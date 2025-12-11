Hà Nội: Các dự án cần triển khai ngay không phải xin cấp phép xây dựng

(TBTCO) - Các dự án cần triển khai ngay theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng ủy Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội không phải thực hiện thủ tục về cấp giấy phép xây dựng; được thực hiện theo hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

Sáng 11/12, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

Bồi thường tái định cư gấp đôi thông thường với dự án cần triển khai ngay

Dự thảo Nghị quyết sau khi tiếp thu, chỉnh lý gồm 12 điều đã được trình Quốc hội trước khi thông qua. Trình bày tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho hay dự thảo Nghị quyết đã quy định rõ về phạm vi, rõ về thẩm quyền, rõ về đối tượng, đảm bảo đúng quy định của Hiến pháp, kết luận của Bộ Chính trị, ý kiến chỉ đạo của thường trực Ban Bí thư và đồng bộ, không trùng lắp với các luật, nghị quyết đang được Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết

Để đảm bảo tính chặt chẽ, công khai, minh bạch, khả thi, không để xảy ra tham nhũng, thất thoát, lãng phí và phức tạp về an ninh trật tự, trong Nghị quyết đã bổ sung quy định giao HĐND thành phố ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền.

Về công tác quy hoạch, tiếp thu ý kiến các cơ quan của Quốc hội, tại dự thảo Nghị quyết đã bổ sung chỉnh lý các nội dung nhằm giải quyết những bất cập, điểm nghẽn và khơi thông nguồn lực cho thủ đô, tạo tiền đề để thủ đô đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới.

UBND thành phố được quyết định các biện pháp cải tạo, chỉnh trang, tái thiết khu vực đô thị theo quy hoạch, trong đó có quyết định biện pháp cưỡng chế trong các trường hợp chủ đầu tư đã được trên 75% các chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất tương đương với ít nhất là 75% diện tích khu vực cải tạo, chỉnh trang, tái thiết khu vực đô thị quy định tại điểm d khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết này đồng thuận phương án quy hoạch, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Liên quan đến bồi thường hỗ trợ tái định cư, dự thảo Nghị quyết đã đưa ra cơ chế đặc thù cho phép HĐND thành phố quyết định mức bồi thường hỗ trợ lên tới 2 lần mức thông thường đối với các dự án cần triển khai ngay khi có chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Quy định này để tạo tính chủ động trong thu hồi đất và giải quyết dứt điểm điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng, là giải pháp chiến lược nhằm tạo sự đồng thuận cao từ người dân ngay từ đầu. Đồng thời, chính sách này cũng ưu tiên đảm bảo an sinh xã hội và ổn định nơi cư trú cho các nhóm yếu thế như người cao tuổi, hộ nghèo, người khuyết tật sau khi di dời

Đối với các cơ chế về đầu tư và tài chính, dự thảo đề xuất nhiều chính sách nhằm tăng tính chủ động và linh hoạt cho thành phố trong quản lý vốn và thu hút đầu tư. Theo đó, thành phố được phân cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án không phụ thuộc vào quy mô vốn thuộc thẩm quyền của Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ, trừ dự án có sử dụng ngân sách Trung ương. Đồng thời, được phép sử dụng kết dư ngân sách của địa phương để triển khai thực hiện các dự án đầu tư công nhưng phải đảm bảo việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với nhà nước.

Dự án cần triển khai được chọn nhà thầu trước khi chấp thuận đầu tư

Theo Nghị quyết, các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô được quy định gồm:

Một, các dự án đầu tư công, dự án PPP dự án đầu tư kinh doanh cần triển khai ngay theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng ủy Chính phủ, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

Nhóm dự án này được thực hiện theo hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt trước khi cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư. Nhà đầu tư, chủ đầu tư không phải thực hiện thủ tục về cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

Các lãnh đạo Quốc hội tham dự phiên họp.

Hai, dự án đầu tư công, dự án PPP đáp ứng tiêu chí dự án quan trọng quốc gia; dự án đầu tư công, dự án PPP sử dụng vốn ngân sách địa phương, nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương trên địa bàn Thành phố có quy mô tổng mức đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên. Các dự án này được thực hiện theo hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

Ba, dự án đầu tư thuộc danh mục dự án thu hút nhà đầu tư chiến lược theo quy định của pháp luật về Thủ đô có quy mô vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên;

Bốn, dán cải tạo, chỉnh trang, tái thiết khu vực đô thị tại Nghị quyết này là dự án xây dựng lại nhà chung cư thuộc trường hợp phải phá dỡ theo quy định pháp luật về nhà ở;dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiếtmột ô phố đô thị hoặc nhiều ô phố đô thị;

Năm, dự án đầu tư mới, cải tạo công trình để xử lý các điểm nghẽn, cấp bách về ùn tắc giao thông, úng ngập, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị.

Cũng theo Nghị quyết, dự án đầu tư công, dự án đầu tư PPP, dự án đầu tư kinh doanh cần triển khai ngay theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng ủy Chính phủ chưa có trong quy hoạch thì được phép triển khai thực hiện và được cập nhật vào Quy hoạch tổng thể Thủ đô và các quy hoạch khác khi điều chỉnh.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/12/2025 và được thực hiện trong 05 năm./.