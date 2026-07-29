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Tỷ giá USD hôm nay (29/7): Tỷ giá trung tâm neo ở đỉnh lịch sử, thị trường chờ tín hiệu từ Fed

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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09:15 | 29/07/2026
(TBTCO) - Sáng 29/7, tỷ giá trung tâm giữ nguyên mức 25.306 đồng, neo ở vùng đỉnh lịch sử. Trong khi đó, tỷ giá USD trên thị trường tự do giảm mạnh, nới rộng khoảng cách với các ngân hàng thương mại. Chỉ số DXY giảm nhẹ xuống 101,39 điểm trước thềm cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), thị trường vẫn thận trọng và nghiêng về kịch bản giữ nguyên lãi suất.
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Thị trường trong nước

Sáng nay (29/7), tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.306 đồng, giữ nguyên so với phiên trước và neo ở vùng đỉnh lịch sử. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng không điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 24.040,7 - 26.571,3 VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD phổ biến khoảng 26.320 - 26.380 VND/USD, giảm 80 đồng ở chiều mua và 70 đồng ở chiều bán, qua đó, nới rộng khoảng cách với tỷ giá tại các ngân hàng thương mại.

Khảo sát tại các ngân hàng thương mại phiên sáng ngày 29/7 cho thấy, tỷ giá USD đồng loạt đi lên tại nhiều ngân hàng, trái với diễn biến tỷ giá trung tâm hay thị trường tự do.

Đơn cử, tại Vietcombank, tỷ giá được niêm yết ở mức 26.120 - 26.530 VND/USD (mua vào - bán ra), cùng tăng 15 đồng ở cả hai chiều. Trong khi đó, BIDV niêm yết ở mức 26.145 - 26.525 VND/USD, tăng 10 đồng ở cả chiều mua và chiều bán.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 29/7 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (29/7): Tỷ giá trung tâm neo ở đỉnh lịch sử, thị trường chờ tín hiệu từ Fed
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tỷ giá EUR cũng duy trì xu hướng tăng tại cả hai ngân hàng. Tại Vietcombank, tỷ giá lên 29.228,38 - 30.769,24 VND/EUR, tăng 62,83 đồng ở chiều mua và 66,12 đồng ở chiều bán. Tại BIDV, tỷ giá đạt 29.482 - 30.910 VND/EUR, tăng 48 đồng ở chiều mua và 42 đồng ở chiều bán. Trong nhóm ngoại tệ chủ chốt, EUR ghi nhận mức tăng mạnh nhất.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - giảm nhẹ 0,03% xuống 101,39 điểm.

Trong diễn biến mới nhất liên quan đến căng thẳng tại Trung Đông, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo nhằm vào các lực lượng Mỹ tại khu vực.

Đáp lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo, Washington có thể nối lại các hoạt động quân sự nếu các cuộc đàm phán với Iran không đạt kết quả. Trả lời phỏng vấn Fox News, ông Trump cho biết, Mỹ sẽ nhắm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran, bao gồm các cây cầu lớn và nhà máy điện, nếu Tehran không đạt được một thỏa thuận.

Ở một diễn biến khác, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết, quân đội Mỹ phối hợp với lực lượng Saudi Arabia đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu mà Washington xác định là các phần tử khủng bố liên kết với Iran tại Iraq.

Động thái này được xem là một bước leo thang mới của căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Iran tiếp tục đối đầu, đặc biệt liên quan đến an ninh tại eo biển Hormuz. Những diễn biến này đã thúc đẩy thị trường gia tăng định giá phần bù rủi ro địa chính trị, qua đó hỗ trợ giá dầu thô phục hồi đáng kể.

Bên cạnh những diễn biến địa chính trị, giới đầu tư cũng đang tập trung vào cuộc họp chính sách của Fed, với kỳ vọng cơ quan này sẽ giữ nguyên lãi suất.

Tuy nhiên, bất chấp việc Tổng thống Donald Trump nhiều lần kêu gọi Fed hạ lãi suất, tâm lý thị trường vẫn thận trọng.

Theo định giá của thị trường, xác suất Fed tăng lãi suất ngay tại cuộc họp lần này đang ở mức 30,5%, phản ánh mức độ bất định cao ngay trước thời điểm công bố quyết định.

Xa hơn, thị trường tiếp tục nghiêng về khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 9, với xác suất được định giá ở mức 76,6%, qua đó củng cố kỳ vọng mặt bằng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn./.

Ánh Tuyết
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DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80