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Ngày 27/7: Giá cao su thế giới tiếp tục diễn biến phân hóa

07:10 | 27/07/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (27/7) tiếp tục diễn biến phân hóa khi các kỳ hạn lớn biến động trái chiều. Trong khi đó, giá thu mua mủ cao su trong nước được các doanh nghiệp duy trì ổn định.
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Ngày 27/7: Giá cao su thế giới tiếp tục diễn biến phân hóa
Giá cao su thế giới hôm nay biến động trái chiều.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản dao động trong biên độ hẹp. Cụ thể, hợp đồng tháng 7/2026 duy trì ở mức 408 Yên/kg; tháng 8/2026 đứng giá tại 412,20 Yên/kg; trong khi kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 2,50 Yên/kg, tương đương 0,60%, xuống còn 416 Yên/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, áp lực bán gia tăng khiến giá cao su tự nhiên đồng loạt đi xuống ở các kỳ hạn. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 8/2026 giảm 30 Nhân dân tệ/tấn (-0,18%), xuống 16.085 Nhân dân tệ/tấn; kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 95 Nhân dân tệ/tấn (-0,56%), còn 16.760 Nhân dân tệ/tấn; hợp đồng tháng 10/2026 giảm 120 Nhân dân tệ/tấn (-0,71%), xuống mức 16.795 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su RSS3 giao tháng 8 giữ nguyên ở 90,6 Baht/kg, cho thấy thị trường nhìn chung vẫn khá thận trọng.

Trong ngắn hạn, thị trường cao su nhiều khả năng vẫn duy trì trạng thái giằng co với biên độ dao động tương đối hẹp. SHFE được kỳ vọng tiếp tục là điểm tựa quan trọng nếu nhu cầu từ ngành sản xuất Trung Quốc duy trì tích cực. Ngược lại, TOCOM có thể còn chịu áp lực khi nguồn cung tại Thái Lan, Indonesia và Malaysia bước vào giai đoạn thuận lợi hơn, trong khi nhu cầu từ các thị trường tiêu thụ lớn chưa tạo được sự bứt phá.

Các chuyên gia của Hiệp hội các nước sản xuất cao su thiên nhiên nhận định, cán cân cung - cầu toàn cầu trong nửa cuối năm 2026 chưa xuất hiện yếu tố đủ mạnh để tạo xu hướng tăng dài hạn. Vì vậy, giá cao su có thể tiếp tục dao động theo thông tin về sản xuất ô tô, xuất khẩu lốp xe của Trung Quốc, diễn biến đồng USD và điều kiện thời tiết tại các nước sản xuất chủ chốt.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường nội địa, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục duy trì trạng thái bình ổn.

Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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