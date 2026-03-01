Infographics: 60.541 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được huy động trong 2 tháng đầu năm

|
GSPC -29.98
01/03 | -29.98
(6,878.88 -29.98 (-0.43%))
|
DJI -521.28
01/03 | -521.28
(48,977.92 -521.28 (-1.05%))
|
IXIC -210.17
01/03 | -210.17
(22,668.21 -210.17 (-0.92%))
|
NYA -30.40
01/03 | -30.40
(23,494.44 -30.40 (-0.13%))
|
XAX +44.96
01/03 | +44.96
(8,761.14 +44.96 (+0.52%))
|
BUK100P +5.81
01/03 | +5.81
(1,086.35 +5.81 (+0.54%))
|
RUT -44.93
01/03 | -44.93
(2,632.36 -44.93 (-1.68%))
|
VIX +1.23
01/03 | +1.23
(19.86 +1.23 (+6.60%))
|
FTSE +63.85
01/03 | +63.85
(10,910.55 +63.85 (+0.59%))
|
GDAXI -4.76
01/03 | -4.76
(25,284.26 -4.76 (-0.02%))
|
FCHI -40.18
01/03 | -40.18
(8,580.75 -40.18 (-0.47%))
|
STOXX50E -23.15
01/03 | -23.15
(6,138.41 -23.15 (-0.38%))
|
N100 -2.59
01/03 | -2.59
(1,844.83 -2.59 (-0.14%))
|
BFX +4.71
01/03 | +4.71
(5,443.76 +4.71 (+0.09%))
|
MOEX.ME -0.11
01/03 | -0.11
(85.20 -0.11 (-0.13%))
|
HSI +249.52
01/03 | +249.52
(26,630.54 +249.52 (+0.95%))
|
STI +30.69
01/03 | +30.69
(4,995.07 +30.69 (+0.62%))
|
AXJO +23.30
01/03 | +23.30
(9,198.60 +23.30 (+0.25%))
|
AORD +26.90
01/03 | +26.90
(9,435.60 +26.90 (+0.29%))
|
BSESN -961.42
01/03 | -961.42
(81,287.19 -961.42 (-1.17%))
|
JKSE +0.22
01/03 | +0.22
(8,235.49 +0.22 (+0.00%))
|
KLSE -24.33
01/03 | -24.33
(1,716.61 -24.33 (-1.40%))
|
NZ50 +52.26
01/03 | +52.26
(13,722.97 +52.26 (+0.38%))
|
KS11 -63.14
01/03 | -63.14
(6,244.13 -63.14 (-1.00%))
|
TWII +1.42
01/03 | +1.42
(35,414.49 +1.42 (+0.00%))
|
GSPTSE -161.97
01/03 | -161.97
(34,339.99 -161.97 (-0.47%))
|
BVSP -2,218.03
01/03 | -2,218.03
(188,786.98 -2,218.03 (-1.16%))
|
MXX +15.67
01/03 | +15.67
(71,405.77 +15.67 (+0.02%))
|
IPSA -171.95
01/03 | -171.95
(10,877.74 -171.95 (-1.56%))
|
MERV -112,314.00
01/03 | -112,314.00
(2,642,105.50 -112,314.00 (-4.08%))
|
TA125.TA +20.60
01/03 | +20.60
(4,074.84 +20.60 (+0.51%))
|
CASE30 -1,305.50
01/03 | -1,305.50
(47,708.80 -1,305.50 (-2.66%))
|
JN0U.JO +139.98
01/03 | +139.98
(8,123.83 +139.98 (+1.75%))
|
DX-Y.NYB +0.04
01/03 | +0.04
(97.65 +0.04 (+0.04%))
|
125904-USD-STRD +5.83
01/03 | +5.83
(2,845.88 +5.83 (+0.21%))
|
XDB +0.03
01/03 | +0.03
(134.87 +0.03 (+0.02%))
|
XDE +0.08
01/03 | +0.08
(118.06 +0.08 (+0.07%))
|
000001.SS +16.25
01/03 | +16.25
(4,162.88 +16.25 (+0.39%))
|
N225 +96.88
01/03 | +96.88
(58,850.27 +96.88 (+0.16%))
|
XDN +0.01
01/03 | +0.01
(64.08 +0.01 (+0.02%))
|
XDA +0.11
01/03 | +0.11
(71.14 +0.11 (+0.15%))