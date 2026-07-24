Tài chính

Bộ Tài chính tổ chức trao Chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên kỳ thi năm 2025

Đức Minh

Đức Minh

[email protected]; [email protected]
14:46 | 24/07/2026
(TBTCO) - Ngày 24/7, tại Hà Nội, Cục Quản lý giám sát, kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) tổ chức tổ chức Lễ trao chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên cho 52 thí sinh khu vực phía Bắc đạt kết quả cao tại kỳ thi năm 2025.
aa

Tham dự buổi lễ có ông Đặng Quyết Tiến - Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán, ông Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Chánh Văn phòng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán và các cán bộ phòng chuyên môn của Cục.

Về phía Hội nghề nghiệp, có bà Vũ Thị Mai - Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính; bà Hà Thị Ngọc Hà - Phó Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam; ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA); nguyên Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; và 52 thí sinh khu vực phía Bắc đạt kết quả tốt kỳ thi năm 2025.

Bộ Tài chính tổ chức trao Chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên kỳ thi năm 2025
Ông Đặng Quyết Tiến - Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán phát biểu chúc mừng. Ảnh: Đức Minh

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Chánh Văn phòng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán đã công bố Quyết định 1903/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, ngày 17/7/2026 về việc cấp 357 Chứng chỉ kiểm toán viên cho các cá nhân đủ điều kiện cấp chứng chỉ năm 2025; cấp 267 Chứng chỉ kế toán viên cho các cá nhân đủ điều kiện cấp chứng chỉ năm 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Đặng Quyết Tiến khẳng định, kỳ thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2025 của Bộ Tài chính được tổ chức theo hướng đổi mới và chặt chẽ. Lãnh đạo Bộ Tài chính đã giao cho Cục Quản lý giám sát, kế toán, kiểm toán và hai hội nghề nghiệp (VACPA và VAA) thực hiện nghiêm túc để đảm bảo giữ được uy tín, chất lượng và tính trung thực cho các thí sinh. Chính vì thế, từ khâu tổ chức thi đến rà soát kết quả đều làm rất kỹ lưỡng.

Bộ Tài chính tổ chức trao Chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên kỳ thi năm 2025
Các thí sinh nhận chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên. Ảnh: Đức Minh

Trên tổng số gần 6.900 lượt thí sinh, đã có 624 người đạt điều kiện được cấp chứng chỉ. Cục trưởng Đặng Quyết Tiến mong thời gian tới, công tác đào tạo, bồi dưỡng và hỗ trợ của VACPA và VAA sẽ giúp các thí sinh đạt kết quả tốt hơn. Cơ quan Nhà nước chỉ tổ chức thi và hệ thống lại tài liệu, còn sự hỗ trợ chuyên môn phải đến từ hai hội nghề nghiệp. Không chỉ giúp thí sinh thi đạt, mà sau đó còn phải giúp duy trì và nâng cao chất lượng hành nghề.

Theo ông Đặng Quyết Tiến, năm 2026 cũng là dấu mốc 70 năm hình thành nghề kế toán, kiểm toán Việt Nam. Trong suốt chặng đường đó, ngành đã đóng góp rất nhiều. Kế toán, kiểm toán là ngành khoa học để phản ánh, ghi chép dữ liệu giúp nền kinh tế vận hành. Kế toán khác với thống kê ở chỗ: thống kê là “chụp ảnh”, còn kế toán là hạch toán, chỉ ra hiệu quả và rủi ro của nền kinh tế. Đây là nghề cao quý và sẽ tiếp tục đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên số, kỷ nguyên dữ liệu. Sự chính xác và đầy đủ của dữ liệu nằm trong tay những người làm kế toán và kiểm toán.

Việc các thí sinh được cấp chứng chỉ là sự khẳng định với xã hội rằng ngành Kế toán, Kiểm toán sẽ đổi mới để đồng hành cùng sự phát triển. Nếu kế toán là người ghi chép ban đầu tạo ra số liệu đúng, đủ thì kiểm toán chính là những “bác sĩ” thẩm định sự chính xác, hiệu quả của con số đó.

Thay mặt Bộ Tài chính và các đơn vị, ông Đặng Quyết Tiến biểu dương và chúc mừng các thí sinh đã đạt kết quả cao, đồng thời mong các tân kế toán viên, kiểm toán viên hãy giữ gìn sự trung thực, khách quan và tuân thủ nghiêm các chuẩn mực đạo đức.

Uy tín của nghề nghiệp được xây dựng từ chính chất lượng công việc và trách nhiệm cá nhân. Bước vào giai đoạn mới, lĩnh vực kế toán, kiểm toán đòi hỏi đội ngũ không chỉ giỏi chuyên môn, am hiểu luật mà còn phải làm chủ công nghệ và thích ứng nhanh với môi trường quốc tế, ông Tiến chia sẻ.

Thông tin về kỳ thi năm 2026, ông Đặng Quyết Tiến cho biết, theo chủ trương cắt giảm thủ tục hành chính, kinh doanh dịch vụ kế toán sẽ không còn là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, Bộ Tài chính sẽ không tổ chức thi cấp chứng chỉ kế toán viên từ năm 2026. Tuy nhiên, những người đã có chứng chỉ kế toán viên vẫn tiếp tục được thi để lấy chứng chỉ kiểm toán viên.

Đối với nghề kiểm toán, đây vẫn là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo thông lệ quốc tế để đảm bảo sự trung thực của báo cáo tài chính. Việc hậu kiểm và giám sát sau này sẽ tập trung vào tiêu chuẩn đạo đức và năng lực hành nghề, ông Tiến nhấn mạnh.

Bộ Tài chính tổ chức trao Chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên kỳ thi năm 2025
Bà Vũ Thị Mai - Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu chúc mừng các thí sinh được nhận chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên, bà Vũ Thị Mai - Chủ tịch VACPA cho biết, đến nay, Việt Nam đã có hơn 7.800 người có chứng chỉ kiểm toán viên và hơn 2.300 người có chứng chỉ kế toán viên trên quy mô dân số 101 triệu người. Tuy nhiên, con số này vẫn rất nhỏ so với các nước trong khu vực. Singapore với 6 triệu dân đã có 39.000 người có chứng chỉ Kỳ thi Kế toán viên / Kiểm toán viên (CPA). Thái Lan có 20.000 CPA trên 71 triệu dân; Malaysia có 38.500 CPA trên 34 triệu dân. Tỷ lệ chứng chỉ kế toán viên công chứng tại các quốc gia này dao động từ 0,03% đến 0,65% dân số, trong khi Việt Nam đạt tỷ lệ rất thấp.

Tỷ lệ đỗ kỳ thi CPA tại Việt Nam chỉ khoảng 10%, năm cao nhất cũng chỉ khoảng 17 - 20%, trong khi các nước thường đạt 45 - 50%. Ngay cả kỳ thi quốc tế khó như thi CFA (Chartered Financial Analyst) cũng có tỷ lệ đỗ khoảng 45 - 50%. Điều này cho thấy kỳ thi của Việt Nam thực sự rất khó và các thí sinh có quyền tự hào khi sở hữu chứng chỉ này, bà Vũ Thị Mai khẳng định.

Bộ Tài chính tổ chức trao Chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên kỳ thi năm 2025
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Đức Minh

Theo bà Vũ Thị Mai, trong 21 năm qua, VACPA đã nỗ lực đóng góp thông qua việc tổ chức ôn thi và hỗ trợ Bộ Tài chính trong công tác thi cử. VACPA mong muốn Bộ Tài chính tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đặc biệt là ứng dụng công nghệ vào tổ chức thi để nâng cao năng lực cạnh tranh cho lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.

Về phía các tân kiểm toán viên và kế toán viên, bà Vũ Thị Mai mong muốn các tân kế toán viên, kiểm toán viên không ngừng nâng cao kiến thức, tuân thủ chuẩn mực đạo đức, đề cao giá trị cốt lõi là độc lập, trung thực và minh bạch. Hiện nay, VACPA có gần 4.000 hội viên cá nhân (chiếm 93% kiểm toán viên hành nghề) và 194 hội viên doanh nghiệp.

Bà Vũ Thị Mai đề nghị các anh chị gia nhập Hội để được hưởng quyền lợi và tham gia vào “ngôi nhà chung” của nghề nghiệp.

Đối với các người đã có chứng chỉ kế toán viên, VACPA khuyến khích tiếp tục thi chuyển đổi để lấy chứng chỉ kiểm toán viên. Việc sở hữu chứng chỉ kiểm toán viên sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho phát triển nghề nghiệp, nhất là khi quy định về kinh doanh dịch vụ kế toán có sự thay đổi từ năm 2026.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Bộ Tài chính tổ chức trao Chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên kỳ thi năm 2025
Ông Đặng Quyết Tiến - Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán và ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VAA trao chứng chỉ cho các thí sinh.
Bộ Tài chính tổ chức trao Chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên kỳ thi năm 2025
Ông Đặng Quyết Tiến - Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán và bà Vũ Thị Mai - Chủ tịch VACPA trao chứng chỉ cho các thí sinh.
Bộ Tài chính tổ chức trao Chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên kỳ thi năm 2025
Ông Đặng Quyết Tiến - Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán và bà Hà Thị Ngọc Hà - Phó Chủ tịch VACPA trao chứng chỉ cho các thí sinh.
Bộ Tài chính tổ chức trao Chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên kỳ thi năm 2025Bộ Tài chính tổ chức trao Chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên kỳ thi năm 2025
Các thí sinh và ban tổ chức, khách mời chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ nhận chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên.
Đức Minh
Từ khóa:
chứng chỉ kiểm toán viên chứng chỉ kế toán viên kỳ thi kế toán viên kỳ thi kiểm toán viên Hội Kiểm toán viên hành nghề nghề kiểm toán Việt Nam

Bài liên quan

Quy định mới về thi chứng chỉ kế toán viên

Quy định mới về thi chứng chỉ kế toán viên

Dành cho bạn

TP. Hồ Chí Minh triển khai Luật Thương mại điện tử, thúc đẩy môi trường kinh doanh số

TP. Hồ Chí Minh triển khai Luật Thương mại điện tử, thúc đẩy môi trường kinh doanh số

Nâng hạng thị trường chứng khoán tạo động lực cải cách thị trường vốn

Nâng hạng thị trường chứng khoán tạo động lực cải cách thị trường vốn

Tạo cơ hội cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp chuyển biến về chất

Tạo cơ hội cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp chuyển biến về chất

Chi nhanh chưa đủ, phải chi hiệu quả

Chi nhanh chưa đủ, phải chi hiệu quả

Niềm tin doanh nghiệp được củng cố qua cải cách hành chính thuế

Niềm tin doanh nghiệp được củng cố qua cải cách hành chính thuế

Giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia: Gỡ vướng từ nơi phát sinh

Giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia: Gỡ vướng từ nơi phát sinh

Đọc thêm

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công cả nước đạt 378.009,9 tỷ đồng

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công cả nước đạt 378.009,9 tỷ đồng

(TBTCO) - Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2026 được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao là 1.014.234,2 tỷ đồng. Lũy kế đến hết ngày 16/7/2026, cả nước đã giải ngân 378.009,9 tỷ đồng, đạt 37,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
Việt Nam đặt mục tiêu vào nhóm 75 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới

Việt Nam đặt mục tiêu vào nhóm 75 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới

(TBTCO) - Kế hoạch phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đến năm 2035 đặt mục tiêu phấn đấu vào nhóm 75 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, nhóm 25 trung tâm tài chính khu vực châu Á - Thái Bình Dương và thứ 3 trong khu vực ASEAN.
Bộ Tài chính và KfW ký thỏa thuận vay và viện trợ hơn 60 triệu EUR cho 2 dự án ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ rừng

Bộ Tài chính và KfW ký thỏa thuận vay và viện trợ hơn 60 triệu EUR cho 2 dự án ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ rừng

(TBTCO) - Ngày 23/7/2026, tại Hà Nội, thay mặt Chính phủ Việt Nam và Chính phủ CHLB Đức, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương và Giám đốc Văn phòng đại diện Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) tại Việt Nam Daniel Plankerman đã ký các thỏa thuận vay và viện trợ với tổng trị giá hơn 60 triệu EUR cho 2 dự án ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ rừng.
Kho bạc Nhà nước khu vực XIV: Tăng tốc giải ngân nhưng không nới lỏng kiểm soát

Kho bạc Nhà nước khu vực XIV: Tăng tốc giải ngân nhưng không nới lỏng kiểm soát

(TBTCO) - Trước áp lực giải ngân vốn đầu tư công ngày càng lớn, Kho bạc Nhà nước khu vực XIV lựa chọn thay đổi quy trình, đẩy mạnh chuyển đổi số và đồng hành cùng chủ đầu tư để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, đồng thời giữ vững kỷ luật tài chính.
Bộ Tài chính đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thẩm định giá

Bộ Tài chính đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thẩm định giá

Bộ Tài chính đề xuất cắt giảm thành phần hồ sơ, đẩy mạnh số hóa, khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia và rút ngắn thời gian cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá từ 15 xuống còn 10 ngày làm việc.
Giải ngân đầu tư công giảm tốc 2 tuần liên tiếp

Giải ngân đầu tư công giảm tốc 2 tuần liên tiếp

(TBTCO) - Sau khi tăng mạnh trong tuần cuối tháng 6 và đầu tháng 7, tốc độ giải ngân vốn đầu tư công đã giảm liên tiếp trong 2 tuần gần đây.
Hướng dẫn cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Hướng dẫn cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

(TBTCO) - Bộ Tài chính mới đây đã ban hành Thông tư số 103/2026/TT-BTC hướng dẫn chi tiết về công tác cổ phần hóa doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
VACPA và ACCA gia hạn hợp tác chiến lược giai đoạn 2026 - 2031: Nâng tầm nghề nghiệp kế toán - kiểm toán

VACPA và ACCA gia hạn hợp tác chiến lược giai đoạn 2026 - 2031: Nâng tầm nghề nghiệp kế toán - kiểm toán

(TBTCO) - Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) vừa chính thức ký kết gia hạn Biên bản hợp tác chiến lược giai đoạn 2026 - 2031. Trong khuôn khổ sự kiện, hai bên cũng phối hợp tổ chức buổi tọa đàm chuyên đề “Thúc đẩy tài chính bền vững tại Việt Nam”.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Bộ Tài chính tổ chức trao Chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên kỳ thi năm 2025

Bộ Tài chính tổ chức trao Chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên kỳ thi năm 2025

Giá cao su: Yếu tố hỗ trợ và sức ép đan xen

Giá cao su: Yếu tố hỗ trợ và sức ép đan xen

Dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội vào chặng nước rút

Dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội vào chặng nước rút

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp chững lại, áp lực tái cấp vốn gia tăng

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp chững lại, áp lực tái cấp vốn gia tăng

Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản kim loại

Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản kim loại

Thứ trưởng Lê Tấn Cận tiếp lãnh đạo Tập đoàn Dai-ichi Life, mở rộng dư địa phát triển thị trường bảo hiểm

Thứ trưởng Lê Tấn Cận tiếp lãnh đạo Tập đoàn Dai-ichi Life, mở rộng dư địa phát triển thị trường bảo hiểm

Giá vàng hôm nay ngày 22/7: Vàng thế giới bật tăng gần 70 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 22/7: Vàng thế giới bật tăng gần 70 USD/ounce

Tỷ giá USD hôm nay (23/7): Tỷ giá trung tâm tăng đáng kể, USD ngân hàng diễn biến trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay (23/7): Tỷ giá trung tâm tăng đáng kể, USD ngân hàng diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 23/7: Vàng thế giới tăng lên 4.123 USD/ounce, vàng trong nước giảm trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 23/7: Vàng thế giới tăng lên 4.123 USD/ounce, vàng trong nước giảm trở lại

Chủ 2 doanh nghiệp tại Gia Lai bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế hàng tỷ đồng

Chủ 2 doanh nghiệp tại Gia Lai bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế hàng tỷ đồng