Tài chính

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hải quan số, hải quan thông minh

Hoàng Yến

Hoàng Yến

[email protected]
18:46 | 05/08/2026
(TBTCO) - Phát biểu tại Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn khẳng định quyết tâm chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng hải quan số, hải quan thông minh.
aa

Chiều 5/8, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan.

Theo đại biểu Tráng A Dương (Đoàn Lào Cai) việc sửa đổi Luật Hải quan lần này vừa khắc phục những hạn chế sau hơn 10 năm thi hành, vừa tạo nền tảng pháp lý cho chuyển đổi số và hiện đại hóa toàn diện hải quan, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho xuất khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hải quan số, hải quan thông minh
Đại biểu Tráng A Dương (Đoàn Lào Cai) phát biểu. Ảnh: Quochoi.vn

Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa cơ quan hải quan với chính quyền địa phương và giữa các tỉnh có cửa khẩu trong chia sẻ dữ liệu, điều tiết lượng hàng hóa, xử lý ùn tắc và kết nối hạ tầng, bảo đảm thông quan thông suốt, hiệu quả.

Đại biểu Nguyễn Minh Tâm (Đoàn Quảng Trị) đánh giá, việc sửa đổi Luật đã đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đặc biệt là kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Dự thảo đã thể hiện việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động liên quan đến thương mại xuất nhập khẩu.

Đại biểu cũng đánh giá cao cơ quan chủ trì soạn thảo đã kịp thời tiếp thu, giải trình bước đầu ý kiến thảo luận tại tổ. Qua nghiên cứu báo cáo tiếp thu, giải trình, nhiều ý kiến của đại biểu đã được tiếp thu và làm rõ.

Liên quan đến nội dung mới về kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa qua nền tảng thương mại điện tử, đại biểu Dương Khắc Mai (Đoàn Lâm Đồng) đánh giá cao việc Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến thảo luận tổ về thiết lập cơ chế thông quan rút gọn đối với hàng hóa có giá trị thấp, quản lý trên cơ sở dữ liệu, quản lý rủi ro và phân tầng giao dịch. Đại biểu đề nghị thể hiện rõ các nguyên tắc này trong dự thảo Luật chỉnh lý; khi xây dựng nghị định, ngưỡng trị giá và thủ tục đơn giản phải được thiết kế minh bạch, dễ thực hiện, tránh làm tăng chi phí tuân thủ.

Đại biểu Nguyễn Hoàng Giang (Đoàn Đắk Lắk) cũng cơ bản tán thành sự cần thiết ban hành Luật để phát triển hải quan số và thúc đẩy doanh nghiệp. Theo đại biểu, hải quan số sẽ giúp ích rất nhiều cho hoạt động xuất khẩu các mặt hàng nông sản chủ lực như cà phê, sầu riêng tại Đắk Lắk và Tây Nguyên.

Không yêu cầu cung cấp lại dữ liệu Nhà nước đã có

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng góp ý nhiều nội dung để tiếp tục hoàn thiện hạ tầng dữ liệu, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, bảo đảm tính khách quan trong kiểm định hải quan và không làm phát sinh thêm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Theo đại biểu Nguyễn Minh Tâm, quy định bắt buộc tổ chức, cá nhân tại Việt Nam khi mua bán hàng hóa với người nước ngoài qua nền tảng thương mại điện tử phải xác thực định danh điện tử là một yêu cầu pháp lý mới, có phạm vi tác động rộng.

Do đó, hồ sơ dự án Luật cần đánh giá đầy đủ khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống định danh điện tử quốc gia với các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới, nhất là những nền tảng do nước ngoài vận hành; làm rõ mức độ sẵn sàng của hạ tầng kỹ thuật, chi phí tuân thủ và lộ trình triển khai.

Đại biểu Lê Thị Thanh Lam (Đoàn Cần Thơ) đề nghị bổ sung nguyên tắc cơ quan hải quan không được yêu cầu người khai hải quan cung cấp lại thông tin, dữ liệu hoặc chứng từ mà cơ quan nhà nước đã có hoặc có thể khai thác từ cơ chế một cửa quốc gia và các cơ sở dữ liệu quốc gia đã được chia sẻ.

Các cơ quan quản lý nhà nước phải phối hợp, chia sẻ kết quả kiểm tra, tránh kiểm tra trùng lặp cùng một nội dung đối với một lô hàng, tránh lãng phí thời gian và làm hàng hóa bị hư hỏng, trừ trường hợp có vi phạm hoặc rủi ro.

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hải quan số, hải quan thông minh
Đại biểu Nguyễn Hoàng Giang (Đoàn Đắk Lắk) phát biểu. Ảnh: Quochoi.vn

Đại biểu Nguyễn Hoàng Giang cũng đề nghị áp dụng nguyên tắc “một lần khai báo, một lần xác thực”; cơ quan hải quan không yêu cầu cung cấp lại những thông tin, chứng từ đã có trên hệ thống một cửa quốc gia hoặc các cơ sở dữ liệu liên thông. Dự thảo cần phân định rõ trách nhiệm của chủ quản nền tảng, doanh nghiệp vận chuyển, chủ hàng và đại lý.

Đối với các hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ tại Tây Nguyên, miền núi, vùng sâu, vùng xa còn hạn chế về năng lực công nghệ, đại biểu đề nghị có cơ chế hỗ trợ khai báo, cảnh báo lỗi hệ thống và không xử lý bất lợi đối với doanh nghiệp khi lỗi xuất phát từ hệ thống của cơ quan quản lý.

Cùng quan điểm này, đại biểu Tráng A Dương đề nghị, việc xây dựng, vận hành hệ thống hải quan số phải bảo đảm khả năng tiếp cận bình đẳng giữa các vùng, miền, ưu tiên giải pháp hỗ trợ miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không làm gia tăng khoảng cách số trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

Đề xuất “cơ chế xanh” cho nông sản, thủy sản tươi sống

Quan tâm đến lĩnh vực nông sản, đại biểu Tô Ái Vang (Đoàn Cần Thơ) cho biết, xuất khẩu nông sản của Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức. Trong đó, thời gian thông quan kéo dài có thể ảnh hưởng lớn đến những mặt hàng dễ hư hỏng như nông sản, thủy sản tươi sống.

Vì vậy, đại biểu đề nghị bổ sung quy định riêng, cho phép hàng hóa nông sản, thủy sản tươi sống được áp dụng “cơ chế xanh ưu tiên” và thực hiện thông quan trước, kiểm tra sau trên cơ sở kết quả đánh giá rủi ro điện tử, chứng nhận xuất xứ và kiểm dịch tự động từ hệ thống một cửa quốc gia.

Theo đại biểu, thời gian qua, ngành Hải quan đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ cải cách thể chế, ứng dụng công nghệ số đến đổi mới phương thức quản lý. Đối với doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật, phần lớn tờ khai được phân luồng xanh và được hệ thống tự động thông quan chỉ trong vài giây đối với hàng hóa xuất khẩu không thuộc diện quản lý chuyên ngành.

Đối với tờ khai luồng vàng hoặc luồng đỏ, công chức hải quan thực hiện kiểm tra theo thời gian quy định nhằm bảo đảm thông quan, giải phóng hàng nhanh nhất cho doanh nghiệp.

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hải quan số, hải quan thông minh
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại Quốc hội. Ảnh: Đức Thanh

Phát biểu tiếp thu, giải trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, cơ quan soạn thảo sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, tiếp thu tối đa những ý kiến khoa học, xác đáng của đại biểu để hoàn thiện dự thảo, trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp này.

“Việc sửa đổi này được thực hiện với tinh thần thể chế hóa đầy đủ các ý kiến, tinh thần lãnh đạo của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng một Luật Hải quan mới, tạo điều kiện tối đa cho hoạt động thương mại qua biên giới và nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia” - Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nêu rõ.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cũng khẳng định quyết tâm “chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ”, giảm thiểu tối đa chi phí tuân thủ của người dân, doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng hải quan số, hải quan thông minh./.

Hoàng Yến
Từ khóa:
luật hải quan Quản lý tuân thủ hải quan số

Bài liên quan

Làm rõ tiêu chí đánh giá trong thực hiện quản lý tuân thủ

Làm rõ tiêu chí đánh giá trong thực hiện quản lý tuân thủ

Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan

Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan

Người nộp thuế tuân thủ tốt sẽ có cơ chế hỗ trợ riêng

Người nộp thuế tuân thủ tốt sẽ có cơ chế hỗ trợ riêng

Dành cho bạn

Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu đạt gần 310.000 tỷ đồng

Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu đạt gần 310.000 tỷ đồng

Vận hành Diễn đàn pháp luật thuế hỗ trợ công chức thuế thực thi nhiệm vụ

Vận hành Diễn đàn pháp luật thuế hỗ trợ công chức thuế thực thi nhiệm vụ

Chứng khoán ngày 5/8: VN-Index giảm nhẹ, khối ngoại nối dài chuỗi mua ròng

Chứng khoán ngày 5/8: VN-Index giảm nhẹ, khối ngoại nối dài chuỗi mua ròng

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu gỡ bỏ thông tin thực phẩm Slimaura Care x3 trên Lazada, Shopee

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu gỡ bỏ thông tin thực phẩm Slimaura Care x3 trên Lazada, Shopee

ABBank mở rộng kế hoạch tăng vốn lên sát 27.000 tỷ đồng, gấp đôi quy mô chào bán cổ phiếu

ABBank mở rộng kế hoạch tăng vốn lên sát 27.000 tỷ đồng, gấp đôi quy mô chào bán cổ phiếu

Thể chế đồng bộ - Nền tảng cho dự trữ quốc gia hiện đại

Thể chế đồng bộ - Nền tảng cho dự trữ quốc gia hiện đại

Đọc thêm

Khí N2O vẫn được sản xuất, sử dụng cho các mục đích hợp pháp

Khí N2O vẫn được sản xuất, sử dụng cho các mục đích hợp pháp

(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, Chính phủ chỉ đề xuất cấm kinh doanh khí N2O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp ngoài các mục đích được phép; việc sản xuất, sử dụng cho những mục đích hợp pháp khác vẫn được thực hiện theo điều kiện và sẽ được kiểm soát chặt chẽ.
Cắt giảm 58 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện: Nỗ lực lớn tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Cắt giảm 58 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện: Nỗ lực lớn tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

(TBTCO) - Chiều 5/8, thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 của Luật Đầu tư, nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá cao tinh thần cải cách mạnh mẽ tại dự thảo khi tiếp tục cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, mở rộng quyền tự do kinh doanh và giảm chi phí tuân thủ.
Ngoại giao và Tài chính cùng phối hợp “mở vốn” cho tăng trưởng

Ngoại giao và Tài chính cùng phối hợp “mở vốn” cho tăng trưởng

(TBTCO) - Trong giai đoạn cạnh tranh toàn cầu về dòng vốn, công nghệ và nhân lực chất lượng cao ngày càng quyết liệt, Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao đang định hình một cơ chế phối hợp mới. Không chỉ đồng hành trong công tác đối ngoại, hai bộ hướng tới xây dựng hệ thống chia sẻ thông tin, xúc tiến đầu tư và huy động nguồn lực quốc tế theo hướng chủ động, có trọng tâm và lấy hiệu quả làm thước đo.
Ngành Dự trữ Nhà nước: Viết tiếp truyền thống bằng khát vọng đổi mới

Ngành Dự trữ Nhà nước: Viết tiếp truyền thống bằng khát vọng đổi mới

(TBTCO) - 70 năm xây dựng và trưởng thành (7/8/1956 - 7/8/2026), ngành Dự trữ Nhà nước đã khẳng định vai trò là lực lượng dự trữ chiến lược của quốc gia, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh và các tình huống đột xuất, cấp bách. Bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, ngành đang tiếp tục đổi mới toàn diện, hiện đại hóa quản lý, nâng cao năng lực dự trữ để đáp ứng mọi yêu cầu của dự trữ quốc gia trong giai đoạn mới.
Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX: 70 năm hành trình giữ lửa nguồn lực chiến lược

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX: 70 năm hành trình giữ lửa nguồn lực chiến lược

(TBTCO) - Xuyên suốt 70 năm xây dựng và phát triển, ngành Dự trữ Nhà nước luôn giữ vai trò là điểm tựa chiến lược của Đảng và Nhà nước, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và ổn định kinh tế vĩ mô. Đồng hành cùng chặng đường lịch sử ấy, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX đã không ngừng lớn mạnh, viết nên bản hùng ca thầm lặng nhưng đầy tự hào trên vùng đất "tuyến lửa" Bình Trị Thiên.
Infographics: 7 tháng, giải ngân vốn đầu tư công cả nước đạt 425.312 tỷ đồng

Infographics: 7 tháng, giải ngân vốn đầu tư công cả nước đạt 425.312 tỷ đồng

(TBTCO) - Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2026 được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao là 1.014.234,2 tỷ đồng. Lũy kế đến hết ngày 31/7/2026, cả nước giải ngân 425.312 tỷ đồng, đạt 41,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
Giải ngân các dự án phục vụ APEC 2027 đạt gần 5.000 tỷ đồng

Giải ngân các dự án phục vụ APEC 2027 đạt gần 5.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Đến cuối tháng 7/2026, 9 dự án đầu tư công phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang sử dụng vốn ngân sách trung ương đã giải ngân gần 5.000 tỷ đồng, đạt 44,88% kế hoạch. Trong khi đó, các dự án tái định cư đạt tỷ lệ giải ngân hơn 69%, còn toàn bộ 11 dự án PPP đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư và đang được triển khai theo tiến độ.
Đề xuất cho phép Ngân hàng Nhà nước áp dụng tỷ lệ an toàn khác đối với một số đối tượng

Đề xuất cho phép Ngân hàng Nhà nước áp dụng tỷ lệ an toàn khác đối với một số đối tượng

(TBTCO) - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số luật thuộc lĩnh vực ngân hàng đề xuất bổ sung quy định cho phép Ngân hàng Nhà nước áp dụng một hoặc một số tỷ lệ an toàn khác so với mức quy định đối với đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng để thực hiện yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, thực phẩm nâng chất lượng để giữ thị trường

Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, thực phẩm nâng chất lượng để giữ thị trường

Quy trình mới về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Quy trình mới về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

PTI: Doanh thu phí bảo hiểm lấy lại đà tăng trưởng 14%, lãi hoạt động tài chính tăng gấp đôi

PTI: Doanh thu phí bảo hiểm lấy lại đà tăng trưởng 14%, lãi hoạt động tài chính tăng gấp đôi

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hải quan số, hải quan thông minh

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hải quan số, hải quan thông minh

Khối ngoại nối dài đà mua ròng, tiếp tục "gom" cổ phiếu PNJ

Khối ngoại nối dài đà mua ròng, tiếp tục "gom" cổ phiếu PNJ

Thuế tỉnh Đắk Lắk ứng dụng công nghệ, tăng quản lý rủi ro, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu nông sản

Thuế tỉnh Đắk Lắk ứng dụng công nghệ, tăng quản lý rủi ro, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu nông sản

Hải quan lấy ý kiến doanh nghiệp, đề xuất bãi bỏ 10 thủ tục hành chính trong lĩnh vực xăng dầu

Hải quan lấy ý kiến doanh nghiệp, đề xuất bãi bỏ 10 thủ tục hành chính trong lĩnh vực xăng dầu

Chứng khoán phái sinh ngày 5/8: Dòng tiền sôi động khi VN30-Index điều chỉnh

Chứng khoán phái sinh ngày 5/8: Dòng tiền sôi động khi VN30-Index điều chỉnh

Khánh Hòa giải ngân đầu tư công đạt 50,9%, vẫn chịu áp lực quý III

Khánh Hòa giải ngân đầu tư công đạt 50,9%, vẫn chịu áp lực quý III

Tỷ giá USD hôm nay (3/8): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, USD xuống đáy 6 tuần khi chờ báo cáo việc làm Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (3/8): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, USD xuống đáy 6 tuần khi chờ báo cáo việc làm Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (4/8): USD ngân hàng cách xa trần, đồng yên bật tăng sau đợt can thiệp thêm 34 tỷ USD

Tỷ giá USD hôm nay (4/8): USD ngân hàng cách xa trần, đồng yên bật tăng sau đợt can thiệp thêm 34 tỷ USD

Cơ chế đặc thù bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Cơ chế đặc thù bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Giá gas bán lẻ tháng 8/2026 tăng "chóng mặt"

Giá gas bán lẻ tháng 8/2026 tăng "chóng mặt"

Ngày 3/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 3/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Tỷ giá USD hôm nay (5/8): Tỷ giá trung tâm lên 25.405 đồng, giới đầu tư dồn sự chú ý vào báo cáo việc làm Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (5/8): Tỷ giá trung tâm lên 25.405 đồng, giới đầu tư dồn sự chú ý vào báo cáo việc làm Mỹ

Ngày 4/8: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc tiếp tục giảm

Ngày 4/8: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc tiếp tục giảm

Ngày 5/8: Giá cà phê có xu hướng chững lại, hồ tiêu ổn định

Ngày 5/8: Giá cà phê có xu hướng chững lại, hồ tiêu ổn định

Ngày 5/8: Giá heo hơi chưa dứt đà giảm

Ngày 5/8: Giá heo hơi chưa dứt đà giảm