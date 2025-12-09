Giá vàng hôm nay (9/12): Vàng miếng bật tăng

Sáng nay, giá vàng thế giới giảm nhẹ. Trong nước, giá vàng miếng ngược chiều bật tăng.

Sáng 9/12/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 4.190,76 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 06:06:21 sáng 9/12/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 4.190,76 USD/oune, giảm 7,06 USD/oune, tương đương giảm 0,17% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 132,221 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.400 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 138,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 9/12, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đồng loạt tăng giá vàng miếng ở cả hai chiều thêm 300.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 152,5 – 154,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảo Tín Minh Châu cũng tăng giá vàng miếng ở cả hai chiều thêm 300.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 153 – 154,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Phú Quý SJC cũng tăng giá vàng miếng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 151,5 – 154,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đối với thị trường vàng nhẫn, giá duy trì ổn định ở cả hai chiều, với giá bán ra cao nhất 153,5 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 149,5 triệu đồng/lượng mua vào - 152 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên giá so với hôm qua ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn DOJI và vàng nhẫn PNJ đều giao dịch ở ngưỡng 150 triệu đồng/lượng mua vào - 153 triệu đồng/lượng bán ra, bằng giá hôm qua ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 150,5 - 153,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, không đổi so với hôm qua ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 150 triệu đồng/lượng mua vào - 153 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên giá so với hôm qua ở cả hai chiều./.