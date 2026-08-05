Khối ngoại nối dài đà mua ròng, tiếp tục "gom" cổ phiếu PNJ

Sau nhịp hồi phục mạnh từ vùng đáy quanh 1.650 điểm lên sát ngưỡng kháng cự 1.800 điểm, thị trường chứng khoán hôm nay (ngày 5/8) có phiên điều chỉnh do áp lực chốt lời gia tăng tại nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Dù vậy, dòng vốn ngoại tiếp tục là điểm sáng, nối dài chuỗi mua ròng sang phiên thứ ba liên tiếp. Đây cũng là yếu tố góp phần nâng đỡ tâm lý nhà đầu tư.

Trên 3 sàn, các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 476 tỷ đồng. Trong đó, khối ngoại tiếp tục tập trung giải ngân vào các cổ phiếu dẫn dắt. VHM dẫn đầu với giá trị mua ròng 383,6 tỷ đồng, tiếp đến là VIC (147,9 tỷ đồng), MBB (123,4 tỷ đồng) và PNJ (109,9 tỷ đồng). Dòng tiền ngoại cũng duy trì trạng thái mua ròng tại CTG, FPT, HPG, HVN, FRT và VND.

Đáng chú ý, PNJ đã được khối ngoại mua ròng liên tiếp 7 phiên, đánh dấu sự đảo chiều mạnh mẽ sau chuỗi bán ròng kéo dài trước đó. Cùng với lực cầu ngoại, cổ phiếu này đã có 3 phiên tăng trần, đưa thị giá hồi phục mạnh từ vùng đáy quanh 31.000 đồng/cổ phiếu, tương đương mức tăng hơn 20% chỉ trong thời gian ngắn. Diễn biến này cho thấy, dòng tiền bắt đáy vẫn đang duy trì tại mã cổ phiếu từng chịu áp lực bán rất lớn trong tháng 7.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng trong phiên 5/8. Nguồn: Dstock

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng của khối ngoại phân bổ khá đều, tập trung tại VPB (98,9 tỷ đồng), VNM (72,4 tỷ đồng) và TCX (66,7 tỷ đồng). Các mã VIB, MSN, NVL, VSC, MSB, HDB và NLG cũng ghi nhận bán ròng nhưng giá trị đều dưới 50 tỷ đồng.

Dù VN-Index chịu áp lực điều chỉnh sau chuỗi tăng mạnh, đà mua ròng của khối ngoại duy trì 3 phiên liên tiếp, đặc biệt tiếp tục giải ngân vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và những mã đang có câu chuyện riêng như PNJ, vẫn là tín hiệu tích cực đối với dòng vốn ngoại trong ngắn hạn./.