảng kinh doanh ổn định.

Sở dĩ lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng hơn gấp đôi cùng kỳ, nhờ PTI cơ cấu lại danh mục đầu tư theo hướng tăng tiền gửi có kỳ hạn, giúp lãi tiền gửi tăng 12,7% lên 74,5 tỷ đồng. Đồng thời, thu hẹp chứng khoán kinh doanh và đầu tư trái phiếu, kéo chi phí kinh doanh chứng khoán, đầu tư khác giảm mạnh từ 70,5 tỷ đồng xuống còn 3,8 tỷ đồng.

Đại diện PTI cho biết, việc chủ động giảm rủi ro và tối ưu danh mục đầu tư đã giúp lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng mạnh, trở thành trụ đỡ vững chắc trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Cuối quý II/2026, danh mục đầu tư tài chính của PTI đạt 4.575,9 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm, chủ yếu nhờ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng lên 4.526,5 tỷ đồng (tăng 14,8%).

Doanh nghiệp cơ cấu lại danh mục theo hướng tăng mạnh tiền gửi có kỳ hạn dài hạn lên 2.757 tỷ đồng, gấp 6,6 lần đầu năm (chỉ 402 tỷ đồng); đồng thời, giảm tiền gửi ngắn hạn.

Danh mục trái phiếu cũng được thu hẹp còn 693,4 tỷ đồng, giảm 34,3% so với đầu năm, do tất toán toàn bộ trái phiếu ngắn hạn; trong khi chứng khoán kinh doanh giảm còn 49,4 tỷ đồng, tương đương giảm 52,7%.

Bên cạnh khoản đầu tư 14,3 tỷ đồng vào Kasati, PTI duy trì 30,1 tỷ đồng góp vốn tại 6 doanh nghiệp, gồm: Chế biến thủy sản Út Xi, Du lịch Bưu điện, Dịch vụ số liệu Toàn Cầu, Huawei Việt Nam, Bất động sản Phương Nam và Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông./.

Năm 2026, PTI đặt mục tiêu doanh thu bảo hiểm đạt 4.139 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 320 tỷ đồng, thấp hơn 14,2% so với kết quả thực hiện năm 2025./.
Ánh Tuyết
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BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80