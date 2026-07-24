Bộ Tài chính tổ chức trao Chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên kỳ thi năm 2025

Tham dự buổi lễ có ông Đặng Quyết Tiến - Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán, ông Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Chánh Văn phòng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán và các cán bộ phòng chuyên môn của Cục.

Về phía Hội nghề nghiệp, có bà Vũ Thị Mai - Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính; bà Hà Thị Ngọc Hà - Phó Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam; ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA); nguyên Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; và 52 thí sinh khu vực phía Bắc đạt kết quả tốt kỳ thi năm 2025.

Ông Đặng Quyết Tiến - Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán phát biểu chúc mừng. Ảnh: Đức Minh

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Chánh Văn phòng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán đã công bố Quyết định 1903/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, ngày 17/7/2026 về việc cấp 357 Chứng chỉ kiểm toán viên cho các cá nhân đủ điều kiện cấp chứng chỉ năm 2025; cấp 267 Chứng chỉ kế toán viên cho các cá nhân đủ điều kiện cấp chứng chỉ năm 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Đặng Quyết Tiến khẳng định, kỳ thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2025 của Bộ Tài chính được tổ chức theo hướng đổi mới và chặt chẽ. Lãnh đạo Bộ Tài chính đã giao cho Cục Quản lý giám sát, kế toán, kiểm toán và hai hội nghề nghiệp (VACPA và VAA) thực hiện nghiêm túc để đảm bảo giữ được uy tín, chất lượng và tính trung thực cho các thí sinh. Chính vì thế, từ khâu tổ chức thi đến rà soát kết quả đều làm rất kỹ lưỡng.

Các thí sinh nhận chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên. Ảnh: Đức Minh

Trên tổng số gần 6.900 lượt thí sinh, đã có 624 người đạt điều kiện được cấp chứng chỉ. Cục trưởng Đặng Quyết Tiến mong thời gian tới, công tác đào tạo, bồi dưỡng và hỗ trợ của VACPA và VAA sẽ giúp các thí sinh đạt kết quả tốt hơn. Cơ quan Nhà nước chỉ tổ chức thi và hệ thống lại tài liệu, còn sự hỗ trợ chuyên môn phải đến từ hai hội nghề nghiệp. Không chỉ giúp thí sinh thi đạt, mà sau đó còn phải giúp duy trì và nâng cao chất lượng hành nghề.

Theo ông Đặng Quyết Tiến, năm 2026 cũng là dấu mốc 70 năm hình thành nghề kế toán, kiểm toán Việt Nam. Trong suốt chặng đường đó, ngành đã đóng góp rất nhiều. Kế toán, kiểm toán là ngành khoa học để phản ánh, ghi chép dữ liệu giúp nền kinh tế vận hành. Kế toán khác với thống kê ở chỗ: thống kê là “chụp ảnh”, còn kế toán là hạch toán, chỉ ra hiệu quả và rủi ro của nền kinh tế. Đây là nghề cao quý và sẽ tiếp tục đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên số, kỷ nguyên dữ liệu. Sự chính xác và đầy đủ của dữ liệu nằm trong tay những người làm kế toán và kiểm toán.

Việc các thí sinh được cấp chứng chỉ là sự khẳng định với xã hội rằng ngành Kế toán, Kiểm toán sẽ đổi mới để đồng hành cùng sự phát triển. Nếu kế toán là người ghi chép ban đầu tạo ra số liệu đúng, đủ thì kiểm toán chính là những “bác sĩ” thẩm định sự chính xác, hiệu quả của con số đó.

Thay mặt Bộ Tài chính và các đơn vị, ông Đặng Quyết Tiến biểu dương và chúc mừng các thí sinh đã đạt kết quả cao, đồng thời mong các tân kế toán viên, kiểm toán viên hãy giữ gìn sự trung thực, khách quan và tuân thủ nghiêm các chuẩn mực đạo đức.

Uy tín của nghề nghiệp được xây dựng từ chính chất lượng công việc và trách nhiệm cá nhân. Bước vào giai đoạn mới, lĩnh vực kế toán, kiểm toán đòi hỏi đội ngũ không chỉ giỏi chuyên môn, am hiểu luật mà còn phải làm chủ công nghệ và thích ứng nhanh với môi trường quốc tế, ông Tiến chia sẻ.

Thông tin về kỳ thi năm 2026, ông Đặng Quyết Tiến cho biết, theo chủ trương cắt giảm thủ tục hành chính, kinh doanh dịch vụ kế toán sẽ không còn là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, Bộ Tài chính sẽ không tổ chức thi cấp chứng chỉ kế toán viên từ năm 2026. Tuy nhiên, những người đã có chứng chỉ kế toán viên vẫn tiếp tục được thi để lấy chứng chỉ kiểm toán viên.

Đối với nghề kiểm toán, đây vẫn là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo thông lệ quốc tế để đảm bảo sự trung thực của báo cáo tài chính. Việc hậu kiểm và giám sát sau này sẽ tập trung vào tiêu chuẩn đạo đức và năng lực hành nghề, ông Tiến nhấn mạnh.

Bà Vũ Thị Mai - Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu chúc mừng các thí sinh được nhận chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên, bà Vũ Thị Mai - Chủ tịch VACPA cho biết, đến nay, Việt Nam đã có hơn 7.800 người có chứng chỉ kiểm toán viên và hơn 2.300 người có chứng chỉ kế toán viên trên quy mô dân số 101 triệu người. Tuy nhiên, con số này vẫn rất nhỏ so với các nước trong khu vực. Singapore với 6 triệu dân đã có 39.000 người có chứng chỉ Kỳ thi Kế toán viên / Kiểm toán viên (CPA). Thái Lan có 20.000 CPA trên 71 triệu dân; Malaysia có 38.500 CPA trên 34 triệu dân. Tỷ lệ chứng chỉ kế toán viên công chứng tại các quốc gia này dao động từ 0,03% đến 0,65% dân số, trong khi Việt Nam đạt tỷ lệ rất thấp.

Tỷ lệ đỗ kỳ thi CPA tại Việt Nam chỉ khoảng 10%, năm cao nhất cũng chỉ khoảng 17 - 20%, trong khi các nước thường đạt 45 - 50%. Ngay cả kỳ thi quốc tế khó như thi CFA (Chartered Financial Analyst) cũng có tỷ lệ đỗ khoảng 45 - 50%. Điều này cho thấy kỳ thi của Việt Nam thực sự rất khó và các thí sinh có quyền tự hào khi sở hữu chứng chỉ này, bà Vũ Thị Mai khẳng định.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Đức Minh

Theo bà Vũ Thị Mai, trong 21 năm qua, VACPA đã nỗ lực đóng góp thông qua việc tổ chức ôn thi và hỗ trợ Bộ Tài chính trong công tác thi cử. VACPA mong muốn Bộ Tài chính tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đặc biệt là ứng dụng công nghệ vào tổ chức thi để nâng cao năng lực cạnh tranh cho lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.

Về phía các tân kiểm toán viên và kế toán viên, bà Vũ Thị Mai mong muốn các tân kế toán viên, kiểm toán viên không ngừng nâng cao kiến thức, tuân thủ chuẩn mực đạo đức, đề cao giá trị cốt lõi là độc lập, trung thực và minh bạch. Hiện nay, VACPA có gần 4.000 hội viên cá nhân (chiếm 93% kiểm toán viên hành nghề) và 194 hội viên doanh nghiệp.

Bà Vũ Thị Mai đề nghị các anh chị gia nhập Hội để được hưởng quyền lợi và tham gia vào “ngôi nhà chung” của nghề nghiệp.

Đối với các người đã có chứng chỉ kế toán viên, VACPA khuyến khích tiếp tục thi chuyển đổi để lấy chứng chỉ kiểm toán viên. Việc sở hữu chứng chỉ kiểm toán viên sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho phát triển nghề nghiệp, nhất là khi quy định về kinh doanh dịch vụ kế toán có sự thay đổi từ năm 2026.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Ông Đặng Quyết Tiến - Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán và ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VAA trao chứng chỉ cho các thí sinh.

Ông Đặng Quyết Tiến - Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán và bà Vũ Thị Mai - Chủ tịch VACPA trao chứng chỉ cho các thí sinh.

Ông Đặng Quyết Tiến - Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán và bà Hà Thị Ngọc Hà - Phó Chủ tịch VACPA trao chứng chỉ cho các thí sinh.