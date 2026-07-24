Bất động sản

Dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội vào chặng nước rút

Anh Minh

Anh Minh

13:33 | 24/07/2026
(TBTCO) - Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội đang được khẩn trương hoàn thiện để kịp trình Quốc hội xem xét, thông qua chủ trương đầu tư tại Kỳ họp tháng 8/2026.
aa

Chốt mốc trình Quốc hội

Tinh thần khẩn trương là điều có thể nhận thấy rõ trong Công văn số 11190/BTC-KHTC do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh ký gửi UBND tỉnh Ninh Bình, UBND tỉnh Thái Nguyên và Ban quản lý dự án Thăng Long về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đối với dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội (dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô).

Cụ thể, UBND tỉnh Ninh Bình được đề nghị khẩn trương nghiên cứu, bổ sung các phân tích về hiệu quả kinh tế - xã hội của phương án xây dựng cầu cạn đi trên cao, trong đó làm rõ sự khác biệt giữa phương án đi thấp và đi cao, tác động đến tiếng ồn, cảnh quan, không gian đô thị, chi phí vòng đời và khả năng phát triển đô thị hai bên tuyến.

Dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội vào chặng nước rút
Phối cảnh dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Với tỉnh Thái Nguyên, Bộ Xây dựng đề nghị phối hợp làm rõ hiệu quả kinh tế - xã hội của phương án điều chỉnh hướng tuyến theo quy hoạch mới, chứng minh lợi ích tăng thêm so với chi phí phát sinh cũng như tác động đối với việc khai thác các tài sản hạ tầng hiện hữu.

Ban quản lý dự án Thăng Long và đơn vị tư vấn được giao tiếp tục rà soát, tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Kinh tế và Tài chính; phối hợp với các địa phương hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.

Để bảo đảm tiến độ hoàn thiện hồ sơ, Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND hai tỉnh Ninh Bình và Thái Nguyên gửi báo cáo về Bộ trước ngày 23/7/2026 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Kết luận số 117/KL-UBTVQH16 về việc cho ý kiến đối với chủ trương đầu tư dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô trên cơ sở Tờ trình số 400/TTr-CP ngày 13/7/2026 của Chính phủ.

Điểm đáng chú ý nhất tại Kết luận số 117/KL-UBTVQH16 là Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất chủ trương đầu tư dự án, đánh giá việc triển khai tuyến Vành đai 5 sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia, tăng cường liên kết vùng và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho Thủ đô Hà Nội cũng như các địa phương trong Vùng Thủ đô.

Tuy nhiên, để bảo đảm chất lượng hồ sơ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ tiếp tục hoàn thiện nhiều nội dung quan trọng tại Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.

Trong đó, Chính phủ được yêu cầu làm rõ hơn sự cần thiết và hiệu quả đầu tư của dự án, nhất là hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; đồng thời rà soát phạm vi, hướng tuyến, quy mô, phương án phân kỳ đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, tổng mức đầu tư và khả năng cân đối ngân sách.

Trên cơ sở đó, Chính phủ có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô để gửi đại biểu Quốc hội chậm nhất vào ngày 25/7/2026, chuẩn bị trình Quốc hội khóa XVI xem xét tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất vào tháng 8/2026.

Dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội vào chặng nước rút
Nguồn: Bộ Xây dựng. Đồ họa: Phương Anh

Nhiều nội dung cần giải trình, làm rõ

Trong Báo cáo thẩm tra sơ bộ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô , Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục làm rõ nhiều nội dung quan trọng trước khi trình Quốc hội.

Cụ thể, cơ quan thẩm tra yêu cầu giải trình việc phạm vi đầu tư của dự án lên tới 349 km, trong khi Quy hoạch mạng lưới đường bộ xác định chiều dài tuyến chỉ khoảng 272 km; đánh giá kỹ hiệu quả phương án điều chỉnh hướng tuyến qua tỉnh Thái Nguyên cũng như so sánh toàn diện phương án đi cao, đi thấp tại tỉnh Ninh Bình và các đoạn qua khu đô thị, khu công nghiệp.

Về nguồn vốn, cơ quan thẩm tra cho rằng, với tổng mức đầu tư khoảng 288.268 tỷ đồng, sử dụng hoàn toàn vốn đầu tư công, Chính phủ cần làm rõ hơn cơ cấu nguồn vốn, khả năng cân đối của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và lộ trình bố trí vốn.

Theo ông Lương Văn Long - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Thăng Long, đơn vị lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, để đáp ứng tiến độ rất gấp do Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề ra, Ban quản lý đang yêu cầu đơn vị tư vấn huy động tối đa nhân lực để tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý, tập trung hoàn thiện các nội dung quan trọng như tổng mức đầu tư, phương án huy động vốn và phương án đầu tư của dự án.

Ngay trong tuần này, Ban quản lý dự án Thăng Long đã trình Bộ Xây dựng xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền Đề án chủ trương đầu tư đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội, đồng thời với quá trình hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.

Ban quản lý dự án Thăng Long cho biết đã nghiên cứu cả hai phương án đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) và đầu tư công đối với tuyến Vành đai 5. Tuy nhiên, kết quả tính toán sơ bộ cho thấy, phương án tài chính đối với hình thức PPP cho công trình chưa bảo đảm tính khả thi.

“Để góp phần giảm chi phí logistics, thu hút đầu tư và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, trước mắt, đề xuất đầu tư dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô theo hình thức đầu tư công, tổ chức thu phí sau khi hoàn thành. Trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ tiếp tục nghiên cứu khả năng đầu tư theo phương thức PPP” - lãnh đạo Ban quản lý dự án Thăng Long thông tin.

Anh Minh
Từ khóa:
Dự án Vành đai 5 vùng thủ đô hà nội trình quốc hội chủ trương đầu tư Đầu tư xây dựng đường Vành đai 5

Bài liên quan

Hà Nội: Các dự án cần triển khai ngay không phải xin cấp phép xây dựng

Hà Nội: Các dự án cần triển khai ngay không phải xin cấp phép xây dựng

Thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi), thay đổi căn bản nhiều thủ tục đầu tư

Thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi), thay đổi căn bản nhiều thủ tục đầu tư

Đề xuất phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư của Quốc hội, Chính phủ cho TP. Hà Nội

Đề xuất phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư của Quốc hội, Chính phủ cho TP. Hà Nội

Dành cho bạn

TP. Hồ Chí Minh triển khai Luật Thương mại điện tử, thúc đẩy môi trường kinh doanh số

TP. Hồ Chí Minh triển khai Luật Thương mại điện tử, thúc đẩy môi trường kinh doanh số

Nâng hạng thị trường chứng khoán tạo động lực cải cách thị trường vốn

Nâng hạng thị trường chứng khoán tạo động lực cải cách thị trường vốn

Tạo cơ hội cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp chuyển biến về chất

Tạo cơ hội cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp chuyển biến về chất

Chi nhanh chưa đủ, phải chi hiệu quả

Chi nhanh chưa đủ, phải chi hiệu quả

Niềm tin doanh nghiệp được củng cố qua cải cách hành chính thuế

Niềm tin doanh nghiệp được củng cố qua cải cách hành chính thuế

Giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia: Gỡ vướng từ nơi phát sinh

Giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia: Gỡ vướng từ nơi phát sinh

Đọc thêm

Đồng bộ thể chế, tạo động lực cho thị trường

Đồng bộ thể chế, tạo động lực cho thị trường

(TBTCO) - Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) được kỳ vọng tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn”, tạo động lực phát triển cho thị trường. Theo các chuyên gia, để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, các dự luật này cần hoàn thiện theo hướng đồng bộ với các luật liên quan, phát huy vai trò kiến tạo của Nhà nước.
Cảng hàng không Quảng Trị của Bầu Hiển có chuyển động mới

Cảng hàng không Quảng Trị của Bầu Hiển có chuyển động mới

(TBTCO) - Sáng 22/7, Liên danh Nhà đầu tư gồm Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng giao thông T&T và Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 cùng với doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị đã tổ chức Lễ cất nóc Đài Kiểm soát không lưu Dự án Cảng hàng không Quảng Trị.
Hoàn thiện các tuyến cao tốc phân kỳ: Chọn kịch bản để giảm áp lực tài chính

Hoàn thiện các tuyến cao tốc phân kỳ: Chọn kịch bản để giảm áp lực tài chính

(TBTCO) - Nhu cầu vốn để mở rộng các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe và 4 làn xe hạn chế lên tới hơn 444.000 tỷ đồng đặt ra yêu cầu phải xác lập thứ tự ưu tiên, phân bổ hợp lý nguồn lực nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư, tránh dàn trải, lãng phí.
Đề xuất nới thời điểm nhận tiền đặt cọc để giảm áp lực vốn cho doanh nghiệp bất động sản

Đề xuất nới thời điểm nhận tiền đặt cọc để giảm áp lực vốn cho doanh nghiệp bất động sản

(TBTCO) - Góp ý xây dựng dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) gửi Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) đề xuất nới thời điểm chủ đầu tư được nhận tiền đặt cọc khi bán nhà ở hình thành trong tương lai, nhằm góp phần giảm áp lực vốn cho doanh nghiệp, mà không làm gia tăng rủi ro đối với người mua nhà.
Sửa Luật Nhà ở: Gỡ nút thắt thủ tục, thúc đẩy thị trường phát triển minh bạch

Sửa Luật Nhà ở: Gỡ nút thắt thủ tục, thúc đẩy thị trường phát triển minh bạch

(TBTCO) - Luật Nhà ở (sửa đổi) được kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu bảo đảm chỗ ở phù hợp cho người dân và nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh.
Dành 10.000 ha đất quy hoạch nhà ở xã hội, khơi thông dòng vốn đúng hướng

Dành 10.000 ha đất quy hoạch nhà ở xã hội, khơi thông dòng vốn đúng hướng

(TBTCO) - Hiện cả nước có gần 10.000 ha đất được quy hoạch để phát triển nhà ở xã hội. Để thị trường bất động sản phát triển bền vững, nhiều ý kiến nhấn mạnh, cần phân bổ dòng vốn đúng địa chỉ, ưu tiên nhà ở xã hội, mô hình thuê mua và các phân khúc đáp ứng nhu cầu thực, đồng thời kết hợp tín dụng có chọn lọc, mở rộng các kênh huy động vốn.
Thị trường văn phòng Hà Nội chuyển sang cuộc đua chất lượng

Thị trường văn phòng Hà Nội chuyển sang cuộc đua chất lượng

(TBTCO) - Thị trường văn phòng tại Hà Nội đang bước vào một giai đoạn cạnh tranh mới khi nguồn cung hạng A tiếp tục mở rộng. Lợi thế cạnh tranh của các tòa nhà không còn chỉ đến từ vị trí hay mức giá cho thuê, mà ngày càng được quyết định bởi chất lượng không gian làm việc và giá trị mà dự án có thể mang lại cho hoạt động kinh doanh của khách hàng.
Chi phí vốn trở thành "phép thử" của thị trường địa ốc

Chi phí vốn trở thành "phép thử" của thị trường địa ốc

(TBTCO) - Lãi suất không còn ở mức thấp như giai đoạn trước, chi phí đất đai và xây dựng tiếp tục gia tăng, trong khi người mua ngày càng thận trọng. Những yếu tố này đang buộc cả chủ đầu tư lẫn nhà đầu tư thay đổi chiến lược, đưa thị trường bất động sản bước sang giai đoạn cạnh tranh bằng giá trị thực thay vì kỳ vọng tăng giá.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Bộ Tài chính tổ chức trao Chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên kỳ thi năm 2025

Bộ Tài chính tổ chức trao Chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên kỳ thi năm 2025

Giá cao su: Yếu tố hỗ trợ và sức ép đan xen

Giá cao su: Yếu tố hỗ trợ và sức ép đan xen

Dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội vào chặng nước rút

Dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội vào chặng nước rút

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp chững lại, áp lực tái cấp vốn gia tăng

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp chững lại, áp lực tái cấp vốn gia tăng

Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản kim loại

Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản kim loại

Thứ trưởng Lê Tấn Cận tiếp lãnh đạo Tập đoàn Dai-ichi Life, mở rộng dư địa phát triển thị trường bảo hiểm

Thứ trưởng Lê Tấn Cận tiếp lãnh đạo Tập đoàn Dai-ichi Life, mở rộng dư địa phát triển thị trường bảo hiểm

Giá vàng hôm nay ngày 22/7: Vàng thế giới bật tăng gần 70 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 22/7: Vàng thế giới bật tăng gần 70 USD/ounce

Tỷ giá USD hôm nay (23/7): Tỷ giá trung tâm tăng đáng kể, USD ngân hàng diễn biến trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay (23/7): Tỷ giá trung tâm tăng đáng kể, USD ngân hàng diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 23/7: Vàng thế giới tăng lên 4.123 USD/ounce, vàng trong nước giảm trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 23/7: Vàng thế giới tăng lên 4.123 USD/ounce, vàng trong nước giảm trở lại

Chủ 2 doanh nghiệp tại Gia Lai bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế hàng tỷ đồng

Chủ 2 doanh nghiệp tại Gia Lai bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế hàng tỷ đồng