Giá vàng hôm nay ngày 1/3: Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt leo thang

(TBTCO) - Giá vàng đầu tháng 3 ghi nhận đà tăng mạnh ở cả trong nước và thế giới. Vàng miếng, vàng nhẫn phổ biến quanh 184 - 187 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng quốc tế vượt mốc 5.280 USD/ounce.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, rạng sáng ngày 1/3, thị trường vàng trong nước ghi nhận đà tăng giá tại phần lớn doanh nghiệp kinh doanh lớn, kéo mặt bằng giao dịch lên mức cao mới. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu DOJI, PNJ, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và SJC đồng loạt điều chỉnh tăng giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch phổ biến lên quanh ngưỡng 184 - 187 triệu đồng/lượng, cao hơn khoảng 3 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với phiên liền trước.

Cùng diễn biến, Bảo Tín Minh Châu cũng tăng giá ở cả hai chiều với mức điều chỉnh mạnh hơn, khoảng 3,5 triệu đồng/lượng, qua đó đưa mặt bằng giao dịch lên tương đương 184 - 187 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 1/3. Nguồn: PV tổng hợp.

Đà đi lên không chỉ xuất hiện ở vàng miếng mà còn lan rộng sang phân khúc vàng nhẫn. Tại SJC, vàng nhẫn được niêm yết quanh mức 183,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 186,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tăng đồng loạt 3 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

PNJ điều chỉnh tăng thêm 2,9 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đưa giá giao dịch lên khoảng 183,8 - 186,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, DOJI cũng nâng giá 2,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết vàng nhẫn ở mức 183,8 triệu đồng/lượng mua vào và 186,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 3,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đưa giá giao dịch lên quanh vùng 183,8 - 186,8 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh tăng 3,5 triệu đồng/lượng, kéo giá vàng nhẫn lên quanh ngưỡng 184 - 187 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Giá vàng giao ngay sáng ngày 1/3 được niêm yết quanh mức 5.280,2 USD/ounce, tương đương khoảng 167,5 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa thuế, phí), tăng so với phiên trước. Tính trong vòng 30 ngày, kim loại quý đã tăng thêm 65,1 USD/ounce, tương ứng mức tăng 1,25%. Dù vậy, mặt bằng giá thế giới hiện vẫn thấp hơn khoảng 19,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Đà phục hồi diễn ra trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng, khi thị trường chuẩn bị cho khả năng căng thẳng tại Trung Đông leo thang. Nhu cầu phòng vệ được củng cố đã giúp vàng nhanh chóng lấy lại mốc 5.200 USD/ounce trước thềm cuối tuần, phản ánh tâm lý sẵn sàng gia tăng tỷ trọng tài sản an toàn của nhà đầu tư.

Khép lại tháng giao dịch, vàng duy trì ở vùng giá tiệm cận đỉnh lịch sử, đánh dấu sự đảo chiều rõ nét so với nhịp điều chỉnh mạnh hồi đầu tháng 2. Từ mức đáy gần 4.400 USD/ounce, giá đã tăng khoảng 19%, cho thấy xu hướng tăng trung hạn vẫn được duy trì bất chấp các nhịp rung lắc ngắn hạn.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, bức tranh nợ công toàn cầu gia tăng, thâm hụt ngân sách kéo dài và nguy cơ căng thẳng thương mại quay lại tiếp tục củng cố vai trò chiến lược của vàng trong danh mục đầu tư. Tuy nhiên, áp lực lạm phát tại Mỹ với chỉ số giá bán buôn tăng 2,9% trong 12 tháng qua có thể khiến Fed duy trì lập trường chính sách thận trọng lâu hơn, qua đó phần nào làm chậm kỳ vọng nới lỏng lãi suất.

Trong môi trường bất định còn hiện hữu, vàng vẫn được xem là công cụ bảo toàn giá trị, với nhu cầu nắm giữ duy trì ở mức cao thay vì rút lui khỏi thị trường.