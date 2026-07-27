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Ngày 27/7: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu diễn biến tích cực

07:11 | 27/07/2026
Giá cà phê trong nước giảm đồng loạt 1.900 đồng/kg trong tuần qua, đưa mặt bằng giá tại Tây Nguyên xuống còn 95.300 - 96.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu diễn biến tích cực khi giá thu mua tăng 500 đồng/kg tại hầu hết các vùng nguyên liệu trọng điểm.
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Ngày 27/7: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu diễn biến tích cực
Giá cà phê tuần qua điều chỉnh giảm nhẹ. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước lùi về mốc 95.300 - 96.000 đồng/kg

Khép lại tuần giao dịch, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm 1.900 đồng/kg so với cuối tuần trước, dao động trong khoảng 95.300 - 96.000 đồng/kg.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất, đạt 96.000 đồng/kg. Đứng kế tiếp là Đắk Lắk và Gia Lai, cùng được các doanh nghiệp và thương lái thu mua ở mức 95.800 đồng/kg.

Trong khi đó, Lâm Đồng vẫn là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực, hiện giao dịch ở 95.300 đồng/kg.

Đây là tuần giảm giá khá mạnh của thị trường cà phê nội địa, phản ánh áp lực từ diễn biến trên thị trường thế giới cũng như tâm lý giao dịch thận trọng của cả người bán và người mua.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê khép lại tuần với xu hướng giảm trên cả hai sàn giao dịch. Cụ thể, tại sàn London, hợp đồng Robusta giao tháng 9/2026 giảm tổng cộng 120 USD/tấn (3,1%) so với tuần trước, xuống còn 3.757 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 cũng giảm 91 USD/tấn (2,4%), còn 3.738 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 giảm 6,5 US cent/pound (2%), xuống 313,8 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 5,8 US cent/pound (1,9%), còn 298,05 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước tăng nhẹ

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Giá tiêu tuần qua tăng nhẹ tại một số địa phương. Ảnh minh họa

Khép lại tuần giao dịch, thị trường hồ tiêu trong nước ghi nhận diễn biến tích cực khi giá thu mua tăng 500 đồng/kg tại hầu hết các vùng nguyên liệu trọng điểm. Hiện giá tiêu dao động trong khoảng 137.500 - 141.000 đồng/kg.

Sau khi tăng 500 đồng/kg, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất cả nước, đạt 141.000 đồng/kg.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu cũng tăng lên 138.000 đồng/kg. Hai địa phương Đồng Nai và Gia Lai cùng tăng 500 đồng/kg, lên mức 137.500 đồng/kg.

Riêng Đắk Lắk là địa phương duy nhất không điều chỉnh giá trong tuần, tiếp tục duy trì mức thu mua 140.000 đồng/kg.

Theo cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, thị trường hồ tiêu thế giới diễn biến trái chiều giữa các quốc gia xuất khẩu chủ chốt.

Cụ thể, tiêu đen Indonesia tăng 50 USD/tấn, tương đương 0,74%, lên 6.823 USD/tấn.

Ngược lại, tiêu đen ASTA 570 của Brazil giảm 100 USD/tấn, xuống còn 5.700 USD/tấn, tiếp tục là mức giá thấp nhất trong nhóm các nước xuất khẩu lớn.

Trong khi đó, Malaysia giữ ổn định giá tiêu đen ở mức 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá chào bán tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l tiếp tục đi ngang, lần lượt ở 5.970 USD/tấn và 6.050 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia tăng 68 USD/tấn (0,73%), lên 9.404 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng Việt Nam và Malaysia vẫn giữ nguyên ở mức 12.200 USD/tấn và 8.250 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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