Ngày 29/7: Giá cao su thế giới tăng, giảm trái chiều khi giá dầu lao dốc

Giá cao su thế giới hôm nay biến động trái chiều.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) - Nhật Bản tăng 5 Yên (1,21%) lên 417,2 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa (RSS3) giao tháng 8 giảm 0,1 Baht về mức 90,6 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 8 giảm 145 Nhân dân tệ (0,86%) xuống 16.690 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Singapore, giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 8/2026 trên sàn SGX ở mức 218,90 Cent/kg, tăng 0,88%. Hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 9/2026 ở mức 214,90 Cent/kg, tăng 0,23%.

Tương tự, thị trường cao su Kuala Lumpur - Malaysia đóng cửa trái chiều, đi theo đà suy yếu của các sàn cao su kỳ hạn trong khu vực, theo hãng thông tấn Bernama.

Kết phiên, giá cao su tiêu chuẩn Malaysia SMR 20 tăng 4,5 sen lên 896,5 sen/kg, trong khi mủ latex dạng khối giảm 5,5 sen còn 712,5 sen/kg.

Giá dầu thô đi xuống cũng đè nặng lên tâm lý thị trường, khi dầu lao dốc hơn 6% do căng thẳng Mỹ - Iran hạ nhiệt. Tại thời điểm ghi nhận, giá dầu Brent giảm 7,95% còn 89,09 USD/thùng.

Các số liệu kinh tế Trung Quốc yếu hơn cùng triển vọng tăng trưởng ảm đạm trong nửa cuối năm 2026 cũng góp phần kéo thị trường đi xuống. Tăng trưởng lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 6 chậm lại còn 15,1%, cho thấy động lực sản xuất suy yếu; triển vọng kinh tế nửa cuối năm xấu đi do nhu cầu nội địa thấp, tăng trưởng tín dụng yếu, thị trường bất động sản suy thoái và xuất khẩu chững lại.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không có thay đổi so với hôm qua.

Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường cao su trong nước vẫn duy trì ổn định, trong khi diễn biến giá thế giới tiếp tục chịu tác động từ biến động của giá dầu, triển vọng kinh tế Trung Quốc và nhu cầu tiêu thụ từ ngành sản xuất ô tô./.