Nhà đầu tư đã có thể bán được chứng khoán ngay trong phiên chiều 27/2
Nhà đầu tư đã có thể bán được chứng khoán ngay trong chiều 27/2. Ảnh minh hoạ.

Trong quá trình bảo trì hệ thống công nghệ thông tin theo kế hoạch của Nhà thầu KRX, trong ngày hôm nay (27/2), hệ thống lưu ký có chậm trễ trong việc phân bổ chứng khoán trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 25/2/2026 cho nhà đầu tư vào lúc 13h.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) đã khẩn trương phối hợp với Nhà thầu để khắc phục, đồng thời thông báo cho thành viên để nhà đầu tư bán chứng khoán đã mua ngày 25/2.

Thông tin từ HOSE và VSDC khẳng định, hiện hệ thống đã được Nhà thầu khắc phục và chứng khoán đã được phân bổ cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư đã có thể bán được chứng khoán ngay trong phiên chiều 27/2./.