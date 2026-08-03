Tỷ giá USD hôm nay (3/8): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, USD xuống đáy 6 tuần khi chờ báo cáo việc làm Mỹ

Thị trường trong nước

Sáng nay (3/8), tỷ giá trung tâm công bố mức 25.358 đồng, tăng 20 đồng so với phiên trước, tiếp tục duy trì ở mức cao nhất lịch sử. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 24.090,1 - 26.625,9 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh mức 26.260 - 26.280 VND/USD, tăng nhẹ 10 đồng chiều mua và giữ nguyên chiều bán. Giá bán USD trên thị trường tự do vẫn duy trì vùng thấp hơn đáng kể so với các ngân hàng thương mại.

Khảo sát tại các ngân hàng thương mại phiên sáng 3/8 cho thấy, tỷ giá USD tại các ngân hàng diễn biến phân hóa, với biên độ điều chỉnh hẹp.

Tỷ giá USD tại Vietcombank được niêm yết ở mức 26.070 - 26.480 VND/USD, giảm 10 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Trong khi đó, BIDV niêm yết 26.100 - 26.480 VND/USD, tăng 10 đồng ở cả hai chiều.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 3/8 như sau:

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tỷ giá GBP cũng đồng loạt đi lên. Vietcombank niêm yết 34.565,28 - 36.032,58 VND/GBP, tăng 117,54 đồng ở chiều mua vào và 122,55 đồng ở chiều bán ra. Tại BIDV, tỷ giá ở mức 34.804 - 36.105 VND/GBP, tăng 96 đồng và 94 đồng tương ứng.

Tỷ giá JPY duy trì đà tăng đáng kể tại cả hai ngân hàng. Vietcombank niêm yết 163,05 - 174,31 VND/JPY, tăng 4,72 đồng ở chiều mua vào và 5,05 đồng ở chiều bán ra. BIDV niêm yết 163,62 - 173,82 VND/JPY, tăng 4,48 đồng và 4,78 đồng tương ứng.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - giảm 0,24 % xuống còn 99,66 điểm.

Đồng USD suy yếu xuống mức thấp nhất trong 6 tuần. Diễn biến này chịu tác động từ nhiều yếu tố trái chiều. Một mặt, căng thẳng địa chính trị leo thang giữa Mỹ và Iran, cùng những lo ngại liên quan đến eo biển Hormuz, đã thúc đẩy tâm lý né tránh rủi ro, vốn thường hỗ trợ đồng USD.

Mặt khác, việc Bộ Tài chính Nhật Bản (MoF) được cho là can thiệp thị trường ngoại hối để hỗ trợ đồng yên đã tạo áp lực lên USD.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng mạnh sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng góp phần làm gia tăng biến động trên thị trường tiền tệ.

Tại cuộc họp tháng 7, Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5% - 3,75%, song phát đi thông điệp mang tính “diều hâu” khi có 3 thành viên bỏ phiếu ủng hộ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, đưa kết quả biểu quyết lên 9-3. Fed đánh giá nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì đà tăng trưởng nhờ thị trường lao động ổn định, đầu tư doanh nghiệp và năng suất cải thiện, trong khi lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2%.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh khẳng định ngân hàng trung ương vẫn ưu tiên kiểm soát lạm phát và chưa đưa ra lộ trình chính sách cụ thể, nhấn mạnh các quyết định tiếp theo sẽ phụ thuộc vào diễn biến lạm phát, các cú sốc nguồn cung và điều kiện trên thị trường tài chính. Điều này cho thấy Fed vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách nếu cần thiết.

Trong tuần này, tâm điểm của thị trường sẽ là báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) tháng 7 công bố vào thứ sáu. Bên cạnh đó, phát biểu của các quan chức Fed sẽ được giới đầu tư theo dõi sát để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ cũng như xu hướng tiếp theo của đồng USD./.