Thuế - Hải quan

Vận hành Diễn đàn pháp luật thuế hỗ trợ công chức thuế thực thi nhiệm vụ

Văn Tuấn

Văn Tuấn

[email protected]
18:04 | 05/08/2026
(TBTCO) - Cục Thuế đang hoàn thiện các điều kiện để đưa vào vận hành Diễn đàn pháp luật và nghiệp vụ quản lý thuế trên nền tảng số dành cho công chức toàn ngành. Đây là một trong những giải pháp nhằm đổi mới phương thức trao đổi chuyên môn, tăng cường chia sẻ tri thức và thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế.
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Hình thành hệ thống tri thức số dùng chung

Chiều 5/8, Cục Thuế tổ chức “Hội nghị tập huấn chính sách thuế, quản lý thuế mới và diễn đàn pháp luật thuế”.

Thông tin tại hội nghị, đại diện Ban Pháp chế (Cục Thuế) cho biết, thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng thực thi công vụ, Cục Thuế triển khai Diễn đàn pháp luật và nghiệp vụ quản lý thuế trên nền tảng số dành cho công chức ngành Thuế.

Diễn đàn là môi trường trao đổi chuyên môn thống nhất trong toàn ngành, giúp công chức cập nhật kịp thời chính sách, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, trao đổi nghiệp vụ và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Vận hành Diễn đàn pháp luật thuế hỗ trợ công chức thuế thực thi nhiệm vụ
Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TN

Không chỉ là kênh trao đổi nghiệp vụ, Diễn đàn còn hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu số về pháp luật và nghiệp vụ quản lý thuế. Các nội dung trao đổi sau khi được xác nhận về chuyên môn sẽ được chuẩn hóa, cập nhật để phục vụ tra cứu, học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ và hỗ trợ thống nhất việc áp dụng pháp luật trong toàn ngành.

Diễn đàn được thiết kế với hai chuyên mục chính gồm: Chuyên mục trao đổi chung đây là không gian để công chức ngành Thuế chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi tình huống thực tiễn, phản ánh khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các ý kiến trao đổi là nguồn thông tin tham khảo trong nội bộ, góp phần tăng cường kết nối và chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị.

Và chuyên mục hỏi đáp, đây là chuyên mục tiếp nhận và giải đáp các câu hỏi về pháp luật và nghiệp vụ quản lý thuế theo cơ chế phân quyền. Mỗi câu hỏi được chuyển đến bộ phận quản trị chuyên môn theo từng lĩnh vực để nghiên cứu và trả lời trên cơ sở quy định của pháp luật. Đối với những vấn đề liên quan nhiều lĩnh vực, các đơn vị chuyên môn sẽ phối hợp trao đổi, thống nhất trước khi phản hồi. Các nội dung hỏi đáp đã được xác nhận sẽ được cập nhật vào cơ sở dữ liệu số để phục vụ tra cứu, tham khảo và sử dụng trong hoạt động chuyên môn.

Trong giai đoạn đầu triển khai, Diễn đàn tập trung vào ba nhóm chuyên đề gồm: Chính sách thuế, nghiệp vụ quản lý thuế và pháp chế. Nội dung trao đổi ưu tiên các lĩnh vực đang phát sinh nhiều vướng mắc trong thực tiễn như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, nghiệp vụ khai thuế, nộp thuế, công tác tố tụng, tuyên truyền và phổ biến chính sách pháp luật thuế. Sau khi đánh giá kết quả vận hành, phạm vi trao đổi sẽ được nghiên cứu, mở rộng phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Theo kế hoạch, Cục Thuế sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến để giới thiệu Diễn đàn, phổ biến quy chế tổ chức và hoạt động, hướng dẫn sử dụng hệ thống, đồng thời tập huấn cơ chế trao đổi, hỏi đáp nghiệp vụ trước khi đưa Diễn đàn vào vận hành từ tháng 8 đến hết tháng 10 năm 2026. Trong thời gian này, Cục Thuế sẽ theo dõi, đánh giá chất lượng vận hành, hiệu quả khai thác và mức độ đáp ứng của hệ thống để tiếp tục hoàn thiện quy trình quản lý, nâng cấp các chức năng của Diễn đàn.

Theo đại diện Ban Pháp chế, việc đưa Diễn đàn pháp luật và nghiệp vụ quản lý thuế vào hoạt động là một bước tiến trong đổi mới phương thức trao đổi chuyên môn của ngành Thuế. Không chỉ tạo môi trường kết nối giữa các đơn vị, Diễn đàn còn góp phần hình thành hệ thống tri thức số dùng chung, lưu giữ và chia sẻ các quy định, tình huống nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn đã được chuẩn hóa.

Đây sẽ là nền tảng quan trọng hỗ trợ công chức trong quá trình thực thi công vụ, nâng cao chất lượng tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện pháp luật thuế, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và hiện đại hóa ngành Thuế trong thời gian tới.

Công cụ hỗ trợ công chức thuế trong thực thi nhiệm vụ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh cho rằng, các chính sách thuế mới được ban hành trong thời gian qua có nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung quan trọng, tác động trực tiếp đến công tác quản lý thuế và việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. Vì vậy, việc tổ chức tập huấn, quán triệt kịp thời các quy định mới là yêu cầu cần thiết nhằm bảo đảm nhận thức thống nhất và tổ chức thực hiện đúng quy định trong toàn ngành.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh đề nghị ngay sau hội nghị này, các Ban, đơn vị thuộc Cục Thuế và Thuế tỉnh, thành phố khẩn trương phổ biến, quán triệt các nội dung đã được tập huấn đến toàn thể công chức thuộc phạm vi quản lý; chủ động rà soát các nội dung còn có cách hiểu khác nhau, kịp thời trao đổi, thống nhất để bảo đảm việc hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách thuế được đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Vận hành Diễn đàn pháp luật thuế hỗ trợ công chức thuế thực thi nhiệm vụ
Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: TN

Đặc biệt, việc chính thức giới thiệu Diễn đàn pháp luật và nghiệp vụ quản lý thuế là một công cụ hỗ trợ công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ, tạo môi trường để trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm, phản ánh các tình huống phát sinh và cùng nghiên cứu, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn.

Điểm quan trọng của Diễn đàn là các nội dung trao đổi, hỏi đáp sau khi được xác nhận về chuyên môn sẽ được tổng hợp, chuẩn hóa và cập nhật vào cơ sở dữ liệu số về pháp luật và nghiệp vụ quản lý thuế. Đây sẽ là nguồn tài liệu tham khảo dùng chung của toàn ngành, hỗ trợ công chức trong quá trình nghiên cứu, tra cứu và thống nhất áp dụng pháp luật.

“Hiệu quả của các chính sách thuế không chỉ phụ thuộc vào chất lượng của văn bản quy phạm pháp luật mà còn phụ thuộc vào quá trình tổ chức thực hiện. Mỗi công chức cần chủ động nghiên cứu, thường xuyên cập nhật kiến thức, tích cực trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm để cùng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thống nhất và hiện đạ”

- Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh.

Để Diễn đàn đạt hiệu quả thiết thực khi chính thức đưa vào vận hành, ông Đặng Ngọc Minh yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai, phổ biến các chính sách thuế mới đến toàn thể công chức; tổ chức nghiên cứu kỹ các quy định mới, bảo đảm thực hiện thống nhất trong toàn ngành.

Cán bộ, công chức thuế chủ động sử dụng Diễn đàn như một kênh trao đổi chuyên môn thường xuyên; tích cực chia sẻ kinh nghiệm, phản ánh những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Các bộ phận quản trị chuyên môn phát huy vai trò đầu mối trong việc nghiên cứu, trao đổi và xác nhận nội dung trả lời; bảo đảm các thông tin đăng tải trên Diễn đàn có căn cứ pháp lý, chính xác, kịp thời và thống nhất.

Trong thời gian triển khai thí điểm, các đơn vị chủ động phản ánh những khó khăn, vướng mắc và góp ý về nội dung, quy trình, chức năng của hệ thống để Cục Thuế tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng vận hành.

“Diễn đàn sẽ trở thành địa chỉ trao đổi chuyên môn tin cậy của công chức ngành Thuế; mỗi câu hỏi được giải đáp, mỗi tình huống được chia sẻ sẽ góp phần làm phong phú nguồn tri thức chung của toàn ngành, phục vụ hiệu quả công tác quản lý thuế và hỗ trợ người nộp thuế” - Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh nhấn mạnh./.

Văn Tuấn
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Diễn đàn pháp luật thuế nghiệp vụ quản lý thuế chính sách thuế mới chuyển đổi số thuế công chức ngành thuế hệ thống tri thức số trao đổi chuyên môn

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