Hải quan lấy ý kiến doanh nghiệp, đề xuất bãi bỏ 10 thủ tục hành chính trong lĩnh vực xăng dầu

Cục Hải quan vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các đơn vị và cộng đồng doanh nghiệp đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 69/2016/TT-BTC và Thông tư số 106/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính. Hội nghị do Phó Cục trưởng Cục Hải quan Âu Anh Tuấn chủ trì.

Cán bộ hải quan giám sát hoạt động xuất nhập khẩu xăng dầu ở Quảng Ninh. Ảnh: HQQN

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham dự của đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), các đơn vị thuộc Cục Hải quan, các Chi cục Hải quan khu vực, Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam cùng nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu, hóa chất và khí.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Cục Hải quan cho biết, việc xây dựng Thông tư mới thay thế Thông tư số 69/2016/TT-BTC và Thông tư số 106/2016/TT-BTC được thực hiện trên cơ sở rà soát toàn diện các quy định hiện hành sau gần 10 năm áp dụng. Mục tiêu là bảo đảm phù hợp với hệ thống pháp luật mới, mô hình tổ chức của ngành Hải quan sau khi sắp xếp, đồng thời đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số.

Theo Ban soạn thảo, hai thông tư hiện hành đang quy định thủ tục hải quan đối với nhiều hoạt động đặc thù liên quan đến xăng dầu, hóa chất, khí, dầu thô và hoạt động pha chế, chuyển đổi chủng loại xăng dầu tại kho ngoại quan. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai đã phát sinh một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung để thống nhất với pháp luật hải quan hiện hành và thực tiễn quản lý.

Điểm đáng chú ý của dự thảo là định hướng chuẩn hóa hồ sơ, trình tự thực hiện theo quy định chung của pháp luật hải quan, đồng thời tiếp tục duy trì các quy định đặc thù cần thiết đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, lưu giữ và cung ứng xăng dầu.

Đặc biệt, dự thảo đề xuất bãi bỏ 10 thủ tục hành chính được công bố riêng do hồ sơ và quy trình thực hiện về cơ bản không khác với thủ tục hải quan thông thường. Việc hợp nhất quy trình được kỳ vọng sẽ giảm đáng kể chi phí và thời gian thực hiện thủ tục cho doanh nghiệp, trong khi hoạt động kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan vẫn được bảo đảm theo quy định.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý. Theo đó, chứng từ sẽ được số hóa, việc giám sát được tăng cường thông qua hệ thống thiết bị đo tại kho, bồn, bể hoặc hệ thống quản lý của thương nhân có kết nối với cơ quan hải quan. Hoạt động kiểm tra, giám sát đối với xuất khẩu, nhập khẩu và cung ứng xăng dầu cho phương tiện vận tải xuất cảnh cũng được thực hiện trên cơ sở áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, góp ý nhiều nội dung liên quan đến tính khả thi của các quy định mới, quy trình số hóa hồ sơ, phương thức kết nối dữ liệu và các giải pháp tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Kết luận hội nghị, Phó Cục trưởng Âu Anh Tuấn đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục tổng hợp đầy đủ các ý kiến của các đơn vị và cộng đồng doanh nghiệp để nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Thông tư, bảo đảm vừa tạo thuận lợi thương mại, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, vừa nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan trong lĩnh vực xăng dầu, hóa chất và khí./.